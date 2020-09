L'Oroscopo di giovedì 10 settembre si presenta ricco di novità per tanti segni. Eccoci giunti nel cuore della settimana, tante questioni saranno affrontate a sradicate. Avremo un cielo molto bello, ricco di aspetti astrali promettenti. La Luna sarà nella sua fase dell'ultimo quarto e, ancora per un giorno, sarà in Gemelli. Non mancheranno novità e movimenti interessanti. L'oroscopo della giornata approfondirà tutti gli aspetti attraverso le previsioni delle stelle, attraverso una classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche del 10 settembre: gli ultimi quattro segni zodiacali

Ariete - 12° posto - Giornata improduttiva, infatti, la distrazione prenderà il sopravvento e rischierete di annoiarvi. Forse siete stufi di fare sempre le stesse cose, a tal proposito c'è da dire che ben presto prenderete dei provvedimenti interessanti. La vostra vita sarà al centro di un cambiamento che dovrebbe avvenire tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre. Comunque sia, cercate di non trascurare il vostro fisico. Del sano movimento e un'alimentazione appropriata, gioveranno soprattutto alla vostra mente che ultimamente si presenta apatica e svogliata.

Scorpione - 11° - Ci sono dei parenti, forse dei fratelli o delle sorelle, con cui non andate granché d'accordo.

In queste 24 ore ripenserete alla vostra vita e alle cose che non sono andate come sperato, ma bando al pessimismo e cercate di focalizzarvi sugli aspetti positivi. In questo periodo state cercando un'ulteriore fonte di guadagno, magari avete necessità di una certa somma di denaro. Qualche nativo di questo segno andrà dal dentista o dal medico, insomma, si prevedono delle visite interessanti.

Occhio al traffico cittadino, ma se vivete in periferia vi andrà meglio.

Bilancia - 10° - Le previsioni astrologiche del 10 settembre parlano di sentimenti contrastanti. Chi è in coppia da qualche anno, potrebbe essere scivolato in una sorta di crisi. Forse non siete più certi dell'amore dell'altro o forse bramate qualcosa di nuovo.

Qualunque sia il vostro problema, l'insoddisfazione rischierà di divorarvi a lungo andare, quindi dovrete attivarvi subito. Anziché covare tutto dentro, sfogate i vostri pensieri e parlatene con una persona fidata. Possibili spese in arrivo, state ristrutturando o aggiustando la casa. Responsabilità verso i familiari.

Pesci - 9° - L’oroscopo del 10 settembre vi vedrà in calo poiché state accumulando tensione e stress. In famiglia o all'interno del luogo di lavoro si respira una brutta aria da ormai diverso tempo. Avete maturato delle nuove consapevolezze e bramate una bella scossa che dia una svolta alla vostra quotidianità. Desiderate l'amore, se siete single, ma faticate a trovare la persona giusta.

Comunque sia, in queste 24 ore combatterete con una certa apatia e una sensazione di profondo disagio. Tuttavia, non dovrete arrabbiarvi o rattristarvi: tutto è destinato a passare.

L'oroscopo di domani 10 settembre, i segni di metà classifica

Leone - 8° posto - Negli ultimi anni vi siete concentrati in modo particolare sulla vostra vita professionale ed economica. A partire da questo giovedì, fino alla fine dell'anno, il disco cambierà dato che ultimamente state considerando di dedicarvi anche ad altro. Chi ha perso un lavoro o una persona cara, riuscirà a rimettersi in carreggiata anche se dovrà convivere con la dolorosa perdita. La vita procede senza freni, per cui cercate di assaporare tutte le giornate nel miglior modo possibile.

Evitate di costruirvi dei sensi di colpa inutili e concentratevi sul presente.

Vergine - 7° - L'oroscopo di domani 10 settembre rivela che avrete una giornata nella media, ma a voi andrà bene così. Vivrete una sorta di risveglio della coscienza, finalmente capirete che sinora avete sprecato molto tempo in cose superflue. Sfruttate questo giovedì per approfondire i sentimenti d'amore e ciò che provate. A quanto pare occorrerà fare un cambiamento e non dovrete dare nulla per scontato. Potrete organizzare qualcosa di speciale da fare nell'imminente weekend, magari una cena a lume di candela o un'uscita con delle amicizie divertenti. Non si vive di solo lavoro. Presto giungeranno delle novità per coloro che sono disoccupati e non vedono l'ora di darsi da fare.

Sagittario - 6° - Non è facile tirare avanti la baracca di questi tempi, ciononostante avete imparato a gestire i conti e a separare il superfluo dalle cose utili. Ed ecco che questo giovedì sarà incentrato sulle questioni economiche o lavorative. Possibili affari in vista. Chi è stato licenziato o messo da parte, potrà tornare a darsi da fare a breve. A volte è necessario rivedere le proprie ambizioni e fare un passo indietro: solo così è possibile restare a galla e avanzare. Tenetevi pronti ad ogni eventualità. Novità per i cuori solitari: Cupido sta per scagliare la sua freccia d'amore!

Cancro - 5° - L’Oroscopo del giorno 10 settembre rivela che sarete in procinto di dare una bella svolta alla vostra quotidianità.

Sarà una giornata interessante. Chiuderete quelle situazioni poco proficue e organizzerete nel dettaglio tutto ciò di cui dovete occuparvi per tirare avanti. Non permettete al lavoro o ai doveri di invadere lo spazio riservato a quello che vi appaga profondamente. Fate tesoro delle vostre esperienze e anche di quelle altrui, perché esse vi torneranno di grande utilità prossimamente. Con il partner si riaprirà la via della comunicazione, che ultimamente è risultata inceppata.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Toro - 4° posto - Questo sarà un giovedì promettente sia sul piano professionale che su quello personale. Amore, sentimenti, affetti, tutto questo assumerà la sua importanza e nulla potrà essere ignorato.

Coloro che hanno intrapreso una dieta o magari hanno abbandonato dei vizi nocivi, cominceranno a sentirsi straordinariamente in forma e tutto ciò si tradurrà in una maggiore produttività. Un cambiamento è possibile solo se lo si desidera veramente. Presto sarete chiamati in causa su una determinata faccenda.

Acquario - 3° - A dicembre Saturno entrerà nel vostro segno cambiando le carte in tavola per alcuni segni zodiacali, tra cui anche il vostro. Fino ad allora sarà bene cercare di impegnarsi a fondo e prendere tutto il buono che si può. Questa sarà una giornata interessante sul piano affettivo, lavorativo o economico. Uscirete per sbrigare delle importantissime commissioni. Sarete impegnati, ma anche tanto felici.

Ogni preoccupazioni vi sembrerà minuscola come una formica e proverete una piacevole sensazione di contentezza. Presto vivrete nuove avventure.

Capricorno - 2° - Gli ultimi anni sono stati una lotta continua: avete collezionato un sacco di cadute, ma siete sempre riusciti a rialzarvi. Ebbene, le stelle di questo 10 settembre annunciano a gran voce la svolta che tanto avete atteso. Da questo giovedì noterete un cambiamento interiore, vi sentirete più leggeri che mai. Qualsiasi progetto abbiate in cantiere, sarà destinato a germogliare. Presto raccoglierete i frutti di quello che avete seminato. Chi cerca un'occupazione, comincerà a valutare anche delle strade alternative. Salute di ferro.

Gemelli - 1° - Tutti i nodi verranno al pettine in queste magnifiche 24 ore di metà settimana.

Riuscirete a guardarvi indietro al solo fine di fare il punto della situazione generale. Da quando è iniziato il 2020, sono cambiate una marea di cose. Comunque sia, occorre avere le idee chiare per riuscire a guardare avanti. A volte può risultare molto difficile voltare pagina, ma una volta che si è riusciti a chiudere i conti con il passato, si riesce finalmente a sbocciare come una rosa. In giornata qualcuno vi riferirà una notizia o un pettegolezzo.