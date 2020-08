Il nuovo mese è ormai alle porte, è dunque interessante scoprire quali sono i disegni degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno del Toro a settembre. L'Oroscopo lascia presagire un mese faticoso e piuttosto impegnativo per il segno, che dal punto di vista fisico potrebbe accusare più di qualche fastidio, a causa di Marte in contrasto con Mercurio. Il consiglio è quello di muoversi con cautela, ma soprattutto di sottoporsi a un check up completo entro l'inizio di ottobre. In amore Venere tentatrice riaccende la passione e il romanticismo, ma potrebbe anche spingere il segno verso trasgressioni e uscite dagli schemi.

Bene la sfera professionale, soprattutto nel campo del lavoro dipendente, dove si può ottenere molto. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo del mese di settembre 2020 per i nati sotto il segno del Toro, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del mese di settembre 2020 per il Toro

Amore: l'oroscopo di settembre lascia presagire un mese più positivo del precedente per quanto riguarda l'amore e i rapporti interpersonali. Il Toro ha più tempo a disposizione da dedicare all'amore, le incomprensioni del mese precedente possono essere risolte e le coppie in crisi possono ritrovare la serenità. Venere in Leone protegge il segno con i propri influssi, ma in alcune occasioni potrebbe tentarlo, spingendolo verso eccessi e trasgressioni.

Questo non rappresenta un ostacolo per i single, al contrario potrebbe compromettere chi vive in coppia. Bene i rapporti con la famiglia, dove torna armonia e serenità.

Lavoro: per quanto riguarda la sfera pratica e professionale Mercurio porta dei vantaggi ai nativi del Toro durante il mese di settembre, soprattutto nel settore del lavoro dipendente.

È un momento di grande efficienza e produttività, ideale per mettersi in mostra o avvallare delle proposte. Il rapporto con i colleghi è stabile, chi lavora in team può ottenere molto e concludere alcuni progetti interessanti. Al contrario chi ha un'attività in proprio o gestisce un'azienda, farebbe bene a muoversi con attenzione, cercando di far quadrare perfettamente i conti.

Salute: l'oroscopo di settembre lascia presagire un mese abbastanza faticoso dal punto di vista fisico e salutare. Marte in Ariete non è negativo, ma compromette la capacità del Toro di reagire ai disturbi, inviando inoltre raggi ostili a Mercurio nel settore della salute. Qualcuno potrebbe dunque risentire di alcuni fastidi respiratori, come bronchite o asma, ma anche dolori a mani o braccia. Venere in Leone influenza la digestione e suggerisce al segno di curare l'alimentazione, evitare gli eccessi e magari rivolgersi ad un nutrizionista per migliorare le proprie abitudini a tavola.