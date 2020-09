L'Oroscopo di venerdì 11 settembre, ha in serbo buone notizie in amore e nel lavoro interessanti l'imminente fine settimana. Curiosi di sapere cosa riserveranno le stelle ai segni della prima sestina? Bene, senza perderci in chiacchiere, iniziamo subito ad anticipare una bella novità legata ovviamente all'Astrologia del momento: l'ingresso della Luna in Cancro. L'astro della Terra arriverà nel predetto segno d'acqua domani, precisamente alle ore 10:22 della mattina di venerdì appunto. Come sempre, prima di iniziare a dare le indicazioni in merito all'andamento di questo nuovo giorno, ci preme mettere in evidenza il segno al "top del giorno": ansiosi di scoprire il migliore in assoluto tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Ebbene, ad avere il periodo tutto a favore saranno coloro appartenenti al Cancro: il generoso simbolo di Acqua avrà l'appoggio incondizionato della Luna nel segno, favorita dall'ottimo sestile in atto da e verso Marte. Favoriti dall'Astro d'Argento anche Gemelli e Vergine, entrambi valutati a cinque stelle.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle previsioni zodiacali dell'11 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 11 settembre

Appuntamento giornaliero irrinunciabile per tantissimi di voi lettori o semplici curiosi: la nostra seguitissima e imitatissima classifica stelline quotidiana. Quest'oggi la scaletta, incentrata come già annunciato sui segni rappresentanti la prima metà zodiacale, analizza il quinto giorno della settimana che sancisce la fine degli impegni lavorativi e l'inizio del nuovo weekend.

Parliamo ovviamente della giornata dell'11 settembre. Bene, in primo piano c'è il segno del Cancro, affiancato da altri fortunati e meno fortunati, tutti da scoprire nella scaletta posta a seguire.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Cancro - Luna nel segno;

: Cancro - Luna nel segno; ★★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★★: Toro, Leone;

★★★: Ariete;

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali dell'11 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★.

L'oroscopo dell'11 settembre al segno dell'Ariete prevede poco positiva questa parte della settimana, con un venerdì valutato con la sigla del "sottotono". In amore, avrete voglia di dire ciò che pensate e lo farete senza filtri. Attenti però, perché a volte le parole fanno più male dei fatti, quindi se avete qualcosa di importante da dire al vostro partner, pensate al modo più giusto per farlo.

Single, fatevi sotto con coraggio e chiedete alla vita tutto ciò che desiderate. Un viaggio, un'avventura, un incontro che possa far esplodere la vostra voglia di romanticismo e vedrete che vi sentirete subito meglio. Nel lavoro, giornata insipida, ma almeno non avrete da combattere contro nulla e nessuno. Tutte le iniziative convergeranno sul fronte professionale e finanziario, dove finalmente vi darete una mossa azzardando l'investimento vincente. A confondervi le idee però, tra ombre e chiaroscuri, ci saranno Plutone e Saturno in quadratura: quindi tenete duro e non date loro spago. Voto 7.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di venerdì indicano l'arrivo di un giorno poco euforico ma, diciamo la verità, se preso con il dovuto impegno quasi tutto dovrebbe "girare" sulla linea della buona positività.

In amore, vi sentirete sicuri e padroni del vostro cuore. Transiti generosi (Giove in trigono a Urano) vi metteranno in perfetta sintonia con un'atmosfera allegra ed affettuosa. Vivete l'amore con più tranquillità, così facendo assaporerete attimo dopo attimo tutta la dolcezza di questo sentimento, condividendolo con il vostro partner. Single, ci potrebbe essere per voi l'aria di un'appuntamento galante. Sono giorni che non vi scollano gli occhi di dosso. Quindi non fate i preziosi, mostratevi interessati e siate voi a fare il primo passo verso di lui/lei, senz'altro potrebbe nascere qualcosa di importante. Nel lavoro, la Luna renderà tutto più morbido, più scorrevole e meno faticoso anche per il fisico.

Sarà probabilmente la giornata ideale per concludere ottimi affari o per portare a termine brillanti trattative. Sappiate che organizzazione e metodo sono strategie vincenti. Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo preannuncia una giornata più che ottima, giudicata in molti casi quasi come perfetta. In amore, gli astri prevedono una giornata particolarmente positiva e chi è legato sentimentalmente da tanto tempo ad una persona. Sicuramente in molti ritroverete pieno entusiasmo nei confronti del partner, rinnovando il rapporto con passione ed armonia. Single, la Luna porterà movimento alla vostra giornata, favorendo piccoli spostamenti per motivi sia lavorativi che personali.

Alcune circostanze decisamente fortunate vi metteranno in contatto con tante persone dalle quali potrebbero nascere dolci amicizie o amori interessanti. Nel lavoro infine, contate pure sull'intraprendenza che il cielo vi elargirà senza risparmio. Tutto ciò che di buono vi suggerirà la vostra mente, unito alla capacità di programmare e di organizzare, vi metterà in grado di tagliare un traguardo importante. Voto 9.

L'oroscopo di venerdì 11 settembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): 'top del giorno'. L'oroscopo sulla giornata di venerdì prevede un periodo davvero super, soprattutto in campo sentimentale. Una meravigliosa Luna nel segno, pronta a diventare la vostra fonte di ispirazione nonché di infuocata passione, senz'altro darà una spinta all'intesa di coppia.

In amore pertanto, il giorno in analisi porterà tanti nativi a godere la vita in modo sano e divertente. Troverete senz'altro le idonee soluzioni per risolvere eventuali situazioni bloccate, grazie anche all'intervento di persone che vi hanno sempre dimostrato stima e affetto. Travolti da un fiume di tenerezza, molti di voi in coppia vi abbandonerete al desiderio di compiacere in tutto e per tutto la persona amata. Single, la giornata sarà meravigliosamente vivace. Gli incontri che farete saranno piacevoli e la fiducia incrementerà la voglia di vivere. Avete bisogno di ritrovare un equilibrio tra mente e corpo, azione e relax, quindi ascoltate il vostro intuito e fate solo ciò che vi rende felici.

Nel lavoro, le novità stimoleranno a dare il meglio di voi. Vedrete in prospettiva dei miglioramenti che potranno riguardare anche la vostra futura carriera. Voto 10.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di venerdì prevede discreta questa giornata di fine settimana valutandola con le quattro buone stelle dei periodi normali. In amore, l'intesa col partner si manterrà di eccellente qualità, grazie a un dialogo fitto ed a interessi comuni che piacevolmente potrete approfondire insieme. Sfruttate al meglio intuito ed immaginazione e divertitevi, senza pensare a nulla. Single, l'amore potrebbe bussare alla porta del cuore: chissà, forse andando ad aprire vi troverete di fronte una vecchia piacevole conoscenza...

Avrete (forse) l'occasione giusta per dimostrare il vostro charme e far capitolare una preda considerata finora impossibile! Nel lavoro intanto, facendo tesoro delle esperienze passate, non vi farete cogliere impreparati di fronte alle più impensate richieste. Usate con saggezza le energie che Mercurio in sestile a Venere metterà a vostra disposizione. Otterrete buoni risultati in ogni campo. Voto 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di venerdì 11 settembre invita a prepararsi a gongolare in ogni comparto, in primis in quello relativo agli affetti. In campo sentimentale infatti, vi sentirete in armonia con il mondo interiore e con l'intero universo. Non importa se ci siano state delle incomprensioni con la persona amata perché, con l'Astrologia in splendido aspetto, sarete sicuri che tutto possa risolversi nel migliore dei modi.

Single, la fortuna illuminerà il vostro passato e vi inviterà a fare un'analisi seria ed accurata di quanto è accaduto: anche se qualcosa sta ancora condizionando il vostro presente, tranquilli, la dea bendata vi aiuterà a trovare buone soluzioni. Intanto in molti state per riprendervi da un momento famigliare molto difficile, e questa è già una vittoria. Nel lavoro, tante circostanze lavorative stanno prendendo la piega giusta, grazie anche a persone che vi stimano e vi sostengono. Buone nuove per vecchie questioni che frenavano la realizzazione di progetti sponsorizzati da tempo. Voto 9.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.