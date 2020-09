L'Oroscopo di domani 19 settembre, è pronto a dare info dettagliate su come potrebbe evolvere la giornata del prossimo sabato. Come di consueto, in questa sede andremo ad analizzare esclusivamente i sei segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco, valutati nei comparti attinenti all'amore e al lavoro. Iniziamo subito a "dare a Cesare quel che è di Cesare": curiosi di sapere quali saranno i segni vincenti ad inizio weekend? La scelta ovviamente cade tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. L'Astrologia in questo caso è nettamente a favore del Toro e dei Gemelli, meritatamente a pieni voti con cinque stelle in classifica.

Di diverso avviso invece, le previsioni zodiacali di sabato, per i nati in Ariete e Cancro, previsti in difficoltà in questa parte finale della settimana.

Vediamo di appurare qualche dettaglio in più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di sabato 19 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 19 settembre

Pronti a dare uno sguardo alla classifica sul primo giorno del nuovo weekend? Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. In questo sabato di fine settimana a dominare la zona alta delle nostre classifiche giornaliere, Toro e Gemelli, entrambi posizionati al vertice della classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 19 settembre 2020.

Vediamo di dare una valutazione completa anche ai restanti simboli astrali passando direttamente al resoconto restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno.

La classifica con le stelle di sabato:

★★★★★: Toro, Gemelli;

★★★★: Leone;

★★★: Vergine;

★★: Ariete, Cancro.

Previsioni zodiacali del 19 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★.

L'oroscopo di domani 19 settembre al segno dell'Ariete indica un sabato all'insegna del "ko", in gran parte dei settori. A dare filo da torcere saranno Luna e Mercurio, nel frattempo in opposizione diretta al vostro Marte. Stati confusionari ed obbiettivi fuori bersaglio potrebbero "allietare" la vostra giornata: osservate un religioso silenzio, soprattutto state fermi!

In amore, probabile un risveglio nervoso con l'energia sotto i tacchi: tutta colpa della Luna in quadratura, il che vi renderà abbastanza irascibili. Quindi evitate discussioni con la persona amata, perché sicuramente rischiereste di rovinare ancora di più la giornata. Single, siete maestri nel farvi desiderare ma attenti a non tirare troppo la corda della pazienza altrui, perché potrebbe spezzarsi. Allora, toglietevi di dosso quella vostra innata sicurezza, anche perché tanta fiducia in se stesso potrebbe fare spavento o scacciare via eventuali corteggiatori. Provate per una volta almeno a vestire i panni della persona dolce e sensibile quali siete, anche a costo di rischiare qualcosa, alla fine vedrete andrà tutto bene.

Nel lavoro, la fase risulterà essere stagnante e non si prevedono grandi novità: evitate quindi di amareggiarvi, anche perché molto presto uscirete dal tunnel e tornerà a splendere il sole. Voto 6-.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di sabato indicano l'arrivo di un inizio weekend all'insegna del buon umore e dell’energia positiva. La giornata di fine settimana vi vedrà molto attivi specialmente in amore: sarete passionali, determinati e agguerriti come non mai. Nel rapporto di coppia, parlando di sentimenti, la tenerezza cederà il passo alla passione con un'intensità che forse non ricordavate da giorni. La vostra vita sentimentale godrà di un momento di vitalità: sarete un vulcano d'idee e chi amate non potrà di certo annoiarsi con voi.

Single, sarà una giornata grandiosa sotto ogni punto di vista, il che vi permetterà di fare nuove conoscenze e magari di scoprire qualcosa d'interessante. Largo anche ai progetti futuri oppure a nuovi amori. Ricordatevi che ciò che conta è avere la mente in continuo allenamento, aiuta a crescere nella vita e rende felici. Nel lavoro, grazie a Giove in aspetto di trigono, darete il meglio su tutti i fronti. Sarete efficaci ed efficienti, raccoglierete successi e consensi! Il buonumore alle stelle influirà positivamente sui rapporti con tutti coloro che ruotano intorno a voi. Voto 9+.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo preannuncia una giornata in cui coglierete al volo ogni occasione che si dovesse presentare.

In campo sentimentale le vostre certezze saranno ben programmate: troverete un filo conduttore ai vostri più intimi desideri. Darete senz'altro anche un assetto più ordinato alle vostre emozioni, vi sentirete in gran forma e sarete pronti a decidere per il vostro futuro di coppia. Anche gli affetti famigliari saranno a tutto campo, soprattutto perché con il partner la comunicazione andrà al massimo. Avete ideali e traguardi in comune, come l'educazione dei figli e la serenità della famiglia, perciò fondamentale sarà l'accordo e la fiducia reciproca. Ma anche svaghi, amicizie e mille altri interessi, renderanno meravigliosa la vostra vita. Single, che splendore di giornata con un cielo astrologico indirettamente a vostro favore.

Magari potreste anche ricevere molti messaggi o telefonate da parte degli amici: pronti a lasciarsi trascinare in folli e divertenti programmi serali? Nel lavoro intanto, gli astri saranno a vostra completa disposizione, il che vi aiuterà ad essere brillanti oppure a suscitare simpatia tra i colleghi. Ci potrebbero essere delle condizioni favorevoli per un miglioramento in affari, anche se l'incremento dei guadagni potrebbe non essere strepitoso. Voto 9.

L'oroscopo del 19 settembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato annuncia un avvio di weekend con andamento previsto al ribasso. A condizionare, Luna e Saturno, entrambi speculari negativi al 80%, responsabilu del peggioramento di alcune iniziative a livello interpersonale attualmente in stallo.

In amore, non sarà il caso di tenersi dentro un dubbio che vi tormenta da tempo: affrontate la questione senza esitare, rivolgendovi al partner per risolvere il dilemma e accettando con maturità anche eventuali critiche. Da evitare assolutamente quelle vostre irritanti provocazioni che tanto mandano in bestia la persona amata. Single, non preoccupatevi se vi sentirete incerti o confusi sulle decisioni da prendere o nella tattica da seguire. Sarete molto stanchi, dunque fate chiarezza e cercate di portare avanti diversamente i rapporti amichevoli e sentimentali, senza dare niente per scontato. In questa giornata potreste avere delle piccole mancanze, che però saranno immediatamente compensate dal vostro essere premurosi e dalla vostra simpatia.

In ambito lavorativo vi sono persone che potrebbero essere leggermente invidiose del rapporto che avete creato con i superiori. Qualche problema che sarete in grado di risolvere. Voto 6-.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di domani prevede positiva la giornata del 19 settembre, certamente abbastanza interessante in alcuni contesti ma meno in altri. Spenderete energie tra intrallazzi e impegni irrinunciabili, ricavandone persino qualcosa di utile. Prendetevi il tempo necessario per portare a termine qualcosa di importante, iniziato relativamente da poco per poi puntare a qualcosa di più. In amore sarà un momento di profonde riflessioni su voi stessi o sugli obiettivi da raggiungere.

Sarete più passionali ed intraprendenti del solito: potreste vivere focosi ed emozionanti momenti con il vostro partner, rendendo così questa giornata speciale. Single, avrete non poche soddisfazioni, specie se siete nell'invidiabile posizione di non dover rendere conto a nessuno di ciò che farete o decidete! Avrete una bella iniezione di fiducia, tanta voglia di fare che vi metterà in moto tutti i vostri sentimenti verso le persone che vi interesseranno! Nel lavoro, non perdete tempo in progetti frivoli o irraggiungibili, ma puntate su traguardi concreti e di sicura riuscita: simpatia e capacità persuasiva faciliteranno in questo momento ogni tipo di contatto. Neppure la grinta per affrontare nuove occasioni di miglioramento vi mancherà e la voglia di osare nemmeno.

Voto 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★. L'oroscopo di domani, sabato 19 settembre preannuncia una giornata abbastanza pensierosa per parecchi di voi nativi. Risolverete eventuali problemi se imparerete a gestire ogni cosa con equilibrio, aggressività e un po' di sano ottimismo. Le predizioni giornaliere in amore vi vedono stanchi. Dovrete sicuramente affrontare una serie di difficoltà in ambito famigliare e/o relazionale, quindi non prendete decisioni affrettate ma aspettate giorni migliori. In campo sentimentale, parlando in generale, nuove realtà non dovranno costringervi a cambiare subito i modi o le vostre consuetudini: se sarete disposti ad accettare dei cambiamenti fatelo, ma andateci piano, senza affrettarvi.

In ogni caso il partner capirà eventuali scelte: se così non fosse, pensateci bene prima di fare passi diversi da quelli che avete programmato in precedenza. Single, Nettuno opposto al Sole nel segno porrà l'accento su questioni di cuore e, se non avete impegni precisi, sarà meglio accontentarsi di una bella amicizia anziché puntare su "qualcosa di più". Nel lavoro, riuscirete a portarvi avanti con le vostre sole forze e non avrete bisogno di nessun aiuto per far fede ai vostri impegni. Vi costerà fatica, ma sarà una soddisfazione che vi riempirà di gioia. Voto 7-.

