L'Oroscopo della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2020 è pronto a servire su un piatto d'argento le nuove previsioni zodiacali sui sette giorni a venire, con l'andamento generale relativo alla settimana compresa tra l'ultima del mese di settembre e la prima di ottobre, nonché le pagelle e la nuova classifica settimanale.

In primo piano le previsioni per i primi sei segni dello zodiaco da Ariete a Vergine. Partiamo come al solito a dare spicco ai migliori del periodo: il segno al "top della settimana" è il Toro (voto 10). Gli appartenenti al generoso segno di Terra potranno usufruire dell'appoggio incondizionato da parte della Luna, presente nel segno proprio ad inizio weekend.

Invece, le previsioni dell'oroscopo da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre vedono un po' in affanno il segno del Leone (voto 5), nel contesto considerato ultimo in classifica.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di approfondire il discorso relativo all'oroscopo della settimana da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre, come al solito daremo conto a voi lettori sui prossimi transiti legati all'Astro della Terra. I prossimi spostamenti lunari nel frangente saranno in totale tre tappe, programmati ad inizio, metà e fine settimana. A dare "fuoco alla polveri" come si suol dire, sarà la Luna in Pesci, presente nel segno d'Acqua già da questo lunedì 28 settembre alle ore 17:33. Il secondo cambio di settore sarà quello interessante la giornata di giovedì 1° ottobre, alle ore 04:47, messo in atto dalla Luna in Ariete.

La settimana infine si considererà chiusa con il passaggio della Luna in Toro annunciata per sabato 3 ottobre.

Per dover di cronaca, da segnalare un transito astrologico molto interessante, non imputabile alla Luna: venerdì 2 ottobre alle ore 20:47, vedremo l'ingresso di Venere in Vergine. Certamente tale transito darà una grossa spinta nelle situazioni sentimentali e non solo per i segno direttamente interessato.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 8. Settimana interessante, prevista favorevole soprattutto a metà e fine periodo. Il merito? Tutto della superba Luna in Ariete, prossimamente sul vostro comparto pronta a regalare sogni e desideri d'amore. L'oroscopo della settimana pertanto consiglia di ascoltare la voce del cuore proprio questo giovedì 1 ottobre.

Sicuramente da tenere in prima lista anche le giornate di venerdì, sabato e domenica, tutte considerate a cinque stelle. Ovviamente prestare molta cautela i primi due giorni della settimana.

La scala relativa a tutte le altre giornate:

Top del giorno giovedì 1 ottobre - Luna nel segno;

giovedì 1 ottobre - Luna nel segno; ★★★★★ venerdì 2, sabato 3 e domenica 4;

★★★★ mercoledì 30 settembre;

★★★ martedì 29 settembre;

★★ lunedì 28 settembre.

♉ Toro: voto 10. Secondo le predizioni astrologiche sul periodo, la vostra settimana sarà ottima. Tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, saranno pronti a soddisfare i vostri più disparati sogni o programmi. Da sottolineare intanto l'ingresso della Luna in Toro, transito di spicco interessante soprattutto le situazioni sentimentali alle quali servisse un supporto concreto.

Un pelino di attenzione in più, volendo, solamente per le giornate a quattro stelle previste nella scaletta a seguire.

Belle e stimolanti, a voi le stelle attribuite alle prossime giornate:

Top del giorno sabato 3 ottobre - Luna nel segno;

sabato 3 ottobre - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 29, giovedì 1 e domenica 4;

★★★★ lunedì 28, mercoledì 30 e venerdì 2.

♊ Gemelli: voto 7. In preventivo per voi del segno solo tre giorni fortunati su sette: martedì, mercoledì e giovedì. Dunque, si profila per tanti Sagittario un periodo fatto di alti e bassi soprattutto a fine periodo. Siamo pronti a scommettere però che si prepara per voi qualcosa di speciale nelle giornate indicate come a massima positività. Intanto iniziate pure a programmare il periodo, ovviamente mettendo in lista le cose prioritarie posizionandole nei giorni valutati al "top" e invece rimandando a tempi migliori le altre cose secondarie.

La classifica stelline interessante la settimana in oggetto:

Top del giorno martedì 29 settembre;

martedì 29 settembre; ★★★★★ mercoledì 30 e giovedì 1;

★★★★ lunedì 28 e venerdì 2;

★★★ sabato 3 ottobre;

★★ domenica 4 ottobre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana annuncia un periodo decisamente sotto le attese. Infatti è previsto un periodo al limite della sufficienza, questo è quanto hanno fatto intendere gli astri, quindi prendetene atto e, con calma e pazienza, seguite i consigli che elargiremo a piene mani nell'oroscopo dei giorni a venire. Poco o nulla da commentare in relazione a mercoledì e giovedì, le sole due giornate negative. Invece lunedì e domenica avranno massima compatibilità con le effemeridi di settore.

Il quadro completo con le stelline giornaliere:

★★★★★ lunedì 28 e domenica 4;

★★★★ martedì 29, venerdì 2 e sabato 3;

★★★ mercoledì 30 settembre;

★★ giovedì 1 ottobre.

♌ Leone: voto 5. Secondo l'Astrologia del periodo, la vostra settimana convincerà poco o affatto. Purtroppo le stelle saranno tutte abbastanza ostili nei confronti del segno, perciò vi invitiamo a seguire con attenzione i nostri prossimi oroscopi giornalieri e relativi consigli. Intanto vi diciamo che le giornate in prevalenza scorreranno discretamente solo nella parte iniziale e centrale del periodo. La giornata migliore risulta sulla carta quella di lunedì, invece le peggiori saranno giovedì, venerdì e sabato.

Le stelline secondo le effemeridi sul segno:

★★★★★ lunedì 28 settembre;

★★★★ martedì 29, mercoledì 30 e domenica 4;

★★★ giovedì 1 e sabato 3;

★★ venerdì 2 ottobre.

♍ Vergine: voto 9.

Settimana valutata oltre la media positività, a tutto tondo con un periodo previsto anche abbastanza fortunato. Non sono previste giornate penalizzanti, ad esclusione del solo lunedì. L'oroscopo della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre annuncia l'ingresso della super-positiva Venere in Vergine messa in preventivo proprio a metà settimana. Vediamo nei minimi dettagli come sarà la situazione della vostra settimana analizzando la scaletta.

Le stelline giorno per giorno da lunedì a domenica:

Top del giorno mercoledì 30 settembre - Venere nel segno;

mercoledì 30 settembre - Venere nel segno; ★★★★★ giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3;

★★★★ martedì 29 e domenica 4;

★★★ lunedì 28 settembre.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.