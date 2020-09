L'Oroscopo del giorno martedì 15 settembre è pronto a svelare come saranno le prossime 24 ore. Sul piano astrologico avremo la Luna in Leone fino al tardo pomeriggio. Dopodiché, il disco d'argento slitterà nella Vergine. Sin da gennaio ne stanno succedendo delle belle, per cui una giornata serena sarà proprio indispensabile. Sarà un martedì in cui dei nodi verranno al pettine per alcuni segni, mentre per altri ci saranno delle prove da sostenere. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni 15 settembre

Acquario - 12° posto - Perdere lo slancio è un rischio che non vale la pena correre. Purtroppo, con le vacanze estive di mezzo qualcosa avete lasciato andare e state facendo una fatica enorme a ripristinare appieno il vostro regime quotidiano. La mattinata non vi sarà agevole, ritardi o cambiamenti spinosi si verificheranno. Non potete accollarvi tutto voi, quindi cercate un valido aiuto, magari dei collaboratori efficaci. Distribuire le mansioni accrescerà la produttività, inoltre avrete maggior tempo e spazio per voi stessi (aspetto molto importate). Nel tardo pomeriggio, le cose miglioreranno e potrete chiudere la giornata scaricando la tensione attraverso la meditazione o una bella passeggiata.

Ariete - 11° in classifica - Le stelle dicono che non state sfruttando appieno il vostro potenziale. Siete demotivati sia sul punto di vista lavorativo che sentimentale. In questo periodo siete in cerca di soluzioni efficaci e possibilmente rapide. Qualcosa non sembra funzionare a dovere, inoltre non riuscite ad arrivare al nocciolo del problema.

Avete bisogno di una mano, in tal caso non esitate a rivolgervi a qualche esperto o professionista. Rivoluzionate qualcosa, basta poco per ritrovare lo stimolo! Siete dei leader nati, dei veri trascinatori, ma in questo periodo non riuscite a vedere la luce in fondo al tunnel.

Pesci - 10° posto - Nel tardo pomeriggio la Luna sarà in opposizione, quindi avrete dei giorni un pochettino duri.

Dovrete tirare fuori tutte le vostre armi migliori. In genere puntate sempre all'eccellenza, perché sentite il bisogno di emergere e di farvi notare. Siete come una stella brillante, ma cercate di non pretendere troppo da voi stessi altrimenti otterrete solamente l'effetto contrario a quello sperato. Siete troppo sedentari, occorre fare un cambiamento positivo nelle vostre abitudini quotidiane. Se non volete o non potete iscrivervi in palestra, basterà fare una passeggiata giornaliera di almeno 30 minuti. Non dimenticate di curare l'alimentazione, le stelle rivelano che qualche cibo in particolare non vi sta facendo del bene.

Capricorno - 9° in classifica - Da un po' di tempo c'è qualcosa che non quadra, magari state provando dei sentimenti contrastanti o forse avete perso interesse per una o più cose che un tempo vi appassionavano tanto.

Non sottovalutate i vostri sentimenti! La suddetta giornata, per alcuni nativi del Capricorno, riserverà ritardi, sorprese, prove da superare. Chi non lavora dovrà fare il possibile per sentirsi in pace con sé stesso. Anziché cullarvi nella frustrazione continua, rimboccatevi le maniche e, se necessario, inventate qualcosa di nuovo. La fortuna bussa alla porta dei creativi!

Scorpione - 8° posto - Evitate di seguire i consigli di coloro che predicano bene e razzolano molto male. Questo martedì permette di andare a fondo di un problema che si trascina avanti da abbastanza tempo. In questa settimana dovrete assolutamente cercare di sistemare ogni cosa e migliorare la qualità della vostra vita.

Troppa caffeina accresce il vostro nervosismo e vi fa dormire male! I single non dovranno abbattersi ma continuare ad essere loro stessi senza indossare alcuna maschera (eccetto quella protettiva)! Un secco miglioramento si intravedrà nel prossimo fine settimana, intanto cercate di fare del vostro meglio per superare le giornate. L'amore di coppia ha i suoi alti e bassi, ma se il sentimento è forte supererà ogni terremoto.

Bilancia - 7° in classifica - Le previsioni astrologiche del 15 settembre vi vedono attraversare un periodo così così. Ci sono delle situazioni da risolvere, ma non riuscite a venirne a capo. Siete spesso coinvolti in situazioni poco spiacevoli, un evento recente vi ha scosso nel profondo turbando la vostra quotidianità.

In questa settimana potrete fare piazza pulita dei soggetti pessimisti e "musoni". La vita è breve e non vale assolutamente la pena sprecarla dietro a chi non vi rispetta. I dubbi e le incertezze verranno scardinati al più presto, tutto quello che dovete fare è pazientare. In giornata, una persona squisita vi encomierà.

Oroscopo di martedì 15 settembre

Cancro - 6° posto - Non è semplice convivere con l'ansia e la preoccupazione di ciò che potrebbe accadere da un istante all'altro. In questo periodo vi sentite persi, magari siete disoccupati, soli oppure le vostre entrate scarseggiano. Risalire dal fondo non è sempre facile e richiede del tempo, ma solamente continuando a nuotare senza sosta si potrà rivedere la superficie.

Concedetevi del tempo per valutare il da farsi, dopodiché prendete le opportune decisioni. Bisogna cambiare ed evolversi assieme al mondo, dunque, date sfogo alla fantasia e provate strade nuove. Non date ascolto a chi vi sottovaluta e afferma che non ce la potete fare! Qualche nativo del Cancro potrebbe sentirvi un pochino indisposto o lunatico.

Leone - 5° in classifica - Martedì da "Leoni"! Non è facile lavorare o studiare quando si è sotto pressione, ed in questo periodo vi siete sentiti messi alle strette. Alcuni cambiamenti vi hanno spiazzato, costringendovi a farvi da parte o a rinunciare a determinate cose. Comunque sia, finché c'è vita c'è speranza! In questo giorno, anziché pensare alle cose che non sono andate bene, studiate e ricercate un modo per superare l'eventuale situazione spinosa.

L'amore di coppia potrebbe essere entrato in una fase critica.

Gemelli - 4° posto - Questo 2020 ha rivoluzionato tutto e tutti, la parola d'ordine è: spazio. Ed è proprio ciò che vi occorre in questo periodo particolarmente teso. Ogni volta che l'estate finisce, siete soliti deprimervi. Cercate di vedere i risvolti positivi della medaglia. Adesso avrete più tempo da dedicare al vostro miglioramento personale inoltre avrete delle notti più fresche e riposanti. Davanti avete 24 ore piuttosto valide, sia sul fronte lavorativo che domestico. Evitate di perdervi in lunghissime chiacchiere, sarà molto importante non sprecare tempo prezioso.

Vergine - 3° in classifica - Martedì che parte sotto dei buoni auspici, la Dea Bendata vi reggerà il passo!

La vita, per voi nativi di questo brioso segno zodiacale, è come una continua lotta sul ring. Non vi lasciate mai intimorire dalle persone scortesi e di poco conto, anzi, siete capaci di escluderle completamente dalla vostra esistenza. Spesso tendete a soffrire di emicrania o di dolori a collo e schiena, ma in queste promettenti 24 ore potrete fare affidamento sulla vostra buona salute. Tutto ciò vi agevolerà rendendovi produttivi e ispirati. Chi lavora concluderà qualcosa di importante mentre chi è in cerca di un affare, lo scoverà!

Toro - 2° posto - Martedì interessante. Ultimamente volete tutto e subito, ma è necessario attuare dei piccoli cambiamenti alla volta al fine di assimilarli completamente.

Quante volte avete incominciato una determinata cosa per poi mollarla dopo qualche giorno o settimana? Ecco perché è importante essere pazienti e fare dei passettini minuscoli. Coloro che stanno combattendo una battaglia estremamente dura, non sono soli. In queste 24 ore lasciatevi andare, ammorbidite la presa. Questa è stata un'annata di grandi cambiamenti ed anche di innovazioni. Rispetto a qualche anno fa, non siete le stesse persone di prima. Il lavoro darà i suoi frutti e questo vale anche per chi è senza un'occupazione.

Sagittario - 1° in classifica - Giornata al top. Tutti i nodi potranno venire al pettine e ogni incertezza sarà dissipata. L'amore è come un giardino, se non viene concimato e annaffiato costantemente, i fiori tenderanno ad appassire.

In giornata vi riscoprirete passionali e fantasiosi. Nulla vi farà paura. Recentemente o in passato, si è verificata una situazione che vi ha profondamente mortificato. Il mondo, purtroppo, è composto anche di una piccola fetta di gente con poco valore morale, ma voltate pagina e pensate solamente a chi merita la vostra completa attenzione. Non esiste solo il bianco o il nero, presto sulla vostra casa spunterà l'arcobaleno e tutto potrà dirsi sistemato. Amore in vista per i cuori solitari: tuffatevi nella mischia.