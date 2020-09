Sabato 5 settembre troveremo sul piano astrale la Luna e Marte che stazioneranno nel domicilio dell'Ariete, mentre il Sole sosterà sui gradi della Vergine. Mercurio farà il suo ingresso in Bilancia, invece Giove, Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Infine Urano proseguirà il moto in Toro, così come Nettuno continuerà a transitare in Pesci.

Oroscopo del 5 settembre favorevole per Acquario e Leone, meno roseo per Cancro e Pesci.

Classifica oroscopo 5 settembre: il podio

1° posto Leone: intuitivi. L'ingresso di Mercurio nell'affine Bilancia, unito al transito del duetto Marte-Luna di fuoco, donerà presumibilmente ai nati in Leone buone doti intuitive nel settore professionale che saranno messe in atto con caparbietà (Marte) ma estrema attenzione allo stile (Mercurio).

2° posto Gemelli: flirt. Le nuove conoscenze affettive che nasceranno sabato, con Venere al giro di boa in Cancro e Mercurio nel loro elemento, avranno ottime possibilità di divenire splendidi flirt di fine estate. Probabili nervosismi al lavoro nelle ore mattutine.

3° posto Bilancia: figli. Il rapporto con la prole sarà, con ogni probabilità, messo sotto la lente d'ingrandimento dal trigono che Mercurio formerà con Saturno e Plutone in Capricorno. Il 5 settembre, difatti, i nati in Bilancia potrebbero riuscire con maggiore semplicità a dialogare coi propri figli, come non succedeva da tempo.

I mezzani

4° posto Acquario: lavoro top. Sabato in cui i nati del segno godranno dei favorevoli transiti di Mercurio d'aria e del Sole di terra che li faranno avanzare celermente nei loro progetti professionali in essere.

Serata di possibili chiarimenti nel ménage amoroso.

5° posto Scorpione: mondani. 24 ore durante le quali i nati in Scorpione potrebbero avvertire la smodata voglia di divertimento, che riusciranno a soddisfare presumibilmente dal tardo pomeriggio, quando Venere in Cancro formerà uno sfavillante sestile con Mercurio in Bilancia.

Non avranno che l'imbarazzo della scelta, tra una serata spensierata tra amiche o una romantica cena in un locale esclusivo assieme al partner.

6° posto Vergine: relax. Nel primo giorno del weekend, i nati del segno decideranno, c'è da scommetterci, di staccare la spina dalla quotidianità e di concedersi del meritato e rigenerante relax.

Col Sole sui loro gradi, però, la mente potrebbe ugualmente rimanere ancorata ai pensieri riguardanti questioni pratiche e professionali.

7° posto Toro: abitudini mutate. La retrogradazione di Urano sui loro gradi in dodicesima casa, perlopiù in trigono al duetto Sole-Giove, intimerà ai nati in Toro di mutare il prima possibile alcune vecchie abitudini, specialmente quelle legate ai vizi, come il fumo o l'alcool.

8° posto Sagittario: verità svelate. Marte e Mercurio si guarderanno di sguincio sabato 5 settembre e a pagarne le conseguenze potrebbero essere i nativi, i quali saranno protagonisti di alcune verità svelate, probabilmente imbarazzanti, sul proprio conto.

9° posto Ariete: confusi. Semaforo acceso sul rosso per questa giornata di fine settimana in casa Ariete, dove potremmo assistere ad una versione confusa ed estremamente irruenta dei nativi, i quali dovrebbero evitare di prendere qualsiasi scelta importante.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: amore flop. I nodi amorosi potrebbero venire al pettine in questa giornata in cui i nativi farebbero meglio a mettere in campo totale sincerità nei confronti del partner, in modo da avere maggiori chance di riconquistare la loro fiducia.

11° posto Pesci: deleganti. Nell'ambiente professionale i nati del segno sfoggeranno presumibilmente un controproducente lassismo che li spingerà a delegare le loro mansioni ai nuovi colleghi. Tale mancanza di professionalità, com'è facile intuire, farà storcere il naso ai capi aziendali.

12° posto Capricorno: lavoro flop. Giornata che, con ogni probabilità, sarà da prendere con le pinze sotto il profilo professionale dei nati in Capricorno, in quanto saranno alle prese con un ambiente ostico e poco accondiscendente verso i loro atteggiamenti autoritari.