Nuovo appuntamento con l'Oroscopo settimanale dal 31 agosto al 6 settembre 2020. Siete impazienti di scoprire se il vostro segno zodiacale gode di ottima Salute? Questa prima settimana di settembre porta tanto stress oppure benefici al vostro fisico? Per saperne di più, analizzate le seguenti previsioni astrologiche per la settimana che va da lunedì 31 agosto a domenica 6 settembre, dedicate ai 12 segni zodiacali. Tema principale di questo oroscopo è la salute.

Oroscopo della salute: da Ariete a Cancro

Ariete – Se passate questa nuova settimana di settembre al mare, in montagna o alle terme dovete ritenervi fortunati.

Il vostro fisico non chiede altro che fare una piccola vacanza all'insegna del relax. Evitate di sforzi sovrumani poiché strappi o cadute potrebbero essere dietro l’angolo. Prolungate o prendetevi una pausa dal lavoro: pensate solo a oziare.

Toro – Alcuni di voi non hanno ancora avuto soddisfazioni a livello fisico, anche se da un po' siete in graduale ripresa. L'ultimo giorno di agosto vi aiuta a sentirvi in forma. Anche se siete in vacanza in un paese dove la cucina è una specialità, tenete d'occhio il vostro peso. Evitate dolci e i condimenti eccessivi, potete farcela se vi impegnate al massimo come fate quando risolvere certe questioni spinose.

Gemelli – Non è un buon periodo per la salute, potreste sentirvi stanchi e più fiacchi del solito.

Dovete recuperare la forma fisica, forse questa settimana di settembre non fa al caso vostro: dovevate pensarci prima. Per la prossima estate avrete delle buone chance, se iniziate da adesso a mettercela tutta. Le rinunce vi pesano ma pensate alla prova costume delle prossime vacanze.

Cancro – Momenti di grande forza potrebbero alternarsi a momenti di stanchezza in questa prima settimana di settembre.

Considerando il caldo afoso del mese di agosto, è del tutto comprensibile. Ciò che conta adesso è riprendere fiato, solo in questo modo potete evitare un calo fisico. Il prossimo fine settimana lo trascorrete in piena tranquillità, lontano dal tran-tran quotidiano.

Previsioni delle stelle fino al 6 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Questa prima settimana di settembre vi vede in splendida forma, potete sfoggiare il vostro fisico in spiaggia e un colorito da far invidia a tutti. Avete curato più del solito il vostro fisico e nessuno può fare a meno di notarlo. Questa sensazione migliora il vostro umore e il rapporto con il partner d’amore. Anche chi ha qualche chilo in più può ritrovare facilmente la forma fisica: volere è potere!

Vergine – Massima attenzione alle scottature: il sole è ancora nevrotico e potrebbe sfogare sulla vostra pelle in questa prima settimana di settembre. Lasciate le vostre ansie in un cassonetto dell’indifferenziata e rilassatevi al mare, in montagna o in qualche angolo di paradiso e rimanete lì senza pensare a ciò che succede intorno.

Affrontate la vita con serenità, senza andare in paranoia.

Bilancia – È possibile che in questo periodo di fine agosto e inizio settembre soffriate un po' di stanchezza oppure il caldo. Se siete ancora in vacanza, ritenetevi molto fortunati perché gli altri hanno ripreso a lavorare. Questo fine settimana dovete fare massima attenzione al cibo, alle bevande troppo fredde o calde, che potrebbero provocare effetti indesiderati. Non abbuffatevi.

Scorpione – Avete ritrovato il sorriso e questo porta benefici sulla salute e soprattutto sul vostro umore. Se avete dovuto fare delle cure, queste daranno i frutti a fine settembre e finalmente potrete dire di aver risolto il problema. L’oroscopo raccomanda di non perdervi d’animo e di non cedere a qualche peccato di gola, siete vicini al vostro traguardo!

Se nei mesi scorsi avete perso la forma e la forza fisica, la riconquisterete presto e ritroverete anche la gioia di vivere e di affrontare anche i mulini a vento.

Astrologia dal 31 agosto al 6 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se in questi giorni non siete costretti a lavorare, dovete assolutamente rilassarvi. Il fine settimana è adatto per fare una breve vacanza, lontani dal lavoro e dai problemi esterni. La stanchezza si fa sentire, se non vi rilassate. Se siete appena rientrati dalle vacanze potreste vivere delle tensioni, ma se usate benissimo la testa sapete come affrontare questa situazione e come combattere lo stress post-vacanza.

Capricorno – Come tutti, avete bisogno di relax.

Se avete la possibilità, prendetevi qualche giorno libero per rilassarvi. Non rinunciate alle cose che vi fanno stare bene. Organizzate qualcosa per il primo weekend di settembre, magari una breve vacanza per staccare la spina, spegnere i social e concentrarvi maggiormente sulla vostra relazione di coppia o sul rapporto con gli altri, ma prima di tutto dovete analizzare voi stessi. Vi fa molto bene stare ancora un po' lontani da quello che è la vostra fonte di stress.

Acquario – Il fatto che ancora faccia caldo potrebbe essere sia un fattore positivo che negativo: positivo perché potete ancora approfittare di qualche giorno in più di vacanza; negativo perché il caldo potrebbe avere effetti strani sulla vostra salute.

Cercate di rilassarvi sulla spiaggia o in mezzo alla natura, e fate in modo di dimenticare tutto, compreso lo stress e la stanchezza dei mesi scorsi. Dimenticando per un bel po’ gli effetti negativi della vostra vita, riuscirete a ricaricare le vostre batterie e a tornare più forti ed energici di prima.

Pesci – Se vi sentite spossati, fuori forma e con poche energie a disposizione, non disperatevi! Pian piano ritroverete l’energia, il sorriso, la voglia di fare e anche la forma fisica. Agosto è stato piuttosto pesante da sopportare, avete fatto fatica a stare lontani da fonti di stress, ma il mese di settembre promette una ripresa fisica e mentale completa. Prendetevi cura del vostro aspetto fisico, facendo attività sportive o lunghe passeggiate in mezzo alla natura.

Infine, l'oroscopo raccomanda di aprire la finestra e di inspirare l'aria fresca di settembre: è così salutare e fa bene al vostro umore.