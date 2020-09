L'Oroscopo settimanale dal 21 al 27 settembre 2020 è già predisposto per dare soddisfazioni (o delusioni?) a tanti di voi lettori, grandissimi appassionati d'Astrologia. Quest'oggi a tenere con il fiato sospeso è certamente il responso delle stelle in merito ai prossimi sette giorni rappresentanti in calendario l'ultima settimana completa dell'attuale mese di settembre. Curiosi di mettere le mani sui segni migliori e peggiori nel periodo analizzato? Bene, vediamo di dare una breve anteprima su quello che troverete nel prosieguo, in primis svelando chi tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro Leone e Vergine avrà il massimo riconoscimento in termini di positività.

In questo caso, vista la bontà dei rispettivi cieli, ad avere probabilmente una marcia in più nel periodo esaminato sarà il Leone (voto 8), seguito a breve distanza da Ariete (voto 7) e Cancro (voto 7). Intanto in periodo normale, valutati sulle linee scarne della mediocre sufficienza, Toro (voto 6) e Vergine (voto 6). Chiude il gruppo il simbolo astrale dei Gemelli (voto 5), considerato con probabili difficoltà nel frangente indicato.

Andiamo a togliere il velo all'oroscopo della settimana da Ariete a Vergine analizzando le previsioni zodiacali da lunedì 21 a domenica 27 settembre.

Luna nei segni: transiti della settimana

Come da solita prassi ormai consolidata già da un pezzo, prima di iniziare a decantare le nuove previsioni generate dall'oroscopo della settimana dal 21 al 27 settembre, ci preme dare conto in merito ai prossimi transiti lunari.

Il lasso temporale oggetto delle odierne valutazioni vede in programma per questa settimana tre cambi di segno messi in conto all'Astro d'Argento. Il primo transito sarà quello relativo alla Luna in Sagittario, presente nel segno di Fuoco lunedì 21 settembre. La conturbante "musa dei poeti" farà un nuovo cambio di segno giovedì 24 settembre, formando la splendida figura astrale coincidente con la Luna in Capricorno.

Infine la settimana relativa si passaggi lunari sarà da ritenersi chiusa con l'ingresso della Luna in Acquario prevista per sabato 26 settembre.

Per dovere di cronaca astrale ci teniamo a segnalare altri due transiti molto importanti ai fini delle previsioni zodiacali dell'oroscopo, anche se non riguardano la Luna.

Parliamo in questo caso dell'ingresso del Sole in Bilancia, martedì 22 settembre al quale farà seguito, domenica 27 settembre, il passaggio di Mercurio in Scorpione.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. In base a quello che hanno fatto intravedere le effemeridi di prossima formazione, prontamente elaborate e messe in chiaro nell'oroscopo settimanale, questi sette giorni che verranno non saranno affatto male. Le giornate più sfruttabili per voi nativi saranno nella parte iniziale e centrale del periodo: curiosi di sapere quali sono? Ebbene, la migliore da sfruttare (potendo) nelle questioni più importanti è senz'altro quella di mercoledì 23 settembre, in questo caso indicata con la sigla relativa alla "top del giorno".

Ottima da prendere in considerazione sia per i sentimenti che per le questioni ordinarie, le giornate del 22 e del 24 settembre, giudicate entrambe a cinque stelle. Attenti invece ai due giorni di weekend, purtroppo considerati in modo negativo.

Le stelline giorno per giorno:

Top del giorno mercoledì 23 settembre;

mercoledì 23 settembre; ★★★★★ martedì 22 e giovedì 24;

★★★★ lunedì 21 e venerdì 25;

★★★ sabato 26 settembre;

★★ domenica 27 settembre.

♉ Toro: voto 6. In considerazione del mesto cielo astrale del periodo, consigliamo (se non strettamente necessario) di dare uno stop ad eventuali azioni o reazioni relative a fatti, persone, cose o attività nelle giornate di lunedì 21 e martedì 22 settembre. Purtroppo la parte iniziale della settimana per voi nativi è prevista davvero con profilo basso.

Intanto da considerare seriamente, dunque da usare per cose o situazioni di un certo spessore, le due giornate relative a giovedì 24 e venerdì 25. Invece mercoledì 23, sabato 26 e domenica 27 settembre, in questo caso valutate a quattro stelle, saranno da considerare di ordinaria amministrazione.

Andiamo a dar voce al resto della classifica:

★★★★★ giovedì 24 e venerdì 25;

★★★★ mercoledì 23, sabato 26 e domenica 27;

★★★ lunedì 21 settembre;

★★ martedì 22 settembre.

♊ Gemelli: voto 5. In arrivo una settimana valutata "negativa", almeno sulla carta. Il periodo diciamo che sarà cadenzato da giornate alternate tra positive e poco positive: seguite i nostri prossimi oroscopi e i consigli che le stelle saranno pronte a regalare prossimamente e vi troverete senz'altro bene?

Tornando al nocciolo della questione, a dare enorme soddisfazione sarà lunedì 21 settembre, unica e sola giornata indicata a massima positività. Invece da considerare di routine saranno le giornate di martedì 22, venerdì 25 e sabato 26. Poco da sperare invece nelle tre giornate considerata con tre e due stelle relative a mercoledì, giovedì e domenica.

Ecco a seguire come evolveranno i prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 21 settembre;

★★★★ martedì 22, venerdì 25 e sabato 26;

★★★ mercoledì 23 e domenica 27;

★★ giovedì 24 settembre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7. L'oroscopo della settimana indica sicuramente buone nel complesso le previsioni zodiacali di vostra competenza.

Il periodo potrebbe essere abbastanza conciliante con i vostri interessi e/o intenzioni, a patto di saper giostrare bene le prossime attività in programma. Diciamo che, togliendo la parte iniziale al periodo indicata in negativo ad esclusione di lunedì, tutto il resto potrà essere sfruttato abbastanza. Da poter utilizzare al meglio senz'altro quella di venerdì 25, in questo caso valutata a massima positività. Periodo ottimo anche quello coincidente con sabato 26 e domenica 27, considerate entrambe a cinque stelle.

Le stelline di competenza del Cancro:

Top del giorno venerdì 25 settembre;

venerdì 25 settembre; ★★★★★ sabato 26 e domenica 27;

★★★★ lunedì 21 e giovedì 24;

★★★ martedì 22 settembre;

★★ mercoledì 23 settembre.

♌ Leone: voto 8.

Buona sia la partenza che la parte terminale della settimana. Invece nella parte centrale le stelle inizieranno ad alternare i flussi dando al periodo una cadenza fatta di alti(pochi) e bassi (tanti). Se in difficoltà, senza pensarci due volte state fermi puntando esclusivamente sulle giornate valutate con il sigillo della qualità (cinque stelle e top). In pratica, volendo puntare su giornate ad alto tasso di fortuna sarà una ottima scelta usare domenica 27 settembre per le cose d'amore, mentre per i sentimenti in generale e tutto il resto, lunedì 21, martedì 22 e sabato 26 settembre senz'altro restituiranno buone soddisfazioni.

Ecco le vostre stelline giorno per giorno:

Top del giorno domenica 27 settembre;

domenica 27 settembre; ★★★★★ lunedì 21, martedì 22 e sabato 26;

★★★★ mercoledì 23 settembre;

★★★ giovedì 24 settembre;

★★ venerdì 25 settembre.

♍ Vergine: voto 6.

L'oroscopo della settimana dal 21 al 27 settembre si annuncia certamente sotto le attese per tanti di voi nativi del Cancro. Tranquilli, il periodo è passeggero, presto riavrete la serenità e la positività che vi spetta. Il consiglio è quello di sempre, ossia di giocare le carte importanti nelle giornata indicate come fortunate, in questo caso interessanti quelle relative alla prima parte del periodo. Pertanto preventivate certamente vincenti, lunedì 21 e mercoledì 23 certamente restituiranno enormi soddisfazioni. Invece quai saranno le giornate da prendere con le molle? Sicuramente quelle relativa al prossimo weekend: sabato 26 e domenica 27 potreste avere più di qualche "gatta da pelare".

Il resoconto finale espresso dalle stelline giorno per giorno:

★★★★★ lunedì 21 e mercoledì 23;

★★★★ martedì 22, giovedì 24 e venerdì 25;

★★★ domenica 27 settembre;

★★ sabato 26 settembre.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.