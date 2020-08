L'oroscopo di venerdì 7 agosto sarà caratterizzato da molte novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, tra i movimenti planetari principali, sarà possibile notara la congiunzione tra la Luna e Mercurio, Giove e Plutone e tra Saturno e Plutone. Inoltre, Marte sarà in quadratura a Giove e in quadratura a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi spiccheranno nell'Oroscopo del 7 agosto di tutti i segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di venerdì 7 agosto: Toro vendicativo e Cancro lunatico

Ariete: deciderete di andare dritti per la vostra strada senza voltarvi a riflettere.

Avrete in mente solo la realizzazione dei vostri obiettivi e terrete in poca considerazione i sentimenti degli altri. L'amore non avrà un ruolo importante in questa giornata perché vi convincerete del fatto che i rapporti romantici costituiscano solo una distrazione. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di lavorare a fondo su questa nuova percezione degli eventi: potreste scoprire qualcosa di irrisolto all'interno del vostro io.

Toro: avvertirete il forte desiderio di volervi vendicare delle delusioni subite. Inizierete a riflettere sulla possibilità di giocare un brutto tiro a queste persone, ma deciderete di tornare sui vostri passi. Scoprirete, infatti, che la miglior vendetta sarà quella di dimostrare al mondo il vostro valore.

Lavorerete, con costanza e determinazione, sulle vostre qualità di maggiore spicco. Non vi farete distrarre e darete poco peso alle parole altrui. Potreste rimanere molto sorpresi dal risultato.

Gemelli: sarete eccessivamente sensibili. Ogni più piccola obiezione potrebbe sfogare in una crisi di pianto intensa.

Sarà importante cercare di riprendere il controllo delle vostre emozioni. Il partner potrebbe sentirsi travolto da questo vostro comportamento e allontanarsi, momentaneamente. Dalla sua reazione capirete molte cose riguardo al vostro rapporto romantico. Vi rifugerete in esperienze già vissute, che siano rassicuranti e che possano calmare i vostri nervi.

Cancro: dovrete gestire un umore altalenante. Farete fatica a prendere decisioni importanti e per questo deciderete di rimandarle e di concentrarvi sulle piccole cose. Darete prova di saper tenere duro, ma anche di grande vulnerabilità. Saranno in pochi a riuscire a penetrare la vostra corazza, ma verranno ricompensati con sentimenti leali e colmi d'affetto. Dal punto di vista lavorativo, non avrete grandi obiettivi da realizzare: vi concentrerete sul vostro ruolo e sulle mansioni assegnate.

Oroscopo del 7 agosto: Leone determinato e romanticismo per Bilancia

Leone: dovrete affrontare numerose delusioni in ambito lavorativo, ma non abbandonerete la vostra forza interiore. Affronterete tutto con gioia e troverete qualcosa di positivo su cui concentrarvi.

Non amerete aprirvi con le altre persone, neanche con quelle più strette, perché preferirete trovare una soluzione da soli. Il confronto con voi stessi potrebbe essere più complesso del previsto: emergeranno degli elementi dimenticati e qualcosa potrebbe farvi perdere la giusta direzione.

Vergine: sarete molto curiosi verso tutto ciò che non riuscirete a comprendere. Vivrete ogni più piccolo evento come fosse una sfida e sarete lieti di stimolare la vostra intelligenza. In amicizia, deciderete di parlare del più e del meno perché preferirete tenere i vostri segreti per voi. Qualcuno potrebbe accusarvi di avere un atteggiamento un po' troppo distaccato e di essere cambiati negli ultimi tempo, però, voi gli darete poca importanza.

Non sarà il momento giusto per dedicarvi alle faccende amorose.

Bilancia: vi sentirete particolarmente romantici e non cercherete di bloccare i vostri sentimenti. Sarà una giornata positiva perché, in amore, la vostra audacia verrà ricompensata. Non avrete paura di mostrare le vostre doti e proverete a mettervi in mostra per farvi notare dal partner. La cura per l'aspetto fisico vi renderà molto sensibili alle critiche. Non l'accetterete con sportività e tenderete ad arrabbiarvi per ogni più piccola cosa. Se riuscirete a bilanciare questo lato del vostro carattere, tutto andrà per il meglio.

Scorpione: vi metterete alla ricerca di emozioni intense. Non vi accontenterete di vivere la routine quotidiana perché sarete stufi di dover affrontare sempre i soliti ritmi.

In amore, accantonerete ogni forma di prudenza e vi lascerete travolgere dai sentimenti. Desidererete vivere qualcosa che vi sconvolta la vita e che vi cambi nel profondo. Inoltre, non permetterete a nessuno di dirvi cosa fare: preferirete sbagliare piuttosto che dare ascolto ai consigli di amici e famigliari.

Previsioni astrologiche di domani 7 agosto: Capricorno in difficoltà e Acquario indipendente

Sagittario: sarete completamente rapiti dall'ambiente domestico. Deciderete di dare vita nuova alla vostra casa perché è proprio l' che riterrete si trovi il centro della vostra felicità. Avrete una cura quasi maniacali per i particolari e gli abbinamenti di colori avranno un ruolo importante sulle vostre emozioni.

Il partner non potrà fare a meno di notare e di apprezzare i cambiamenti che apporterete. Forse, avrà anche dei suggerimenti da darvi. Sarete restii ad ascoltarli, ma il suo coinvolgimento vi renderà felici.

Capricorno: la vostra capacità di giudizio verrà messa a dura prova dagli eventi romantici che sconvolgeranno la giornata. Il partner avrà un comportamento strano che desterà la vostra attenzione. Cercherete di capire il motivo di ciò, ma avrete paura di affrontarlo direttamente. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non rimandare: instaurate un dialogo sano e sereno perché solo in questo modo riuscirete ad accantonare i vostri dubbi.

Acquario: avrete voglia di vivere una relazione d'amore libera e che non soffochi la vostra indipendenza.

Sarete molto chiari con il partner, ma potreste, nonostante tutto, incorrere in atteggiamenti che non vi piaceranno. Reagirete con ribellione davanti alle sue prese di posizione e proverete, a tutti i costi, a far valere la vostra opinione. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di mettervi nei panni degli altri: potreste scoprire qualcosa che mai avreste potuto sospettare.

Pesci: sarete molto empatici nei confronti dei vostri amici, ma cercherete la stessa dose di comprensione. Avrete bisogno di essere ascoltati perché ci saranno degli elementi, all'interno della giornata, che potrebbero guastare il vostro buonumore. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di frequentare persone vivaci e ottimiste.

Vi infonderanno energia positiva e vi consentiranno di stimolare le vostre doti più profonde. Ricevere attenzioni vi farà sentire importanti.