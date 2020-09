L'Oroscopo di giovedì 24 settembre riserva tante novità per tutti i segni zodiacali. Gli astri influenzeranno la vita amorosa, sociale e lavorativa di ciascun segno. Nella volta celeste di domani, tra gli aspetti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in quadratura alla Luna, che si troverà in trigono a Marte. Mercurio sarà in opposizione a Marte e in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 24 settembre per i 12 segni zodiacali.

Previsioni zodiacali di giovedì 24 settembre: Toro intimorito e prudenza per Gemelli

Ariete: sarete molto concentrati sull'attività lavorativa. Cercherete di dare il massimo per ottenere determinati riconoscimenti, ma non tutto andrà come previsto. Verrete travolti da una forte stanchezza e sarete costretti a rallentare il ritmo d'azione. Forse, dovrete combattere contro i sensi di colpa, ma le previsioni zodiacali di domani consigliano di non tormentarvi eccessivamente. Presto avrete occasione di spiccare tra i vostri colleghi. Sarà fondamentale, però, non trascurare il vostro benessere fisico e psicologico. Non ci saranno novità significative in ambito amoroso.

Toro: sarete guidata dalla paura di prendere decisioni sbagliate.

Rifletterete molto sul vostro percorso di vita, ma non riuscirete ad arrivare a una soluzione. Vi sentirete intrappolati in un limbo e cercherete il conforto di chi vi vuole bene. Gli amici saranno disponibili ad aiutarvi con tutte le loro forze. Vi dedicheranno sorrisi e parole gentili, mentre il partner proverà a organizzare qualcosa di bello per voi.

Ciò che farà la differenza, però, sarà la vostra energia d'animo. Solo la volontà e determinazione potranno permettervi di uscire da questo momento di difficoltà.

Gemelli: la tentazione di conoscere qualcuno online sarà irrefrenabile. Vi renderete conto di conoscere molte persone che si sono trovate tramite i social network.

Gli amici più stretti, però, vi consiglieranno di lasciar perdere e di dedicarvi a relazioni nel ''mondo reale''. Sarà importante prestare la massima attenzione perché non tutti saranno mossi da buone intenzioni. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non accelerare i tempi: presto avrete anche voi la possibilità di relazionarvi con qualcuno che vi farà battere il cuore.

Cancro: mai sottovalutare il potere di una risata perché potrebbe cambiarvi la giornata. Nonostante vi si presenteranno alcune problematiche, proverete ad affrontare tutto con gioia. La vostra voglia di incontrare persone nuove e di approfondire il rapporto con amici già conosciuti vi farà apparire socievoli e spensierati.

Un velo di tristezza potrebbe cadere su di voi verso la fine della giornata, ma i vostri hobby vi aiuteranno a distrarvi e a riprendere il controllo. In amore, la situazione rimarrà stabile, anche se spererete in una svolta.

Oroscopo del 24 settembre: amore per Bilancia e Scorpione permaloso

Leone: sarete dei veri e propri animaletti notturni! Le ore della sera, infatti, vi porteranno consiglio e vi illumineranno con la loro saggezza. Potrebbe essere il momento adatto per iniziare a lavorare su nuovi progetti. Ovviamente, non sarete certi del successo dell'iniziativa, ma lotterete per impedire che le cose vadano male. Tenderete a non parlarne con amici e parenti perché temerete di essere ostacolati.

Deciderete di uscire allo scoperto solo quando tutto sarà pronto. In amore, sarete molto indipendenti: non sopporterete pressioni eccessive e vorrete godere al massimo della vostra libertà.

Vergine: avrete molti impegni da dover gestire. Vi renderete conto di aver tralasciato qualcosa di importante e di aver rimandato alcune azioni che vi avrebbero potuto semplificare la vita. Potrebbe essere il momento giusto per riprendere il controllo delle giornate. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non sottovalutare le vostre qualità. Potrete usare determinati talenti per ritrovare la fiducia in voi stessi. Dal punto di vista sentimentale non vi saranno molti cambiamenti, ma questo non sarà motivo di preoccupazione perché preferirete concentrarvi su voi stessi e sulle vostre esigenze

Bilancia: un nuovo amore renderà la vostra quotidianità più frizzante ed emozionante.

Il vostro cuore sarà travolto da un'energia positiva e speciale che vi donerà gioia e serenità. Queste sensazioni vi aiuteranno a essere più socievoli con il prossimo e a relazionarvi più facilmente con la vostra interiorità. Sarete determinati anche in ambito lavorativo perché riterrete di poter migliorare la vostra situazione finanziaria. Non sarà qualcosa di immediato e sarà necessario un impegno fuori dal comune, però, con le giuste condizioni, le cose potrebbero cambiare in meglio.

Scorpione: tenderete a essere un po' troppo permalosi. Non sopporterete le critiche, soprattutto se mosse da persone sconosciute. Vorrete andare dritti per la vostra strada e circondarvi di persone che appoggino le decisioni intraprese.

Il partner avrà poca voce in capitolo perché sarete voi a portare avanti la vostra vita. Forse la persona amata potrebbe ribellarsi davanti a questo apparente distacco, ma sarà sufficiente una spiegazione per riportare la serenità all'interno della coppia. Il lavoro vi renderà fieri, ma non sarà il vostro unico pensiero.

Previsioni astrologiche di domani 24 settembre: novità per Sagittario e originalità per Pesci

Sagittario: vi sentirete pronti a intraprendere una nuova relazione sentimentale. Non avrete paura di approcciarvi agli altri, ma proverete a mostrare il meglio di voi. Sarete insicuri dei vostri difetti e per questo cercherete di nasconderli in tutti i modi. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non alterare il vostro carattere.

Sul lavoro, avrete un piccolo calo d'attenzione a causa dell'eccessivo stress. Si tratterà, però, di qualcosa di facilmente risolvibile: vi basterà prestare più attenzione alla vostra serenità.

Capricorno: avrete voglia di rimettervi il gioco e di imparare qualcosa di nuovo. Riterrete che questo percorso possa aprirvi nuove possibilità in ambito lavorativo. Non sarà facile scegliere la strada da seguire perché avrete la tentazione di seguire innumerevoli interessi. Sarà importante guardarvi dentro e capire quale attività è più affine ai vostri desideri e alle vostre esigenze. Il partner non vi appoggerà pienamente perché riterrà inutile tornare sui libri. Questo potrebbe creare delle discussioni e dare vita a un'atmosfera carica di tensione.

Sarà fondamentale concentrarvi sugli elementi positivi.

Acquario: dovrete avere molta cura della vostra situazione finanziaria. Ci saranno diverse spese da affrontare, ma lo potrete fare solo se gestirete bene i soldi guadagnati. Questa situazione potrebbe causarvi uno stress eccessivo, ma la presenza di amici e parenti vi donerà un'energia positiva. Non vi sentirete sicuri della vostra relazione sentimentale perché avrete la sensazione di non potervi affidare al partner. Sarà un momento caratterizzato da scarsa empatia e poca comprensione.

Pesci: dovrete essere molto chiari con il partner perché potrebbero esserci delle incomprensioni. Vorrete evitare, a tutti i costi, possibili litigi, ma sarà importante non assecondare l'altro solo per raggiungere questo scopo.

Potrete parlare di tutto se sceglierete le giuste parole da usare. Per quanto riguarda la vita lavorativa, sarete molto creativi nelle idee che proporrete. La vostra originalità verrà apprezzata dai colleghi e dai superiori, però, non tutto potrà essere adattato a situazioni reali. La famiglia vi appoggerà in tutti i vostri progetti e sarà partecipe alle vostre scelte.