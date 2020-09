L'Oroscopo del giorno 11 settembre è pronto a svelare come sarà la giornata di venerdì. Parlando di previsioni in generale, sotto analisi in questa sede i comparti legati all'amore e al lavoro inerenti gli ultimi sei simboli astrali. In particolare andremo a valutare i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Intanto c'è da dire che il periodo in analisi porta all'attenzione di tutti un transito molto interessante in Astrologia. Curiosi di sapere di cosa si tratta? Ebbene, in arrivo in questo fine settimana lavorativo una splendida Luna in Cancro, pronta ad insediarsi nel settore del segno d'Acqua a partire dalle ore 10:22 della tarda mattinata di venerdì appunto.

L'Astro d'Argento darà supporto soprattutto a Bilancia e Acquario, risultando speculare positivo per entrambi i predetti segni. Invece, sempre secondo quanto evidenziato dalle previsioni zodiacali di venerdì, le stelle annunciano difficoltà in arrivo per coloro appartenenti a Pesci e Sagittario, rispettivamente classificati in periodo "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di venerdì 11 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 11 settembre

Il prossimo venerdì è già stato valutato e messo in relazione con i sei segni relativi alla seconda metà dello zodiaco. Pronti a scoprire quali saranno i migliori e quali i peggiori nel periodo?

La nuova classifica stelline interessante la giornata di venerdì dì 11 settembre ha pochi dubbi, mettendo bene in evidenza chi avrà il totale appoggio degli astri e chi, invece, dovrà accontentarsi delle briciole. Come già anticipato in apertura, l'astro simbolo dell'amore - la Luna - si appresta ad entrare nel segno del Cancro, dunque, pronto a provocare un cambiamento di forze in ambito astrologico.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di venerdì per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★: Pesci;

★★: Sagittario.

Previsioni zodiacali di venerdì 11 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

L'oroscopo di venerdì 11 settembre in prospettiva preannuncia una giornata altamente positiva per voi nativi. In amore, una superba Luna in ingresso nel simbolo del Cancro darà senz'altro una mano nel portare a compimento problematiche e situazioni in bilico. Avrete occasione di mettere a frutto la vostra sensibilità e fiducia, specialmente in coppia. Diciamo che non sarà certo qualche piccolo sacrificio in più del previsto a spaventarvi. Single, fate in modo che una bella occasione d’incontro, all'ultimo momento, non sfumi come al solito miseramente. Le stelle consigliano di non rimandare un incontro importante che, a ben guardare, potrebbe regalare frutti davvero insperati. Nel lavoro, sarete di buon umore, questo anche grazie al buon rapporto con quei colleghi che vi stimano tantissimo.

Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì indicano abbastanza positivo questo vostro ultimo giorno della settimana lavorativa. In amore, date spazio al dialogo e alla comprensione: sarà questa la formula magica giusta per mantenere il buon feeling tra voi ed il partner. In generale vi sentirete particolarmente in forma: allora, cercate di sfruttare il momento per divertirvi, magari uscendo con degli amici oppure divertendovi a guardare un buon film insieme a chi amate. Single, fate qualcosa di stuzzicante o di mai fatto prima, ovviamente in buona compagnia, vedrete che tornerà il buonumore e la voglia di sorridere. Molti dei falsi problemi che vi infastidiscono svaniranno se affronterete la vita con maggiore leggerezza.

In ambito lavorativo, sfoderate pure senza timore il vostro risaputo savoir-faire e vedrete che riuscirete a convincere anche i colleghi più ritrosi a venire incontro alle vostre richieste. Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★. L'oroscopo del giorno 11 settembre al Sagittario indica l'arrivo di un periodo poco positivo. Infatti questo quinto giorno dell'attuale settimana è stato preventivato al massimo della negatività espressa dal sempre poco gradito "ko". In amore la situazione sentimentale sarà ancora in continua evoluzione. Non siate precipitosi, la felicità richiede tempo e anche un po’ d’impegno da parte vostra. Single, all'orizzonte si profila una poco piacevole compagnia pronta a far nascere equivoci o desideri di rivalsa: la potrete assecondare senza il timore di essere fraintesi solo ignorandola fin da subito.

Nel lavoro infine, la giornata sarà molto impegnativa, colma di stress: non preoccupatevi, in serata tutto si rasserenerà. Per tranquillizzarvi vi diciamo sin da adesso che presto si presenteranno delle occasioni di guadagno extra da cogliere al volo: afferratele senza esitare. Voto 6.

Oroscopo del giorno 11 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì 11 settembre preannuncia un fine settimana poco chiaro per molti di voi Capricorno. La presenza della Luna in Cancro, indice di prosperità e buoni sentimenti, non riuscirà a sovvertire i flussi negativi generati dal Sole in Vergine, in questo frangente in diretta opposizione al vostro Nettuno.

Tale quadro potrebbe mettere a repentaglio alcune situazioni sentimentali già precarie. In base alle analisi effettuate sulle effemeridi del periodo, riguardo l'amore, l'invito è di cercare di favorire quei piccoli gesti capaci di fare la differenza, oggi più che mai, dato che sarete iper-sensibili e molto dolci agli timoli della persona amata. Single, come sempre l’amore sarà in cima ai vostri pensieri e saprete persino essere molto più dolci del solito. Sappiate che potrete contare su una giornata incoraggiante in cui gli incontri non mancheranno. Nel lavoro qualche ottima occasione a metà giornata: previsioni positive anche sul lato economico e finanziario. Si spera possano arrivare piccoli guadagni.

Voto 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali di venerdì annunciano l'arrivo di una giornata giudicata quasi perfetta in tutto e sotto molti punti di vista. Il periodo, punto strategico tra la fine della settimana lavorativa e l'avvio del nuovo weekend, senz'altro sarà bello e pregno di soddisfazioni specialmente nel comparto legato ai sentimenti. In amore infatti, sarete pieni di fascino e sensualità: queste vostre doti saranno protagoniste di momenti davvero indimenticabili. Diciamo pure che le stelle si sono accordate per rendervi tra tutti i segni il più fortunato, il più affascinante e più amato dello zodiaco. Godetevi questi bei momenti immersi nella gioia e nella fortuna.

Single, l’entusiasmo di una persona che ricambia i vostri sentimenti vi farà vivere momenti molto appassionati: potrete sognare in grande in questo periodo, baciati dalle stelle più luccicanti. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno invita fare tesoro di ciò che avete e apprezzarlo. Se proprio non siete contenti, datevi da fare per cambiare quello che non vi soddisfa, ne avete possibilità. Voto 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★. L'oroscopo di venerdì 11 settembre indica che partirà sotto i poco amati auspici del "sottotono" questa parte terminale della settimana. Infatti si prevede un giorno abbastanza complicato soprattutto in amore. In alcuni casi non tutto filerà liscio come l’olio: in coppia, il nervosismo sarà ai livelli di guardia e la capacità di sopportazione ridotta ai minimi termini.

Ricordate, ferisce meno una verità scomoda che una scusa imbastita malamente. Single, fareste meglio a darvi una piccola regolata: inutile fare amicizia con tutti quelli che incontrate se poi alla fin fine non riuscite mai ad attaccare bottone con nessuno. Nel lavoro, un costante impegno favorirà progetti importanti, anche se ci sarà bisogno di un'analisi e di ragionare con accuratezza e lucidità su finalità e obiettivi prefissati. Intanto, attenzione a eventuali bastoni tra le ruote... Voto 7.