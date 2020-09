L'Oroscopo del giorno 21 settembre prosegue in questa sede con le previsioni zodiacali valide per lunedì. In analisi come di consueto le valutazioni giornaliere relative ai comparti amore e lavoro. In prima linea, direttamente interessati dalle predizioni astrali di oggi, i sei segni rappresentanti Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Le predizioni zodiacali annunciano in particolare fortuna in amore per il segno di fuoco del Sagittario, avvantaggiato dall'arrivo della Luna nel segno. Male invece il periodo per il Capricorno, nel frangente considerato "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di lunedì 21 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline lunedì 21 settembre

Questo lunedì, astrologicamente parlando, vedrà la bella posizione del "top del giorno" assegnata meritatamente al Sagittario. A fare di certo la differenza saranno due transiti davvero speciali: alle ore 21:32 della sera assisteremo al passaggio della Luna in Sagittario e alla presenza del Sole in avvicinamento a settore della Bilancia, passaggio che avverrà il prossimo martedì. Pronti a dare un vostro giudizio in merito alla classifica stelline interessante la giornata di lunedì 21 settembre?

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Sagittario - Luna nel segno;

: Sagittario - Luna nel segno; ★★★★★: Bilancia, Scorpione;

★★★★: Acquario, Pesci;

★★★: Capricorno.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 21 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

L'oroscopo del giorno 21 settembre indica che questo lunedì d'avvio settimanale sarà molto buono, ottimo su molteplici aspetti della quotidianità. Infatti si presume possa presentarsi a voi altamente positivo sia in ambito sentimentale che per tutto il resto. Il merito? Certamente gli astri, al momento quasi totalmente al vostro pieno servizio.

In amore, si preannuncia uno splendido lunedì, niente e nessuno vi fermerà nella programmazione e messa a punto dei vostri intenti. Non avrete grossi limiti da superare: la bontà del momento consentirà di progettare qualcosa di importante, soprattutto in vista del prossimo futuro. Single, anche per voi si prospetta un periodo magico, tutto da sfruttare.

Certamente capiterà qualcosa di bello, se non subito, almeno entro i prossimi tre o quattro giorni. Nel lavoro, se saprete sfruttare al massimo le vostre buone qualità, specialmente quelle legate all'intuizione o alla fantasia, tutto potrebbe volgere a vostro tornaconto. Voto 9+.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Il prossimo lunedì come sarà in amore e nel lavoro? Bella domanda, vediamo di dare una risposta esauriente, piuttosto che precisa ed affidabile: a voi gli astri annunciano un periodo davvero positivo. In amore, godetevi pienamente questa meravigliosa giornata, soprattutto con le persone che amate, evitando di pensare ai problemi di domani (li risolverete a tempo debito).

Lasciatevi beatamente trasportare da impeti piacevoli, specialmente insieme a chi amate, gustando in armonia quei pochi momenti di reale serenità messi a disposizione dalle stelle. Single, per molti di voi la parola "volere" è senz'altro sinonimo di "potere". A fronte di ciò, questo lunedì quasi tutto vi sarà permesso, dunque preparatevi a cogliete l'attimo. L'oroscopo della giornata anche nel lavoro è positivo: l'invito è quello di cercare di non essere troppo remissivi o accondiscendenti su certe cose. Aprite l'angolo di visuale, vedrete certamente una differenza in prospettiva. Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno 21 settembre al Sagittario indica possa essere davvero splendido questo vostro primo giorno della nuova settimana, senza nessun tipo di riscontro negativo da parte degli astri.

In amore, la Luna nel segno giocherà un ruolo determinante: chi è in coppia, ma anche chi è single, viaggerà di certo ad una velocità maggiore rispetto agli altri giorni. Si prevedono ore magnifiche da passare con il partner: perché non fare una sorpresa ad hoc allo scopo di sbalordire? Single, in molti risulterete in perfetta armonia con voi stessi e con l'ambiente circostante. Altresì, più di qualche cuore solitario riuscirà ad agguantare la persona giusta e tornare finalmente a sorridere. Nel lavoro mostratevi tenaci e fiduciosi con l'imperativo di superare tutti gli ostacoli, avendo la certezza di farcela. Senz'altro sarà così perché le stelle sono già dalla vostra parte e state certi che difficilmente deluderanno le aspettative.

Voto 10.

L'oroscopo del 21 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì 21 settembre indica una giornata abbastanza stressante, quindi poco consona per fare proposte o progetti da mettere in pratica prima, durante o dopo. Vi sentirete in parte anche insofferenti ed apatici, forse con i pensieri concentrati nel ricordo di cose accadute in passato: perché tormentarsi senza motivo? In amore, gli astri prevedono che sarete alquanto scontenti della vostra vita sentimentale. Avventure e scappatelle non vi appagheranno di sicuro, anzi, avvertirete una certa irritazione anche nei confronti dell'amante di turno: sarete mica voi i responsabili di tale stato d'animo?

Intanto se fosse necessario e soprattutto se possibile, cercate di rimettere in sesto il rapporto. Raccogliere "i cocci" potrebbe significare sofferenza, remissione, sottomissione e compromessi: se vale davvero la pena, perché non tentare? Single, non siete ancora pronti per un incontro amoroso, forse perché avete la testa tra le nuvole. Non rimandate sperando in giorni migliori, evitando di non accettate sfide in incognito, dove non conoscete l'esito finale. Nel lavoro, sappiate tenere vivo un certo autocontrollo, favorendo l'instaurarsi di giuste armonie. Voto 7.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di lunedì annunciano un inizio settimana a basso tasso di fortuna ma quasi in tutto blandamente positivo.

Il motivo? Nettuno in opposizione al Sole, quest'ultimo speculare negativo al 40%: in questo caso vietatissimo "usare benzina per spegnere eventuali fuochi!". In amore, a seguito di quanto appena esposto, si consiglia una certa collaborazione nelle questioni inerenti la coppia. State già facendo progetti per una vita a due oppure state pensando di allargare la famiglia? Qualsiasi cosa fosse, tranquilli, scegliete pure secondo le intenzioni perché questo è un buon momento per farlo. Nel lavoro, l'Astrologia indica che il presentimento avvertito in questo periodo è di un certo rallentamento. In qualche caso avrete anche il sentore che certe situazioni sembreranno fatte ad hoc per mettervi i bastoni tra le ruote.

Agite con prudenza. Voto 8+.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di lunedì 21 settembre anticipa una giornata di inizio settimana davvero buona, sicuramente più che gradevole per molti voi nativi. Le stelle indubbiamente saranno ben disposte nei vostri confronti, pronte ad assecondare positivamente anche piccoli desideri. Visto che il periodo lo permette, perché non cercare di trarne un vantaggio? In amore, siete rimasti un po attaccati al passato e questo non è positivo. Date un netto taglio pensando al futuro: se la relazione non vuol saperne di andare, oppure cammina a rilento, non intestarditevi nel continuare ma prendete drastiche misure. Single, ancora non siete in grado di capire cosa vi attira e cosa no?

Fate un piccolo esamino al vostro cuore, sarà lui a suggerire la giusta soluzione. Nel lavoro infine tutte le porte si potrebbero magicamente aprire. Il momento tanto desiderato è arrivato? Non lo sappiamo, però se dovesse essere, allora godetevelo alla grande. Voto 8.