L’Oroscopo di venerdì è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 24 maggio. In analisi la sestina relativa al filotto compreso da Bilancia a Pesci.

Scorpione sulla buona strada, mentre la Bilancia è il segno al top di questa giornata. Cinque stelline per i nativi del Sagittario, periodo sfavorevole per i Pesci.

Previsioni astrologiche del 24 maggio da Bilancia a Sagittario

Bilancia: 'top del giorno'. L'oroscopo del 24 maggio a voi della Bilancia prevede una giornata pienamente fortunata. Un'opportunità intrigante susciterà la vostra curiosità, invitandovi a sperimentare qualcosa di nuovo.

In amore, vivrete una giornata speciale. I rapporti familiari saranno ottimi, vi mostrerete più disponibili e comprensivi verso le esigenze dei vostri cari. Se siete in coppia, vi sentirete travolti da una corrente di energia straripante: coinvolgerete il partner in nuove iniziative intriganti, con variazioni su temi che vi sono cari. Per i single, il rilancio della vostra vita è in corso. Direte addio a preoccupazioni passate grazie alla Luna: l'Astro lunare porterà un vento fresco di novità con emozioni irresistibili. Nel lavoro, vivrete una giornata appagante sotto molti aspetti, che vi condurrà a uno stato di beatitudine senza però distogliervi dai compiti abituali.

Scorpione: ★★★★. Le stelle di venerdì vedono in ripresa i sentimenti: tanti del segno sono già sulla buona strada.

Il quadro astrale generale, anche se in parte discreto, sarà discreto, favorirà momenti favorevoli, seppur da affrontare con giudizio per evitare errori. In coppia è necessario dare una spinta al rapporto o dare forza a una situazione, in modo da favorire una svolta e ritrovare il sorriso. Nonostante gli ostacoli, avrete un obiettivo chiaro che dovrete necessariamente raggiungere a tutti i costi.

Coraggio, ne vale certo la pena! I single, invece, stanno mettendo tutto il loro impegno in campo sentimentale. Ora basterà dare seguito ad un rapporto che sta per nascere con una persona giusta (si spera), il resto seguirà. Nel lavoro, se dovrete prendere una decisione importante, non agite da soli ma coinvolgete altre persone.

Sagittario: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì mettono in evidenza una giornata positiva, coinvolgente e piuttosto fortunata. La parte centrale della settimana procederà come desiderato, permettendo a una bella ripresa di dare ossigeno al rapporto di coppia. Il cuore vivrà momenti di serenità assoluta: non ci saranno più quei momenti di scontro che spesso caratterizzavano le vostre giornate. Vi renderete piacevoli e accessibili, a tutto vantaggio del buon umore. Questo influenzerà positivamente il rapporto con la persona amata, i famigliari e gli amici. Single, potreste vivere una grande passione: un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Sarà un buon periodo per l’amore? Certamente, a patto di volerlo: presto inizierà una storia bellissima, proprio come sempre sognato.

Avete tutte le qualità per farlo. Nel lavoro, importanti soluzioni sono in arrivo. Datevi da fare e non trascurate alcun dettaglio.

Previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Sarà una giornata abbastanza buona, con momenti di sufficiente soddisfazione. Vorreste mettere ordine alla vita di relazione? Allora non perdete tempo con persone inconcludenti o con questioni ormai passate. Le stelle vi favoriranno, permettendovi di rafforzare l'intesa con il partner. Alcune coppie cercheranno di agevolarsi a vicenda, andando incontro alle necessità di entrambi in modo spontaneo. Dedicate un po' di tempo anche al fronte economico: ci sono situazioni da sistemare o trattative da concludere. Single, un amore importante potrebbe nascere da un momento all'altro.

Dovrete rendervi disponibili e aperti al dialogo. Abbassate la guardia, perché la felicità richiede un po' di rischio. Nel lavoro, tutto ciò che farete sarà apprezzato. Le persone che vi circondano faranno sentire tutto il loro supporto.

Acquario: ★★★. Il prossimo venerdì si prospetta sottotono, comunque certamente gestibile per gran parte della giornata. Per attenuare eventuali insoddisfazioni o colpi andati a vuoto in precedenza, concentratevi su obiettivi concreti e realizzabili. In amore, sarà una giornata non troppo serena: cercate di essere pazienti in modo da vivere il periodo in serenità con le persone care. Alcune vicissitudini famigliari ormai stanno per essere superate, lasciando solo un lontano ricordo: assicuratevi che non riemergano.

Single, molti di voi supereranno brillantemente alcune complicanze. Anche se la passionalità potrebbe mancare, la recupererete prendendo iniziative audaci. Cercate qualcuno con cui parlare e condividere una vostra particolare passione. Nel lavoro, qualche ostacolo potrebbe presentarsi: non agitatevi, riceverete consigli preziosi che vi aiuteranno a risolvere.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 24 maggio, evidenzia un periodo mediamente buono, con un'atmosfera complessivamente tranquilla. Secondo l'astrologia del segno, sarete più aperti e loquaci del solito, qualità che verranno molto apprezzate dalle persone con cui interagirete. In amore, l'influsso benefico della Luna in Sagittario vi darà energia e priorità nel rapporto di coppia.

Sarete in grado di rivitalizzare sia le situazioni normali sia quelle più stanche, creando nuove opportunità con tenacia. Per i single, riaprirete quel cassetto della memoria in cui avete nascosto gelosamente sogni e progetti: state intraprendendo la strada giusta per realizzarli. Con scelte oculate, tutto prenderà la direzione sperata. Nel lavoro, supererete la pigrizia diventando molto attivi e organizzati. Farete tanti progetti e riuscirete a entusiasmare chi vi circonda: la vostra energia sarà contagiosa.