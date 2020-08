Nel weekend del 29 e 30 agosto 2020 troveremo sul piano astrale la Luna viaggiare dal segno del Capricorno - dove stazionano Giove, Plutone e Saturno - ai gradi dell'Acquario. Urano proseguirà il moto in Toro, così come Marte permarrà nel segno dell'Ariete. In ultimo, Mercurio assieme al Sole rimarranno stabili in Vergine, così come Venere continuerà il domicilio in Cancro.

Oroscopo del weekend favorevole per Acquario e Gemelli, meno roseo per Toro e Pesci.

Sul podio

1° posto Acquario: gratifiche. Di recente la situazione professionale è parsa divenire più pesante sotto il profilo relazionale sopratutto, ma in questo fine settimana i nati Acquario potranno presumibilmente ricevere un'inaspettata gratifica al lavoro.

Tale ricompensa morale potrebbe essere figlia del duro lavoro svolto nelle ultime settimane ed è probabile che giunga al loro cospetto nella giornata di domenica, quando il Luminare notturno brillerà nella decima casa del loro domicilio.

2° posto Gemelli: mondani. Ad un sabato probabilmente ricco di contraddizioni e qualche provocazione sull'ambiente professionale, seguirà una domenica dove i nati del segno avranno soltanto voglia di divertirsi assieme alle amiche di sempre. Le finanze, però, non saranno al top e quindi dovrebbero concedersi alla mondanità senza strafare coi costi, in modo da non influire troppo sul bilancio economico del momento.

3° posto Bilancia: chiarimenti. Nel focolare domestico di casa Bilancia il clima parrà divenire più sereno rispetto alle scorse giornate.

Con Mercurio in Vergine che ingaggerà un felice sestile con Venere in Cancro sarà, con ogni probabilità, l'ora di qualche chiarimento col partner.

I mezzani

4° posto Sagittario: umore top. Il weekend potrebbe iniziare con una giornata alquanto stancante, sia sotto il profilo mentale che fisico, sul piano professionale.

Fortunatamente, però, il terzo segno di Fuoco vedrà giungere il giorno 30 la benevola Luna nell'affine Acquario che gli donerà un tono umorale brillante.

5° posto Ariete: calma apparente. Due giornate in cui il primo segno dello Zodiaco sarà, c'è da scommetterci, alle prese con una certa insofferenza interiore, dovuta alle manchevolezze del partner.

Dalla loro bocca, in maniera insolita, non verrà fuori una sola parola su queste mancanze amorose, e nel nido domestico si respirerà un clima di calma apparente.

6° posto Leone: impazienti. Le posizioni lunari poco concilianti del weekend renderanno probabilmente i nati Leoni oltremodo impazienti verso i loro nuovi progetti professionali. Sarà bene, però, continuare a sperimentare e non farsi abbattere dalle difficoltà di queste 48 ore, visto che come dice il proverbio "Roma non è stata costruita in un giorno".

7° posto Capricorno: destabilizzati. La congiunzione che la Luna formerà col duetto Saturno-Plutone nella giornata di sabato potrebbe destabilizzare non poco i nativi, sopratutto nelle faccende di cuore.

Chi tra loro, infatti, ha da poco iniziato una storia d'amore sentirà la quadrupla opposizione venusiana verso la loro orbita, che gli metterà una pulce nell'orecchio circa le reali intenzioni del partner.

8° posto Vergine: indaffarati. Tra questioni pratiche e lavorative, i nati della Vergine avranno probabilmente poco tempo da dedicare a loro stessi in queste due giornate che chiudono la settimana. In realtà, però, è proprio ciò che dovrebbero fare verso la sera di domenica, in modo da ricaricare le pile e, al contempo, scacciare lo stress.

9° posto Cancro: in bilico. Sabato e domenica saranno, con ogni probabilità, due giornate in cui i nati Cancro saranno alle prese con un'annosa decisione amorosa da prendere, specialmente per chi tra loro intrattiene più storie contemporaneamente.

La possibilità di essere scoperti (specie sabato) sarà alta, in tal caso i nativi rimarranno a bocca asciutta.

Ultime posizioni

10° posto Toro: svogliati. Con i pianeti generazionali nel loro Elemento agguerriti a rendere ogni vicenda quotidiana meno scorrevole, i nati del segno sembreranno perdere la voglia di mettersi in gioco questo weekend. Sarà così che molti tra loro opteranno per prendersi due giorni di ferie dal lavoro, in modo da dedicarsi esclusivamente all'affetto delle persone care.

11° posto Pesci: lavoro flop. Se da un lato le vicende affettive, sopratutto domenica, risulteranno probabilmente parecchio interessanti, dall'altro il weekend avrà buone chance di rivelarsi ostico sotto il profilo professionale, dove servirà parecchia pazienza per non dare di matto.

12° posto Scorpione: pessimisti. Fine settimana da prendere con le pinze in casa Scorpione dove il mood potrebbe essere pessimista, e anche ciò che parrà andare sui binari giusti verrà visto sotto gli occhi dell'insoddisfazione.