Nella settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2020 troveremo sul piano astrale Venere cambiare domicilio passando dai gradi del Leone all'orbita della Vergine, mentre Giove, Plutone e Saturno stazioneranno in Capricorno. Urano permarrà in Toro, così come Marte proseguirà il moto in Ariete. Infine, Mercurio rimarrà stabile nel segno dello Scorpione come Nettuno continuerà la sosta in Pesci.

Oroscopo settimanale favorevole per Bilancia e Vergine, meno entusiasmante per Ariete e Pesci.

Sul podio

1° posto Bilancia: shopping. La settimana a cavallo tra settembre ed ottobre potrebbe essere all'insegna dello shopping per i nati Bilancia, specialmente lunedì quando avranno il sostegno della Luna nel loro Elemento.

Weekend di probabili rallentamenti sul versante professionale.

2° posto Vergine: incontri amorosi. Le nuove conoscenze che il secondo segno di Terra farà questa settimana avranno ottime chance di divenire appassionanti flirt autunnali, sopratutto nel weekend quando Venere sui loro gradi andrà a braccetto con la Luna in Toro.

3° posto Leone: lavoro top. Lo spostamento venusiano nel successivo segno della Vergine spingerà presumibilmente i nativi, con maggiore intensità nelle giornate centrali della settimana, a premere sul pedale dell'acceleratore nelle faccende lavorative. L'attenzione ai dettagli, inoltre, sarà il dono prezioso di Mercurio nell'amico/nemico dello Scorpione.

I mezzani

4° posto Scorpione: idee vincenti.

Martedì e mercoledì, quando la Luna in Pesci formerà uno sfavillante trigono con Mercurio nella loro orbita, i nati Scorpione potrebbero avere dei veri e propri colpi di genio o delle soluzione insperate a problematiche legate al nido domestico.

5° posto Gemelli: mondani. Eccezion fatta per il nervoso weekend, i nati del segno potrebbero avvertire la voglia di divertirsi assieme alle amiche di sempre, ed a fronte di ciò sarà probabile che organizzeranno delle serate in locali esclusivi in centro città.

6° posto Acquario: relax. Lunedì partirà col vento in poppa, grazie alla Luna nel segno, ma la settimana avrà grosse chance di non presentare particolari novità per i nati Acquario che, a ragion veduta, preferiranno rilassarsi più del solito, in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

7° posto Cancro: riflessivi.

Le faccende di cuore, sino alla giornata di giovedì, rappresenteranno presumibilmente il focus del primo segno d'Acqua, il quale grazie alle posizioni concilianti della Luna, Mercurio e Nettuno riuscirà ad analizzare, con spirito critico, errori e superficialità dell'ultimo periodo amoroso.

8° posto Sagittario: finanze da revisionare. Le mani bucate che molti nativi hanno avuto nella stagione estiva potrebbero presentare il conto durante questa settimana, dove dovranno porgere grande attenzione a non lanciarsi in controproducenti investimenti o acquisti nella giornata del 1° ottobre col Novilunio di Fuoco.

9° posto Capricorno: destabilizzati. Da martedì Saturno tornerà in moto diretto e, transitando nel loro domicilio, esigerà che il terzo segno di Terra affronti a viso aperto i mutamenti legati all'ambiente professionale.

Tale analisi, però, dovrà essere eseguita interiormente, provando a metabolizzare le motivazioni della loro recente destabilizzazione in tal senso.

Ultime posizioni

10° posto Toro: svogliati. La voglia di fare potrebbe non essere la protagonista settimanale di casa Toro, in quanto i nativi preferiranno trascorrere del tempo nel focolare domestico stretti nell'abbraccio degli affetti più cari. Weekend di probabili romantiche gite fuori porta.

11° posto Ariete: lavoro flop. Le faccende professionali saranno presumibilmente il tallone d'Achille dei nati Ariete, durante questa settimana, dove la loro irruenza andrà miscelandosi con una certa confusione, come dono sgradito di Plutone, Nettuno e Marte.

12° posto Pesci: fuori giri. Il parterre planetario sembrerà dimenticarsi del dodicesimo segno zodiacale in questi sette giorni, ed i nativi non potranno che accorgersene notando che, sia in amore che al lavoro, non riusciranno a cavare un ragno dal buco. Niente paura, però, perché la situazione planetaria volgerà presto anche a loro favore.