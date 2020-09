Dopo una settimana di lavoro ed emozioni, i segni zodiacali potranno godere dell'inizio del weekend. L'oroscopo di sabato 26 settembre avrà in serbo numerose novità per ciascuno di noi. Tra gli aspetti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione fra Luna e Saturno, Luna e Plutone, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, la Luna sarà in quadratura a Mercurio e in quadratura a Marte, Mercurio si troverà in opposizione a Marte e, infine, Marte sarà in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quale elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 26 settembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche di sabato 26 settembre: stress per Gemelli e Cancro altalenante

Ariete: l'altalenante situazione amorosa vi metterà a dura prova. Non saprete come affrontare le discussioni con il partner e cercherete conforto in amici e parenti. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non fare nulla per incrinare, ulteriormente, il vostro rapporto. Sarà importante mantenere la calma ed essere pronti a un dialogo costruttivo. Verso la seconda metà della giornata, le cose miglioreranno e vi sentirete più sereni. Avrete modo di godere di questo sabato e di dedicare del tempo alle vostre attività preferite. Ricordate di non perdere mai di vista ciò che è davvero importante per voi.

Toro: avrete qualcosa di importante da confessare al vostro partner. La paura di una sua reazione negativa potrebbe distogliervi dal vostro intento, ma qualcosa vi spingerà a proseguire per la giusta strada. Fortunatamente, l'empatia presente tra voi, aiuterà ad arrivare a un giusto equilibrio. Ricordate di spiegare bene la situazione e di non perdere il controllo delle vostre parole.

Sul lavoro, nonostante il weekend, sarete pronti a mostrare tutte le vostre risorse. Mentre gli altri organizzeranno piani di svago, voi vi concentrerete su nuove strategie per farvi notare.

Gemelli: proverete la sensazione costante di essere osservati. In realtà, sarà solo il frutto della vostra preoccupazione.

Proverete a ridurre al minimo tutti gli imprevisti, ma dovrete accettare una certa imprevidibilità quotidiana. Sarà importante contare sull'affetto delle persone che vi saranno più vicine. La loro presenza, infatti, potrebbe spronarvi ad abbattere le barriere che vi siete costruiti. In amore, ci saranno delle novità importanti, ma prima di cantare vittoria dovrete fare il punto della situazione. Sarà importante non gettarvi a capofitto nella situazione e darvi il tempo per decidere cosa sarà più giusto fare.

Cancro: dovrete impegnarvi per tenere sotto controllo il vostro umore. Ci saranno dei momenti della giornata in cui vi sentirete euforici e altri in cui farete fatica a trattenere le lacrime.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non chiudervi a riccio. Gli amici più cari, infatti, se gliene darete la possibilità, faranno di tutto per tirarvi su di morale. Sarà importante dedicare qualche ora solo al riposo e ai vostri interessi. Questo vi permetterà di recuperare le energie e di tornare più attivi di prima. Una sorpresa speciale potrebbe dare un tocco di colore a questo sabato!

Oroscopo del 26 settembre: Leone determinato e Vergine timorosa

Leone: andrete alla ricerca di un pizzico di fortuna. Forse, non vi sentirete soddisfatti dell'andamento della vostra giornata perché avrete la sensazione di non avere alcun potere sulle decisioni importanti. Per un carattere forte e determinato come il vostro, non sarà facile accettare di non essere ascoltati.

Dovrete stabilire un contatto profondo con il vostro io e cercare di giungere a compromessi. La presenza del partner, più che sistemare la situazione, potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo. Infatti, non avrete alcuna voglia di dare spiegazioni e di entrare nel merito delle vostre decisioni.

Vergine: vi sentirete insicuri e timorosi. Avrete paura di compiere la scelta sbagliata, ma sarete costretti a prendere una posizione. L'aiuto delle persone che vi saranno accanto sarà importante, ma non costituirà una risorsa sufficiente. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di rafforzare la fiducia in voi stessi. Lavorare sulle vostre risorse personali vi aiuterà a sperimentare un nuovo approccio verso il mondo circostante.

Attenzione a non dimenticare di concedervi piccole gratificazioni. Non sarà necessario spendere molto denaro, vi basterà, semplicemente, curare il vostro benessere.

Bilancia: tenderete a indagare sulla storia della vostra famiglia. Avvertirete il bisogno di trovare le vostre radici e di conoscere le vicissitudini che hanno caratterizzato i vostri antenati. Forse, non riuscirete a scavare molto a fondo, ma sarete fieri delle scoperte che farete. Ogni piccolo passo compiuto vi consentirà di sentirvi in pace con voi stessi e con le vostre origini. Il partner, forse, non appoggerà questa idea perché non gli attribuirà il vostro stesso significato. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di rispettare la sua opinione e di non attaccarlo: non vi servirà il suo consenso per compiere le vostre scelte!

Scorpione: non riuscirete a tenere a freno la vostra passione sfrenata per la moda. Amerete andare per negozi e acquistare capi eleganti e appariscenti. Sarete alla ricerca continua di soluzioni che possano trovare un equilibrio tra il vostro bisogno di risparmiare e il desiderio di avere capi moderni. La cura per il look e per l'aspetto fisico vi permetteranno di avere molta più fiducia in voi stessi. Non avrete alcun problema ad approcciarvi con un potenziale partner perché saprete di essere irresistibili. Un eventuale rifiuto non costituirà motivo di scoraggiamento e continuerete a cercare la persona giusta!

Previsioni zodiacali di domani 26 settembre: Capricorno affettuoso e nuove scoperte per Acquario

Sagittario: sarete eccessivamente preoccupati per la vostra salute. Tenderete a notare ogni più piccolo cambiamento del vostro corpo e a riportarlo al medico. Sarà una giornata carica di tensione perché dovrete confrontarvi con le vostre paure maggiori. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di trovare una valvola di sfogo che riesca ad allontanare i cattivi pensieri. Non sarà difficile distogliere la mente, ma dovrete metterci tanta buona volontà. La compagnia dei amici vi aiuterà ad affrontare con più serenità la vostra ansia ma non potrà fare nulla davanti alle vostre prese di posizione.

Capricorno: avrete voglia di trascorrere una giornata in compagnia dei vostri affetti più cari. La famiglia avrà un ruolo prioritario perché vi dimostrerà tutto il suo amore. Sarete generosi con il prossimo, ma non sopporterete l'ingratitudine. Non sarete tolleranti nei confronti di estranei che mostreranno invidia o rabbia verso le persone più care. Il partner potrebbe mostrare il desiderio di allargare la sua cerchia di amici. Voi, al contrario, preferirete rimanere nella vostra zona sicura. Sul lavoro, il vostro impegno verrà apprezzato e ricevere parole di stima da parte di colleghi e superiori.

Acquario: sentirete il bisogno di scoprire qualcosa di nuovo. Potrebbe essere il momento giusto di lanciarvi in nuove attività.

Potreste iscrivervi a un corso di ballo o sperimentare le gioie del lavoro creativo. Trovare la vostra strada non sarà qualcosa di veloce e immediato, ma un evento in particolare vi consentirà di acquisire nuove informazioni su di voi. Nelle persone che vi saranno accanto, andrete alla ricerca di un sorriso e di una parola affettuosa. Non sopporterete l'indifferenza degli altri e proverete a creare nuovi legami. Questa caratteristica vi renderà particolarmente graditi agli occhi del partner.

Pesci: le delusioni amorose hanno lasciato un vuoto incolmabile all'interno del vostro cuore, ma sarete pronti a rimettervi in gioco. Non darete adito ai malpensanti e andrete dritti per la vostra strada.

Cercherete nuove occasioni per interagire con gli altri, ma metterete al primo posto la vostra razionalità. In ambito lavorativo, sarete pronti a dimostrare il vostro lavoro. Vivrete ogni piccola esperienza come una sfida e questo potrebbe mettervi un po' a disagio perché non amerete la competizione. Per fortuna, amici e parenti vi saranno accanto e cercheranno di lenire le vostre preoccupazioni.