L'Oroscopo di domani 21 settembre riserva buone notizie, sia in amore che sul lavoro, soprattutto per tre segni tra i sei in analisi. Dunque, buone possibilità in arrivo secondo l'Astrologia del momento per i nati sotto ai simboli zodiacali di Gemelli, Leone e Vergine, nel contesto indicati con le cinque stelle della fortuna. Prima di svelare in modo completo le previsioni zodiacali di lunedì e relativa classifica stelline, un annuncio: curiosi di sapere di cosa si tratta? Diciamo che c'è un evento astrale abbastanza interessante in arrivo: questo inizio di settimana vedrà l'ingresso della Luna in Sagittario, generosa e completa soprattutto per le situazioni a stampo sentimentale.

Di diverso avviso intanto, l'Astrologia, in particolare per coloro nativi del Toro, decisamente in difficoltà sul piano organizzativo.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di lunedì 21 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 21 settembre

La nuova classifica stelline interessante la giornata del 21 settembre 2020 è stata da poco resa pubblica: ansiosi di sapere quante stelle sono state assegnate ai sei segni dello zodiaco appartenenti alla prima sestina? Come annunciato nel titolo, ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Il segno migliore in questo caso, lo ribadiamo, non è uno ma tre: Gemelli, Leone e Vergine. Invece, in rilievo per la scarsa positività attribuita dalle stelle al periodo, sono i nativi in Toro, considerati in questo frangente all'ultimo posto della classifica.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Gemelli, Leone, Vergine;

★★★★: Ariete, Cancro;

★★★: Toro.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali di domani, 21 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. L'oroscopo di domani 21 settembre al segno dell'Ariete prospetta una giornata alquanto positiva, anche se non in modo completo.

In amore, comincerete a sentire nell'aria profumo di novità e per questo vorrete progettare una soluzione audace, magari in grado di regalare grandi soddisfazioni. In generale, il momento si presenta perfetto per vivere sereni insieme a chi amate. Single, non ci sarà tempo da spendere "in chiacchiere", anche perché il destino vi regalerà un'occasione d'oro effettivamente da non perdere. Magari una persona speciale avrà occhi solamente per voi: se così fosse, ascoltate i suggerimenti del cuore e fate sentire quello di cui siete capaci. Vi basterà infatti guardare con sguardo dolce chi sapete ed il resto verrà da sé. Nel lavoro, la giornata inizierà molto bene con Luna e Sole schierati dalla vostra parte.

Si annuncia quindi un lunedì frizzante e vitale da cui poter attingere energie da investire nelle cose che piacciono di più. Avrete molte opportunità, datevi da fare! Anche se nulla vi viene regalato, i possibili risultati saranno superiori alla media e li conquisterete sul campo. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★. Le previsioni astrologiche di lunedì indicano che potrebbero nascere problemi organizzativi in seno alla famiglia o sul posto di lavoro. In amore, la giornata purtroppo vi remerà contro. Scontrosi e di poche parole, preferirete agire seguendo l'istinto senza dare troppe spiegazioni a chi non comprenderà e condividerà le vostre scelte. Tensioni quindi in amore, soprattutto a causa della vostra scarsa disponibilità al dialogo o al confronto con partner, famigliari e amici.

Per dirla tutta, avrete la cosiddetta "luna di traverso" già dal primo mattino, e sappiamo bene tutti che quando voi Toro vi sentite così, senz'altro è meglio per chiunque tenersi largo e non provocare... Single, qualche nuvola apparirà all'orizzonte, portando a galla vecchie questioni familiari. Possibile anche qualche imprevisto; sarà quindi d'obbligo stare con occhi ed orecchie bene aperti evitando condizionamenti esterni di qualsiasi genere. Nel lavoro, oscurate in qualche modo l'ambizione e la voglia di prestigio e lasciate invece emergere sensibilità ed intuizione. Saranno queste le armi con cui vincerete, ogni battaglia. Voto 7.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo valuta in netta ripresa sia l'amore che il lavoro, strizzando un occhio anche ai rapporti a base familiare.

In campo sentimentale infatti, la parola d'ordine dovrà essere "tenerezza". Le stelle solleciteranno un comportamento improntato all'estroversione e, se ci dovesse essere qualche incomprensione in vista, non dovrete assolutamente perdere il controllo delle vostre emozioni, perché tutto si risolverà usando il sorriso e tanta dolcezza. Single, in massima parte il momento sarà carico di stimoli interessanti. Sapendo amministrare bene la positività della giornata, ossia facendo in modo di mantenersi al centro dell'attenzione della persona a cui si tiene, riuscirete a far breccia nel cuore della stessa. Uno speciale brio renderà vibranti eventuali nuovi incontri sentimentali: potrebbe presentarsi una situazione davvero unica, grazie alla posizione positiva delle stelle nei vostri confronti.

Nel lavoro, il giusto appoggio sarà di grande utilità per procedere diretti verso un obiettivo che dovete raggiungere (il prima possibile). Le circostanze vi indicheranno la strada migliore da seguire. Sarete comunque voi con le vostre capacità a risultare influenti. Voto 9.

L'oroscopo di lunedì 21 settembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì indica una situazione astrologica stabile, che non contempla troppe disfunzioni a livello personale o quotidiano. Anzi, diciamo che arriveranno pochissime interferenze verso quel settore della vita che per voi risulta attualmente più in crisi. In amore, la Luna favorevole al vostro segno (specularità positiva al 60%), garantirà miglioramenti in molti ambiti della vostra esistenza, grazie all'organizzazione e all'abilità nel saper scegliere gli argomenti giusti.

Nel rapporto di coppia, un piccolo consiglio direttamente dalle stelle: col partner comportatevi da amici in cucina, da coniugi in soggiorno e da amanti sfrenati in camera da letto... Vedrete, sarà favoloso ed ogni questione rientrerà nei ranghi giusti. Single, la Luna illuminerà il settore delle amicizie e vi farà vivere momenti divertenti e felici insieme agli amici di sempre. Vi esorterà anche a fidarvi del vostro intuito e del vostro sesto senso: questi potrebbero aiutarvi a fare delle scelte molto importanti per la vita futura. Nel lavoro, cercherete equilibrio in tutto quello che farete, soprattutto nelle relazioni interpersonali. Concedete la vostra fiducia solo a chi lo merita davvero!

Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani indica una giornata prevista ottima già nelle previsioni settimanali, quindi tutto confermato anche nelle attuali predizioni di lunedì. In amore, tanti messaggi positivi arriveranno dalle stelle e la vostra vitalità la vincerà senz'altro sul negativo. Quindi, andate pure avanti con fiducia, anche perché questa sarà una bellissima e lunghissima giornata, perfetta per quanto riguarda la famiglia e la vita di coppia. Troverete ad attendervi tanta gioia di vivere: con un cielo così performante, soprattutto per chi viaggia in due, è lecito attendersi qualche buona notizia o una novità interessante. Single, con il favore degli astri tutto filerà liscio, gli altri vi sorrideranno e la vostra immagine allo specchio vi apparirà convincente.

La vostra positività attirerà ovunque consensi ed avrete una giornata e relativa serata quasi perfetta: aperitivi, cene o cenette dell'ultimo minuto garantiranno incontri molto interessanti. Nel lavoro, sarete fortunati nelle trattative eventualmente in atto. Avrete carisma da vendere e sarete convincenti nell'esporre idee e progetti. Allora, cogliete al volo l'ottimo affare che vi capiterà sotto il naso, senza andare alla ricerca di appoggi esterni e sarete vincenti su tutto. Voto 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 21 settembre, predice una giornata più che ottima, in certi momenti addirittura scoppiettante. Preparatevi a fare scintille in amore come pure in altri settori della vita.

In campo sentimentale, con la Luna amica del segno continuerete a sentirvi innamorati del rapporto sentimentale e ovviamente del vostro partner. Farete di tutto per essere felice e sarà facile, anche perché avete la fortuna di avere al vostro fianco una persona che vi fa sentire sempre speciali. Single, sarà una giornata molto generosa, con positivi influssi astrali che vi porteranno a stringere nuove ed affascinanti amicizie. Il settore cuore-amore sarà particolarmente favorito dalle stelle e, se siete della prima decade, il cielo vi proporrà sensazioni intense e provocanti. Per coloro della seconda e terza decade invece il periodo risulterà galeotto: più di qualcuno/a (diciamo pure nessuno) potrà resistere al vostro intrigante sex-appeal.

Nel lavoro, per chiudere, sarà uno splendido giorno per la maggior parte di voi nativi. È il vostro momento e c'è da augurarsi che lo sappiate sfruttare al meglio. Non esitate a cogliere al volo tutte le occasioni che vi si presenteranno. Non si escludono ad esempio buoni affari per coloro che sono indipendenti nella professione. Voto 9.

