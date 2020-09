L'Oroscopo di sabato 26 settembre è pronto a rivelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. In questo weekend avremo un'altra situazione astrologica caratterizzata dalla Luna in Acquario. Sogni, speranze e sentimenti saranno i tre aspetti maggiormente in voga nelle prossime 24 ore. Se per i nativi dell'Ariete si prevedono delle turbolenze, per i nati della Vergine si prospetta un sabato a gonfie vele. Amore, salute e lavoro, scopriamo come sarà questa giornata, attraverso le previsioni delle stelle, e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche 26 settembre: gli ultimi quattro segni zodiacali

Capricorno - 12° posto - Sabato abbastanza fiacco e assonnato. Ultimamente state dormendo poco e male, inoltre siete divorati dall'ansia e dalla paura che qualcosa possa andare male. Non è stato un anno semplice, avete dovuto combattere con una moltitudine di problemi. Chi lavora non è soddisfatto del proprio ruolo o della busta paga. Sono tempi incerti, desiderate un briciolo di sicurezza in più. I più giovani stanno vivendo maggiori difficoltà dato che i tempi di una volta erano una passeggiata in confronto a quelli odierni. Ci sono delle incognite sul vostro futuro, ma presto farete chiarezza.

Ariete - 11° in classifica - Giornata che partirà con un po' di turbolenza nel vostro cielo.

Avrete una bella gatta da pelare, ma se farete affidamento sui vostri talenti da leader riuscirete a venire a capo di ogni rebus. Siete un segno abituato a vincere, ma anche le sconfitte sono molto importanti poiché insegnano delle grandi lezioni. In questo sabato potreste sentirvi affaticati, del resto avete avuto una settimana ricca di emozioni e di accadimenti.

Sarete in attesa di una determinata cosa. Per quanto concerne l'aspetto sentimentale, cercate di stare bene con voi stessi prima di intraprendere una nuova relazione o di andare oltre.

Bilancia - 10° posto - Le previsioni astrologiche del 26 settembre invitano alla massima prudenza. Qualcosa è cambiato nel vostro cielo astrale e quelle certezze di prima non risultano più valide.

Dovrete tenere alta la guardia perché si prospetta un sabato pesante e giù di tono. L'amore sta per attraversare una tempesta violenta, ma se il sentimento è solido ne uscirete indenni. Concentratevi sui vostri progetti e riadattateli.

Toro - 9° in classifica - Avrete modo di sfruttare questo fine settimana per concludere qualcosa o per rimettervi in pari con l'attività. Magari in questo periodo dovete prendere delle decisioni e forse state ricevendo una serie di consigli non richiesti. Ricordate che l'ultima parola spetta esclusivamente a voi! Non permettete agli altri di manipolarvi o di decidere sul vostro futuro. Avrete l'opportunità di mettere a posto i conti che ultimamente non tornano.

Presto troverete il vostro posto nel mondo e non vi sentirete più confusi.

L'oroscopo di domani 26 settembre: i segni di metà classifica

Gemelli - 8° posto - Avete bisogno di trovare la vostra strada e di essere circondati di persone che condividono i vostri stessi interessi. La suddetta giornata si appresterà a regalare dei risvolti inaspettati. Una notizia riguardante la situazione generale sta per giungere al vostro cospetto e presto saranno presi dei provvedimenti che vi riguarderanno da vicino. Un recente accadimento vi ha costretto a cambiare i piani, ma anche se le cose non sembrano andare come sperato, presto o tardi riuscirete a vivere la vita che meritate di vivere. Coltivate i vostri talenti e non fatevi depistare da nessuno.

Scorpione - 7° in classifica - La Luna in Acquario fungerà da spazzino e, tutte quelle situazioni poco pulite, verranno cestinate. Non amate trascinarvi dietro i pesi morti, ma siete molto attaccati alle vostre radici e al passato. In questo sabato intravedrete uno spiraglio di luce positiva e tutto lascerà presagire un finale felice. Dentro di voi state provando dell'ansia o delle preoccupazioni, ma anziché farvi mille viaggi mentali concentratevi sul presente e sulle persone che ancora sono al vostro fianco. In queste 24 ore qualcuno vi strapperà un sorriso. Insomma, sarà un sabato piacevole.

Leone - 6° posto - Fine settimana adatto al riposo. Avete fatto un mazzo tanto nei giorni scorsi, soprattutto se lavorate a contatto con il pubblico o studiate.

I vostri livelli di stress risultano elevati, perciò in questo sabato dovrete assolutamente staccare la spina e rifiatare. Prenotate un appuntamento dal parrucchiere o dall'estetista, fate qualcosa di bello per voi stessi. Quando il corpo si sente coccolato, ne giova anche la mente. La prossima settimana sarà infuocata, quindi: "uomo avvisato, mezzo salvato".

Pesci - 5° in classifica - L’oroscopo del 26 settembre parla di ripresa e sorrisi. Il vostro fisico e la vostra mente si ridesteranno. Il weekend è il vostro momento preferito della settimana, per cui avrete modo di riparare i cocci rotti, mettere i puntini sulle 'I' e chiudere eventuali lavori. Programmerete qualcosa di piacevole da fare in coppia o con degli amici.

In giornata avrete modo di concedervi un aperitivo e apprenderete dei pettegolezzi interessanti. Avete atteso per tutta la settimana un evento che si terrà nel primo pomeriggio, forse la messa in onda di una serie che vi piace tanto.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Cancro - 4° posto - L’oroscopo del giorno 26 settembre dice che tonerete a respirare dopo un periodo frastornato, dovuto principalmente dalla Luna in Capricorno. Adesso che l'astro d'argento ruoterà nell'Acquario, sarà il momento di dedicarsi ai progetti più sbarazzini. Siete un segno ricco di fantasia e creatività. Queste due qualità, se coltivate a dovere, portano al successo. Non dovete fare altro che prendere sul serio i vostri sogni e crederci fino in fondo.

Sboccerà qualcosa di pazzesco entro lunedì e, nel caso in cui ci fossero dei lavori in corso, otterrete delle soddisfazioni.

Sagittario - 3° in classifica - Sabato da prendere alla leggera, ogni cosa filerà come sperato. L'amore tornerà a trionfare e vi sentirete speciali. Siete in attesa di una risposta, di un cambiamento o di una novità. Dei vostri progetti stanno per sbocciare, quindi cercate di non gettare la spugna quando le cose sembreranno procedere al rilento. In famiglia occorrerà essere più presenti e meno egoisti. Organizzerete un piccolo viaggio o una cenetta speciale. Continuate a fare ciò che state facendo: siete sulla buona strada.

Acquario - 2° posto - In questa giornata accoglierete a braccia aperte la Luna, che entrerà nel vostro splendido segno.

Coloro che per molto tempo hanno navigato nell'incertezza assoluta, finalmente potranno deporre i remi e godersi la fatica della remata. Capirete che tutto ciò che avete attraversato ha un significato ragionevole. Le stelle parlano di giornate chiarificatrici, quindi chi è stato al centro di una discussione spiacevole, potrà riappacificarsi. Non vale la pena tenere il muso con le persone care, perché la vita è troppo breve per sprecarla con i sentimenti negativi.

Vergine - 1° in classifica - Chi studia non vede l'ora di portare a compimento l'esame o una verifica. Questo sarà un sabato altamente positivo e produttivo. Otterrete sconti, offerte, risposte, ecc. Coloro che lavorano a contatto con il turismo potranno concedersi del meritato riposo perché l'estate è stata davvero lunga.

Siete preoccupati per quello che potrebbe accadere nel futuro, magari temete che la situazione torni ad essere quella di una volta. Per fortuna in questo sabato potrete mettere via ogni briciolo di preoccupazione. Serata con pizza e tv.