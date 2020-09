L'Oroscopo che riguarderà la settimana da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre sarà incentrato sull'aspetto energetico per il segno dell'Ariete, il quale avrà dalla sua parte il pianeta Marte, mentre per a quelli del Cancro il pianeta Venere donerà i propri influssi positivi per l'amore, per chi vive una relazione, e la fortuna nell'ambito professionale.

A seguire, l'oroscopo dall'Ariete alla Vergine per la settimana prossima.

Toro empatico

Ariete: Marte vi darà una carica, visto che la settimana precedente è stata un po' fiacca, soprattutto nel campo lavorativo. Dovrete fare attenzione a una confusione di stampo mentale, che spesso e volentieri vi distrarrà dalle cose veramente importanti.

Il fine settimana si rivelerà portatore di qualche successo in campo finanziario, la domenica in particolare sarà ottima per fare un piccolo investimento.

Toro: l'empatia è sempre un'ottima cosa per entrare in contatto con gli altri e voi ne siete un esempio. Tuttavia l'ambito professionale richiederà più tempo ed energie del previsto e non saranno ammessi errori o mancanze troppo accentuate. In amore potreste essere ostacolati da qualche incomprensione, cercate d'instaurare un dialogo produttivo.

Gemelli: questa settimana vivrete una situazione che, purtroppo, potrebbe mettere a repentaglio gli equilibri della vostra relazione, soprattutto se faticherete ad accettarla. Sarà necessario del tempo per riflettere.

Immergersi nel lavoro per potervi garantire qualche sbocco professionale più solido sarà indicato, soprattutto per chi vuole fare un salto di qualità ragguardevole.

Cancro romantico

Cancro: il romanticismo della settimana scorsa proseguirà a gonfie vele. Non mancheranno incontri molto interessanti, che se siete single potrebbero significare tanto a livello emotivo e passionale.

Dovreste solo aggiungere alla vostra “analisi” anche un quadro d'insieme dell'eventuale partner, in modo tale che le vostre idee e i vostri interessi non siano motivo di conflitto.

Leone: prima che diventiate "vittime" di ansia e stress, sarà bene essere meno intransigenti con la vostra persona, sia dal punto di vista mentale che fisico.

Fare dello sport, misto a momenti di relax in casa, saranno un vero toccasana. Sul lavoro non vi sarà permesso fermarvi. Ci saranno occasioni anche per chi è ancora alla ricerca di un impiego, con colloqui decisamente promettenti.

Vergine: dovrete essere meno esigenti negli affari. Seguire una linea che non preveda un guadagno esorbitante sarà meglio che ricevere qualche sconfitta. La vostra mente dovrebbe fare qualche sforzo per potersi concentrare su altro, ad esempio sulla consapevolezza che la situazione con il partner ha un urgente bisogno di una “rinfrescata”. Proporre qualcosa per rafforzare l'intesa di coppia sarà fortemente indicato.