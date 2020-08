La fine dell'estate porta dietro di sé un senso di tristezza e malinconia con cui i Gemelli faranno i fonti quasi tutto il nuovo mese di settembre. Sentimenti contrastanti animeranno le giornate del segno, ma a farla da padrone sarà il nervosismo e la tensione. In amore potrebbero non mancare i contrasti, soprattutto per chi vive un rapporto giovane o instabile. Non è il momento ideale per i single alla ricerca di nuovi incontri. Al contrario è un periodo produttivo dal punto di vista lavorativo, dove si può ottenere molto, ma bisogna fare attenzione a non compromettere la qualità dell'ambiente lavorativo e dei rapporti professionali.

Mese faticoso dal punto di vista mentale, anche il fisico potrebbe risentirne.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo del mese di settembre 2020 per il segno dei Gemelli, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di settembre 2020 per i Gemelli

l'oroscopo di settembre 2020 lascia presagire un mese un po' malinconico e sottotono per i Gemelli, che non riusciranno a vivere i sentimenti e i rapporti con la solita vitalità e spensieratezza, in quanto schiacciati da questa inconsolabile tristezza. I pensieri vagano liberi e incontrollati, costringendovi a mettere in dubbio sé stessi, ma anche gli altri. In famiglia e in amore potrebbero nascere forti contrasti, soprattutto nel caso di relazioni appena nate, che avrebbero ancora bisogno di rassicurazioni e di una conoscenza più approfondita.

Non è il mese ideale per i single alla ricerca di nuovi incontri, le mente è distratta e il fascino del segno purtroppo non ha lo stesso irresistibile effetto. Recupero a partire dal 22 settembre, giorno in cui cade l'equinozio.

Lavoro: i presagi degli astri e delle stelle non lasciano presagire un mese negativo per quanto riguarda la sfera lavorativa.

Secondo l'oroscopo sono favoriti i lavori autonomi e le situazioni lavorative in cui sono i Gemelli ad avere la situazioni in pugno. Infatti questo segno riesce a lavorare meglio, se consapevole di avere tutte le decisioni in mano. Il consiglio è quello di cercare di non cadere nell'errore di diventare prepotenti con i vostri colleghi o dipendenti, altrimenti c'è il rischio di compromettere il risultato ultimo del lavoro svolto.

Salute: come anticipato, quello di settembre 2020 è secondo l'oroscopo un mese alquanto sottotono per i gemelli, che dovranno scontrarsi con un, quasi perenne, senso di inadeguatezza, tristezza e malinconia dell'estate appena trascorsa e ormai finita. Le giornate potrebbero essere scandite da liti e discussioni, tanto in amore, quanto nei rapporti interpersonali più in generale. Basta infatti una Luna un po' storta per riaccendere il vostro mal umore e mettervi sul piede di guerra. Particolarmente difficile si preannuncia la giornata del 17 settembre, giorno del novilunio. Recupero con l'equinozio.