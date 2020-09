L'Oroscopo del weekend dal 4 al 6 settembre punta un riflettore sulla sensibilità. Luna in Ariete diventa la protagonista indiscussa dell'amore e Venere in Cancro consolida gli affetti. La presenza di Marte, anch'esso in Ariete, garantisce il giusto dinamismo per vivere le emozioni con immediatezza e sensualità, mentre Mercurio entra in Bilancia nella giornata di domenica. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo del weekend

Ariete: Luna nel segno garantisce gran dinamismo in amore nelle giornate di venerdì e sabato. Urano molto vicino a voi potenzia l'amore introducendo cambiamenti positivi improvvisi.

Venere risulta in quadratura, ma potete contrastare quest'influsso irrequieto contando sulla presenza di Marte che garantisce fascino e charme. Attenzione a Saturno e Plutone che producono rallentamenti nell'attuazione dei progetti a cui ambite.

Toro: Luna molto vicina a voi sprigiona sensazioni dinamiche e garantisce grande intuizione in amore. Così potete prendere le decisioni giuste, quelle che sono dettate dal cuore ma anche da una mente resa brillante dall'influenza di Mercurio in Vergine fino a sabato. Venere risulta dalla vostra parte e garantisce belle sensazioni amorose, sia per voi in coppia che per voi alla ricerca di novità amorose.

Gemelli: contate sulla presenza benefica di Luna e Marte dall'Ariete che venerdì e sabato garantiscono fascino e spingono all'azione.

Così potete seguire una scia più istintiva, che fa partire in quarta nei confronti delle opportunità amorose. Ma attenzione a non essere incostanti e a non lasciarvi prendere dall'indecisione. Domenica la nuova posizione di Mercurio in Bilancia garantisce maggiore obiettività e una grande intuizione sentimentale.

Cancro: gli astri dal Capricorno risultano in opposizione e sprigionano tanta voglia di ricevere tenerezze. Senso del dovere ed emotività si alternano in maniera pericolosa creando cambiamenti di umore repentini. Anche Marte dall'Ariete scombussola il tutto e smorza un po' gli entusiasmi. Ricordate che una Luna molto romantica e sognante splende per voi dai Pesci.

Leone: sigillati tra Venere, Sole e Mercurio non avete nulla da temere. Le emozioni prendono quota e raggiungono vette amorose elevate. Cercate di non lasciarvi influenzare da alcuni ricordi passati che creano sfiducia. Piuttosto traete i giusti insegnamenti, per evolvere in positivo e con maggiore consapevolezza. Mercurio presente in Bilancia domenica, punta un riflettore intelligente sull'amore, produce fascino e garantisce belle sorprese a voi single.

Vergine: riscaldate le emozioni con Sole nel segno che garantisce vitalità, ardore e gran spirito d'iniziativa. Forse possono sorgere dei rallentamenti nell'attuazione dei progetti in atto, ma l'unione con l'amato/a in coppia è solida. Mercurio presente fino a sabato e in sinergia con Venere favorevole, fa luce sulla sull'amore e garantisce belle novità per voi single.

Approfittatene.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: si prevedono dei rallentamenti nell'attuazione dei progetti tenuti in cantiere. Ma non lasciatevi prendere dalla tristezza e dallo sconforto. Gli astri dal Capricorno quasi sfidano a vincere una scarsa fiducia in voi stessi che si fa sentire in coppia. Luna venerdì e sabato risulta in opposizione e potete assumere un atteggiamento capriccioso e troppo impulsivo. Mercurio entra nel vostro segno domenica e regala maggiore diplomazia e obiettività.

Scorpione: la felicità è alle porte, basta solo afferrarla al volo con maggiore fiducia nelle possibilità. Nascono nuove idee e si avviano progetti fortunati per costruire insieme. Adesso è prevista una bella ricchezza emotiva e Sole e Mercurio sono dalla vostra parte.

Approfondite un dialogo costruttivo e benefico per superare con maggiore pazienza eventuali difficoltà.

Sagittario: Luna e Marte appaiono in trigono astrale e sono a voi favorevoli. Siete più estroversi venerdì e sabato, vivendo gli affetti con un'immediatezza quasi fanciullesca che fa desiderare di ottenere "tutto e subito". Bando all'impulsività quindi e analizzate le situazioni con maggiore obiettività. Domenica Mercurio assume un aspetto astrale favorevole, vi rende più diplomatici, meno indecisi e pronti a intrecciare un dialogo costruttivo per l'amore.

Capricorno: alcune situazioni sono tese e le difficoltà pesano sull'amore di coppia. Possono sorgere anche dei problemi familiari a incupire l'orizzonte amoroso.

Luna risulta in dissonanza dall'Ariete e tendete a perdere quell'atteggiamento combattivo e dinamico che vi è consono. Ma non tutto è perduto. Venere in opposizione dal Cancro quasi sfida a vincere la tristezza, la rigidità in amore per lasciar fluire le emozioni in modo più elastico. Occhio a non chiudere il dialogo e a non essere troppo testardi.

Acquario: avviate nuovi inizi fortunati. Nettuno risplende dai Pesci e garantisce buone sensazioni amorose. Come confermato dall'oroscopo, è prevista anche un'intuizione brillante che fa prendere la strada giusta in amore. Solo cercate di non essere testardi in amore e di portare avanti esclusivamente le vostre idee a tutti i costi. Solo agendo in sintonia riuscite a superare eventuali rallentamenti nell'attuazione dei progetti in corso.

Si prevedono belle novità domenica per voi single.

Pesci: Giove, Saturno e Plutone avviano dei cambiamenti positivi e risolutivi per l'amore. Nel frattempo, analizzate le sensazioni che provate con maggiore profondità d'animo. Venere garantisce emozioni appaganti in amore e Luna in Ariete fa vivere il tutto in modo dirompente. Mercurio dalla Bilancia domenica quasi sfida a chiacchierare si più, sia che siate single che in coppia.