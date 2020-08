L'oroscopo della settimana che va dal 10 al 16 agosto, prevede giornate indimenticabili per molti segni zodiacali, tra cui i nativi Cancro, che nel weekend potranno contare sulla Luna in congiunzione oltre che Venere già in congiunzione, mentre Bilancia dovrà vedersela con Giove e Marte in posizione sfavorevole, avendo qualche piccola difficoltà nel lavoro. La settimana inizierà bene per i nativi Sagittario, che si concentreranno sulla propria relazione sentimentale, mentre l'umore dei nativi Pesci sarà spesso positivo, soprattutto con il partner, grazie alla posizione favorevole di Venere. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale dal 10 al 16 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 10 al 16 agosto 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo della settimana non brillantissimo per quanto riguarda la sfera sentimentale, considerata l'influenza negativa di Venere. Avete approfittato della Luna nel precedente weekend, e adesso dovrete cercare di mantenere su livelli alti la vostra relazione di coppia, per continuare a vivere bei momenti insieme. Dipenderà molto anche da voi. Se siete single dovrete decidere ciò che volete veramente e forse, facendo un po’ di chiarezza nella vostra mente, potreste riuscirci. Per quanto riguarda il settore professionale perseguirete con grande sforzo gli obiettivi, portando avanti con estrema fiducia le vostre mansioni. Voto - 7+

Toro: inizio di settimana soddisfacente per voi nativi del segno, grazie alla Luna che si troverà in congiunzione al vostro cielo tra lunedì e martedì.

Successivamente, ci sarà Venere in sestile dal segno del Cancro, che vi darà una mano nelle relazioni di coppia, regalandovi fortuna e serenità tra voi e il partner. Se siete single se è vero che in amore vince chi fugge, allora forse sarebbe il caso di cambiare qualcosa nel vostro modo di corteggiare.

Per quanto riguarda il lavoro Giove e Saturno vi aiuteranno con il vostro impiego, ciò nonostante attenzione a Saturno in quadratura dal segno del Leone, che potrebbe portare qualche piccola discussione. Voto - 7,5

Gemelli: non vi abbattete se sul posto di lavoro vi sembrerà che ogni cosa che farete non vada per il verso giusto.

Vero è che la vostra configurazione astrale non è il massimo, ciò nonostante provate a vedere le cose da un altro punto di vista, e vedrete che capirete molto. Per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete molta voglia di godervi la vostra relazione di coppia, e con la Luna in congiunzione nella parte centrale della settimana, non potrete chiedere di meglio al momento. Se siete single vi accorgerete di quanta bellezza c'è in ciò avete visto con superficialità. Voto - 7+

Cancro: settimana fantastica grazie a Venere in congiunzione al vostro cielo, e l'arrivo della Luna nel weekend. Dunque, per quanto riguarda la vostra relazione sentimentale, godetevi il momento, e assaporate al meglio queste calde giornate estive.

Se siete single la cosa ideale per voi al momento sarà rilassarvi e divertirvi con gli amici, e se magari l'amore busserà alla porta, tanto meglio. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a Marte in quadratura dal segno dell'Ariete, che non sarà di grande aiuto, soprattutto nelle mansioni di gruppo. Concentratevi dunque sui progetti e provate a portarli avanti con tenacia. Voto - 8-

Leone: con Mercurio ormai entrato nel vostro cielo, il settore professionale sta iniziando a dare i suoi frutti, e secondo l'oroscopo della prossima settimana, riuscirete a portare avanti le vostre mansioni senza particolari problemi, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda la sfera sentimentale un po’ di fortuna sarà perfetta per raggiungere l'affiatamento di coppia che desiderate con il partner, specialmente tra giovedì e venerdì, quando la Luna sarà in sestile dal segno del Toro.

I cuori solitari potrebbero dare inizio ad un nuovo ciclo che possa riservare loro un futuro roseo. Voto - 8

Vergine: periodo in netta risalita secondo l'oroscopo, adesso che Venere ha finalmente smesso di essere in quadratura. La sfera sentimentale dunque si rivelerà abbastanza soddisfacente, concedendovi una vita affettiva di cui non potrete affatto lamentarvi. I cuori solitari tenderanno a migliorare la loro situazione amorosa, magari rinnovando alcuni lati del loro carattere che non funzionano al meglio. Sul posto di lavoro non mancheranno delle soddisfazioni, considerato che Giove e Saturno vi guardano positivi dal segno amico del Capricorno, soprattutto per voi nati nella terza decade. Voto - 7,5

Bilancia: sfera sentimentale nel complesso buona secondo l'oroscopo della settimana, anche se non a livelli estremamente soddisfacenti.

La vostra relazione di coppia infatti godrà di un discreto affiatamento di coppia, ciò nonostante cercate di non essere troppo estroversi, o assillanti, e vedrete che tutto andrà per il meglio. La parte migliore della settimana sarà tra giovedì e venerdì, quando la Luna sarà in trigono dal segno dei Gemelli. Se siete single potreste decidere di fare qualche passo in avanti in determinati ambiti. Sul fronte lavorativo attenzione a Marte e Giove in posizione sfavorevole, che potrebbero portare qualche imprevisto. Voto - 7-

Scorpione: settimana che non inizierà nel migliore dei modi per voi nativi del segno, considerato che la Luna si troverà in opposizione dal segno del Toro. Potreste dunque zoppicare un po’ in amore le prime giornate.

Nulla di drammatico, ma fate comunque attenzione. Successivamente, avrete Venere in trigono dal segno del Cancro, che alimenterà il romanticismo tra voi e il partner. Se siete single sforzatevi nel vedere negli altri quanto di buono hanno per voi, evitando di essere sempre pessimisti. Nel lavoro solo facendo gioco di squadra potrete aggirare eventuali ostacoli, non dimenticatelo. Voto - 7

Sagittario: una settimana fresca e godibile per i nativi del segno, con Marte, il Sole e Mercurio in posizione favorevole che alleggeriranno le giornate. Sul fronte sentimentale avrete modo di recuperare le energie e di ristabilire piano piano un bel legame col partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Se siete single migliorate il vostro modo di porvi e tutto vi sembrerà più facile. In ambito lavorativo avrete ormai preso il ritmo, e vi sentirete a vostro agio anche in quelle mansioni un po’ insolite che potrebbero richiedere più tempo. Voto - 8

Capricorno: oroscopo della prossima settimana non proprio soddisfacente per voi nativi del segno, considerato che Venere si troverà in opposizione dal segno del Cancro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque va bene essere felici, ma sareste sicuramente più felici se anche il partner ne avrebbe la possibilità. Siate dunque più affettuosi e meno prepotenti. Se siete single prima di agire fareste meglio a studiare per bene la situazione. In ambito lavorativo l'oroscopo annuncia ancora un bel periodo per voi nativi del segno, fatto di successi e soddisfazioni grazie a Giove e Saturno stabili nel vostro cielo, che vi aiutano a portare avanti la carriera professionale.

Voto - 7-

Acquario: un oroscopo nel complesso buono per voi nativi del segno, ma non per questo esente da difetti. Avere tanti astri in opposizione come il Sole e Mercurio non sarà una bella cosa. In amore infatti le relazioni di coppia andranno discretamente bene, ma in ogni caso cercate di fare bene attenzione. Se siete single siate più aperti al dialogo e mostratevi un po’ più socievoli. Per quanto riguarda il lavoro potreste essere un po’ pensierosi per via di alcuni progetti che non sembrano prendere il volo e potreste decidere di prendere provvedimenti. Voto - 6,5

Pesci: con Venere in trigono dal segno del Cancro, l'umore sarà spesso ottimo secondo l'oroscopo della prossima settimana. Soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale inoltre, potrete contare sulla Luna favorevole che migliorerà sensibilmente l'affiatamento di coppia, perfetta dunque per trascorrere bei momenti insieme e pianificare al meglio le prossime giornate.

Se siete single le prossime potrebbero essere giornate piene di emozioni. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe arrivare qualche interessante occasione da prendere al volo, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8+