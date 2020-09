L'Oroscopo di giovedì punta un riflettore sulle opportunità lavorative e sull'amore, seguendo e studiando i transiti planetari fortunati. Luna in Gemelli bilancia al meglio sensibilità e intelligenza, regalando una lucidità mentale preziosa per prendere le decisioni giuste. L'amore diventa più cerebrale, con l'astro d'argento che subisce l'influenza di questo segno zodiacale razionale e sbarazzino. E gli altri simboli? Leone ospita Venere mentre continua il transito di Marte in Ariete nelle previsioni astrali segno per segno.

Luna in Gemelli nell'oroscopo di giovedì

Ariete: siete molto efficienti sul lavoro con Marte benefico nel segno.

Gli astri dal Capricorno quasi sfidano ad avviare cambiamenti benefici per tutte le sfere vitali. La forza di volontà non manca di certo. Ma siete troppo aggressivi e diretti, anche in amore. Mercurio agisce in opposizione e stentate a controllare un risentimento che fa chiudere in voi stessi, bloccando questa evoluzione positiva anche per il lavoro.

Toro: nuove esperienze di vita vi attendono e avviate cambiamenti costruttivi. Siete alquanto impazienti in amore e desiderosi di introdurre novità capaci di rivoluzionare la solita routine in modo imprevedibile. Giove dal Capricorno garantisce un atteggiamento rivoluzionario sia in amore che sul lavoro, così vi accorgete che i vecchi comportamenti assunti un tempo non sono più consoni al vostro stato attuale.

Buone opportunità in amore non tardano ad arrivare.

Gemelli: continua il transito di Luna nel segno che rende gli affetti sbarazzini. Luna acuisce l'intelligenza e regala profondità d'animo. Questa lucidità mentale eterea e frizzante è da utilizzare al meglio per progredire in tutte le sfere vitali.

Buono l'amore con Venere complice dal Leone che garantisce benessere e appagamento emotivo. Saturno dal Capricorno, richiama al dovere e fa svolgere il proprio lavoro con maggiore precisione, invogliandovi ad assumervi le vostre responsabilità.

Cancro: siete molto impulsivi con Marte in dissonanza che può far prendere decisioni avventate.

Magari volete portare avanti le vostre idee a tutti i costi, anche imponendole agli altri. Luna, molto vicina a voi, cerca di sdrammatizzare l'amore introducendo sensazioni più briose e simpatiche. Bando a ogni tipo di malinconia impartita da Plutone in opposizione che fa avviare un'introspezione profonda dolorosa. Possono sorgere alcune difficoltà sul lavoro.

Leone: Venere si carica di energia positiva, poiché sostenuta da Luna in Gemelli che rende l'amore più brioso. Sensibilità e intuizione sentimentale camminano a braccetto e in un segno focoso come il vostro, sprigionano tanta passione, voglia di amare e di stare al centro dell'attenzione. Cercate voi single di non farvi suggestionare da esperienze passate che hanno fatto soffrire.

Rivalutate il tutto come esperienze preziose per evolvere in positivo. Buono il lavoro.

Vergine: in ambito lavorativo ci sono dei cambiamenti in atto, che rimescolano le carte in tavola in modo graduale e inesorabile. Adattatevi a queste evoluzioni, contando anche sul fatto che stanno per giungere novità imprevedibili. Luna dai Gemelli può sprigionare indecisione a voi single e rendere gli affetti di voi in coppia troppo razionali. Ricordate però che Sole splende sempre per voi, regalando entusiasmo e belle sorprese amorose.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete bravi a dare consigli agli altri, ma se si tratta di valutare le vostre situazioni diventate aggressivi e chiusi al dialogo.

Che ne dite di revisionare il tutto? Marte agisce in opposizione al vostro Mercurio e siete molto combattivi, ma attenzione a non litigare in amore così come in ambito professionale. Venere influisce positivamente sui sentimenti, esortandovi ad analizzare i sentimenti sepolti nell'inconscio. Arriverà il momento di esternarli per progredire.

Scorpione: Marte quasi mette alla prova e crea dei piccoli contrattempi che irritano un po'. Ma Giove, Saturno e Plutone splendono per voi dal Capricorno. Ricordate che le scelte che fate oggi danno i loro risultati in futuro. Quindi siate molto analitici e obiettivi, consapevoli di ciò che state facendo soprattutto in ambito lavorativo. Evitate spese superflue.

In amore, siete i protagonisti indiscussi del palcoscenico amoroso. Fascino e magnetismo non mancano di certo per regalare successo in amore.

Sagittario: Marte dall'Ariete garantisce grinta e tanto dinamismo da investire in tutte le sfere vitali, per progredire e ottenere successo. Attenzione però a non essere impulsivi in amore. Ricordate che Luna agisce in opposizione e rende molto indecisi nei confronti degli affetti. Siate più pazienti e obiettivi, analizzando le situazioni e guardandole da tutte le angolazioni. In ambito professionale, puntate sull'esperienza accumulata negli anni, gettando le basi adesso per un futuro migliore.

Capricorno: riconsiderate alcune situazioni in modo più obiettivo e arginando i sensi di colpa.

Così avete un quadro più realistico e potete valutare le novità con maggiore fiducia in voi stessi. Plutone e Saturno sono in congiunzione e avviano un'introspezione profonda spesso dolorosa. Se all'apparenza sembrate forti, in amore e nella vostra interiorità risultate fragili. Ma non temete, si aprono nuove prospettive per voi. In ambito professionale, siate più tenaci e grintosi.

Acquario: buono il lavoro svolto in team. Marte in sestile astrologico risulta a voi favorevole e assumete un ruolo guida in ambito professionale. Alti e bassi in amore sono impartiti da Venere in opposizione che può produrre noie sentimentali. Forse difendete con eccessiva impetuosità le vostre idee, senza aprirvi a un ascolto benefico per l'amore.

In ogni caso Luna risulta favorevole per bilanciare l'emotività con l'intelligenza.

Pesci: Luna e Sole risultano dissonanti e gettano luci e ombre sull'amore. Siete alquanto altalenanti in amore e indecisi sul da farsi. Ma non rifugiatevi in un mondo immaginario sognante e troppo lontano dalla realtà. Siate più obiettivi e cercate di arginare un'emotività eccessiva che fa chiudere troppo in voi stessi. Solo così riuscite a prendere le decisioni giuste in amore. Buono il lavoro.