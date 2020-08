La settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2020 sarà molto prolifica per i segni che avranno la Luna dalla loro parte, tra questi il Cancro e l'Acquario. Quest'ultimo avrà però lo spirito combattivo di Marte, quindi non sarà facile ostacolarlo. Giove in Capricorno favorirà anche la fortuna per la Vergine. Ottime notizie per il segno dello Scorpione: in questa settimana si respirerà aria di rinnovamenti significativi, anche all'interno della relazione sentimentale. Di seguito l'oroscopo per tutti i segni.

Ariete in difficoltà

Ariete: poca fortuna e molte difficoltà. Questa settimana sarà densa di ostacoli a causa dell'opposizione di Giove, ma le forze sicuramente saranno dalla vostra parte rendendovi facile anche il lavoro più arduo.

Mercurio in opposizione creerà delle grosse difficoltà nella gestione delle trattative, ma anche a livello comunicativo con il partner. Evitate di litigare, almeno fino al weekend, quando la Luna vi conferirà un atteggiamento più romantico.

Toro: questa settimana sarà ottima per raggiungere i traguardi che vi siete prefissati già da tanto e di cui attendevate i risultati con ansia. Questo Giove decisamente favorevole e un atteggiamento molto più “sciolto” vi daranno delle occasioni amorose nel fine settimana. Prestate attenzione a non arrivare ad accumulare troppo stress, perché potrebbe essere rischioso.

Gemelli: purtroppo l'aspetto astrologico di Mercurio non sarà dei migliori per voi. Dovrete essere attenti sul lavoro, perché una minima disattenzione potrebbe portare a qualche piccolo errore.

Fareste meglio ad aspettare la fine della settimana per potervi concedere qualche distrazione significativa, per il momento preparatevi a qualche sfida nelle giornate centrali.

Cancro: recuperare il tempo perso vi darà dei vantaggi sul lavoro, ma evitate di fare le cose di fretta e prendetevi tutto il tempo che vi serve.

Mercurio non vi regalerà le prospettive di buone collaborazioni con i colleghi, perciò lavorare da soli vi sarà molto più vantaggioso e remunerativo. In amore la Luna favorirà il romanticismo e i sogni ad occhi aperti, che saranno graditi anche al partner.

Leone: questa Luna per quel che vi riguarda si presenterà abbastanza indecisa, quindi sarete molto nervosi e scattanti come una molla.

Sul posto di lavoro vi sentirete costantemente presi dall'ansia, ma fortunatamente in amore le cose miglioreranno nel fine settimana, quando l'affinità di coppia raggiungerà il culmine con tanta voglia di scoprirsi.

Vergine: avrete ancora questa settimana per sfruttare Mercurio a vostro favore, quindi siate collaborativi più che potete sul lavoro e disponibili con gli affetti più cari. Venere però non vi abbandonerà così presto, quindi potete riversare sulla persona amata tutto il romanticismo di cui disponete e che spesso rimane latente dentro di voi. Luna sfavorevole nella prima metà della settimana.

Bilancia stanca

Bilancia: siete fra i segni meno favoriti di questa settimana, ma niente paura.

Un po' di stanchezza fisica e scarse energie anche dal punto di vista erotico non saranno così pesanti come potrebbero apparire in un primo momento, ma vi converrà fare attenzione all'ansia e allo stress che subentreranno nella seconda parte della settimana. Il weekend si prospetta decisamente più sereno, soprattutto per quanto riguarda la sfera affettiva.

Scorpione: questo Mercurio ottimale vi aiuterà a superare un esame o un progetto che avevate lasciato in sospeso. La congiunzione di Venere con la Luna nelle prime giornate della settimana vi permetterà di sognare con il vostro partner in merito ad alcune decisioni da prendere. Siate creativi e originali.

Sagittario: non sarà facile affrontare questa settimana per voi, soprattutto se si considera Mercurio in opposizione e dunque sfavorevole per tutti i segni di fuoco.

Poca dimestichezza con il lavoro vi sarà alquanto deleterio,questo vi causerà degli scontri anche in famiglia. Il sereno arriverà nel fine settimana, con qualche chiarimento e molta disponibilità sia da parte vostra che da quella delle amicizie.

Capricorno: ottima la fortuna di Giove nelle giornate centrali della settimana, quindi sfruttatele per poter collezionare successi ma anche delle gratificazioni a livello personale sul posto di lavoro. Avrete molti più vantaggi se ridefinirete i vostri progetti in solitaria, perché Mercurio non vi permetterà di essere in sintonia con le idee della squadra. Amore un po' accantonato, arriveranno momenti più propizi per questo campo.

Acquario: la determinazione di Marte questa settimana sarà ai massimi livelli, soprattutto sul campo lavorativo, perciò fate il vostro meglio ed evitate le distrazioni il più possibile.

Questo però implicherà delle discussioni nervose con il partner, anche abbastanza tenaci. La Luna di lunedì vi darà molta fortuna nonostante dobbiate attendere il weekend per ottenere l'appoggio di Mercurio.

Pesci: in questo periodo subirete dei veri e propri blocchi creativi, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Ciò vi renderà poco tranquilli, ma la prima parte della settimana si presenterà alquanto fortunata, soprattutto per la ricerca di un impiego e per le piccole opportunità affaristiche. La Luna tenderà anche a farvi sognare, ma stavolta si tratterà di desideri abbastanza realizzabili, anche in amore.