L'Oroscopo del 30 settembre, è pronto a dare consigli sul prossimo mercoledì, dispensando dritte o suggerendo soluzioni. Il frangente sotto osservazione, coincidente con la giornata di metà settimana, prevede belle novità per alcuni segni, per altri invece ci sarà da soffrire più del solito. La prima sestina dello zodiaco formata da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine è quella interessante il presente articolo, ed evidenzia solo un segno super-fortunato con un secondo additato come molto positivo. In pratica l'Astrologia indica il segno della Vergine meritevole della posizione "top del giorno", mentre al simbolo astrale dei Gemelli spetta l'onore di avere cinque splendide stelline a corredo del segno.

Giornata di diversa natura intanto, viste le effemeridi del periodo, per gli amici nativi del Cancro valutati nelle previsioni zodiacali di mercoledì con scarse probabilità di successo: per questi, infatti, la giornata si avvierà probabilmente sui binari del classico "sottotono".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di mercoledì 30 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 30 settembre

La giornata di mercoledì sta per arrivare: curiosi di scoprire come saranno le stelle riguardanti il vostro simbolo zodiacale di nascita? In effetti, a dare le giuste indicazioni in merito a quanto appena detto è compito specifico riservato alla classifica stelline quotidiana, nel frangente interessante la giornata del 30 settembre 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Intanto, si prospetta una giornata abbastanza positiva, sempre in base a quanto estrapolato dalle effemeridi e messo in chiaro in queste previsioni, anche per Ariete, Toro e Leone, tutti e tre classificati in giornata a quattro stelle.

Non troppo funzionale il periodo purtroppo per i nativi del Cancro, in questo caso posizionati all'ultimo posto in classifica.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Vergine;

: Vergine; ★★★★★: Gemelli;

★★★★: Ariete, Toro, Leone;

★★★: Cancro.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del giorno 30 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

L'oroscopo di domani 30 settembre al segno dell'Ariete preannuncia l'arrivo un mercoledì di scontata routine ma senz'altro abbastanza positivo, anche se richiederà certamente particolari attenzioni da dedicare in certi frangenti. Venere in trigono (positivo) e Giove in quadratura (negativo) entrambi al vostro Marte, infonderanno a questa parte della settimana sicuramente tanta normalità. Parlando di rapporti o di situazioni in stallo vi diciamo di stare un po' sul chi va là: se in passato vi siete illusi riguardo a certe faccende, ora invece dovete guardare in faccia la realtà, anche se non sempre piacevole e trarre le dovute conclusioni. In amore, il giorno riporterà l'armonia nella coppia, stemperando la vostra insicurezza e certe rigidità tipiche del segno.

Sarà un momento fortunato per progettare il vostro futuro e magari potrete organizzare un bel viaggio, da tanto tempo desiderato. Vi farete strada con il sorriso sulle labbra voialtri single, con l'entusiasmo nel cuore. Non vi demoralizzerete nemmeno quando, forse, dovrete affrontare un imprevisto. Giorno ideale per migliorare il rapporto con il vostro corpo: a vostra disposizione una buona riserva di energia che non vi lascerà mai a terra. Nel lavoro, in questa giornata ci potrebbero essere dei risvolti positivi che potrebbero stupirvi. Avrete così, tante possibilità per essere più disponibili con le persone e più propositivi per le vostre ultime idee. Provate a fare meno di tanti giri di parole e cercate di essere più diretti.

Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di mercoledì svelano a voi nativi una giornata all'insegna della normale routine. Il consiglio del giorno: non dovete fermarvi di fronte agli ostacoli apparenti: a volte, basta girare l’angolo per veder cambiare la prospettiva delle cose... In amore, chi è già in coppia dovrebbe approfittare del buon periodo per scovare eventuali stimoli oppure interessi nuovi da condividere insieme a chi si ama. La poesia coniugale per chi è sposato da anni non è più la stessa; a dominare quasi sempre è la solita minestra riscaldata legata alla quotidiana, giusto? Tranquilli, sappiate che con l'arrivo dei prossimi transiti planetari (positivi) potrete sicuramente ritrovare senza problemi la voglia di sorridere e stare felicemente insieme alla persona amata.

Single, vivaci e brillanti, emergete nella cerchia dei vostri amici per fascino ed allegria: molti nativi sapranno catturare la simpatia e l'invidia di molti. Per alcuni potrebbe verificarsi la sospirata realizzazione di un sogno o di un'incontro fortunato! Intanto eventuali viaggi da programmare uniti ad una nuova filosofia di vita in questa giornata saranno i vostri punti forti. Nel lavoro, oltre che gradevoli sensazioni, che avvertirete intorno a voi, non mancherà quel pizzico di genialità che vi caratterizza. Uno spiccato senso di intuizione vi farà guadagnare rispetto e ammirazione. Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo pronostica una giornata decisamente improntata sulla buona sorte e sulla facilità nei rapporti interpersonali.

In campo sentimentale, passionalità oltre ogni logica speranza, da profondere senza risparmio e senza farvi domande: verrete ricambiati con uguale o maggiore intensità da un partner più innamorato che mai. In particolare, gli innamorati avranno una gran voglia di divertirsi e faranno spazio alla complicità ed alle emozioni. A fine giornata pure l'attrazione fisica tornerà calda, e viverete attimi meravigliosi con chi si ama sarà davvero qualcosa di appassionante. Single, il desiderio di divertirsi si dissiperà per lasciare il posto al desiderio di costruire un rapporto sereno e felice. L’amore potrebbe benissimo entrare nei vostri cuori e coronare quel vostro malcelato sogno di avere una famiglia tutta vostra.

Nel lavoro intanto, con gli astri complici e la rinnovata fiducia in voi stessi questo mercoledì regalerà la carta vincente per risolvere alcune situazioni complicate. Avrete l'estro e la capacità di apportare dei cambiamenti nei progetti in atto. Potrete anche contare su qualche buona entrata di denaro. Voto 9.

L'oroscopo del giorno 30 settembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì si annuncia dichiaratamente "sottotono". In particolare, momenti altalenanti nelle relazioni quotidiane potrebbero dare filo da torcere a qualcuno di voi: vorreste di più ma innegabilmente non riuscirete a concertare su cose anche banali o scontate. Se così dovesse essere, male!

Date il buon esempio iniziando prima voi con dimostrazioni d’affetto e una maggiore predisposizione al buon dialogo e alla collaborazione. Vedrete che poi tutto si aggiusterà per il meglio. In amore, vi sentirete svogliati e nervosi: può succedere. Per non sbagliare, mettetevi l'anima in pace e attendete l'arrivo dell'Astro d'Argento nel vostro settore. Intanto nell'attesa iniziate pure a fare ordine e pulizia intorno a voi: dite basta a situazioni, cose e persone irrilevanti o inutili. Il tempo libero invece potrebbe essere fonte di arricchimento e pretesto divertente per ricaricare le batterie. Agendo come una potentissima valvola di sfogo, alleggerirete sia lo stress della solita routine e sia eventuali tensioni in atto nella coppia.

Single, se avete qualche motivo di risentimento con qualcuno, tirate fuori il rospo e chiedete un chiarimento a viso aperto. Vedrete che così facendo, giungerete finalmente ad una conclusione positiva. Nel lavoro, la giornata si presenterà un po' faticosa e per niente tranquilla. Vi sentirete come tra l'incudine e il martello. Continue ansie o nervosismi metteranno a dura prova il vostro operato: calma! Voto 7.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di domani prevede che il prossimo mercoledì non dovrebbe essere troppo faticoso da portare a buon fine. A metà del percorso settimanale la tranquillità interiore sarà importante e si rifletterà giustamente anche nel rapporto con gli altri: sicuri delle vostre e degli altrui comportamenti, dimostrerete con semplicità che basta poco per vivere in serenità ogni condizione.

In amore, approfittate della buona situazione astrologica relativa alla vostra Venere nel segno per rifarvi con gli interessi, se nel caso aveste subito torti o mancanza di rispetto: potreste dare un clamoroso smacco a chi sapete... Ovviamente continuate come al solito se state vivendo una relazione stabile, oppure avete già superato indenni eventuali tempeste o schermaglie sentimentali. Single, piccole circostanze favorevoli forniranno la soluzione anche a problemi grossi o a questioni che vi stanno a cuore. L'importante sarà badare al sodo o alle difficoltà reali, evitando quindi di impuntarvi sulle solite sciocchezze. Nel lavoro, con un po' di inventiva le idee saranno ottime. Metterete in atto una serie di propositi grazie ai quali potreste rompere gli schemi della monotonia.

Riconsiderate anche dei vecchi progetti, perché con qualche piccola modifica ne trarrete vantaggio per i prossimi obiettivi. Voto 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, mercoledì 30 settembre preannuncia un giorno tutto all'insegna del successo, della buona fortuna, della serenità e della socialità a 360°. Quando soffia il vento del buonumore e della gioia di vivere, diventa senz'altro più facile condividere l’allegria e la voglia di socializzare. Chi avesse da lottare contro eventuali ricordi malinconici o avere rimpianto per una storia passata, dovrebbe tenere a freno eventuali slanci passionali. Nonostante sia forte la voglia di lasciarsi andare ad un nuovo tentativo, gli astri ricordano che i problemi di ieri sono ancora lì, pronti a rendervi la vita impossibile. Ragionate: quando avrete la sicurezza matematica che tutto è veramente cambiato allora, e solo allora, volerete tranquilli fin dove vi porterà il cuore... Per i single più fortunati, ci potrebbero essere degli incontri o delle nuove amicizie ottimi da trasformare in qualcosa di speciale. Si prevedono sorprese e straordinarie entro i prossimi due o tre giorni. Nel lavoro, per chiudere, sebbene per ora non si sbilancino, i capi apprezzano il vostro operato e a breve vi sveleranno i progetti che hanno in serbo per voi. Con l'appoggio di un cielo assolutamente fantastico, la giornata acquisterà energia e vivacità. Favorite tutte le iniziative a scopo economico, anche le più ardite. Questo vi porterà al settimo cielo ed otterrete tanti benefici dal fatto che non dovrete nemmeno chiedere perché vi sarà tutto quanto dato. Voto 10+++.

