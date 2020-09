L'oroscopo di giovedì 10 settembre prevede un po’ di fantasia in più sul posto di lavoro di lavoro per i nativi Bilancia, grazie a Mercurio e alla Luna favorevoli, mentre un super Leone sarà pronto a tutto in ambito sentimentale, sfoggiando al meglio il proprio fascino. Con un po’ di fortuna i nativi Acquario riusciranno ad evitare alcuni problemi di coppia, mentre per Pesci alcuni piccoli segnali potrebbero portare a qualcosa di veramente carino. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 10 settembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 10 settembre 2020 segno per segno

Ariete: in questa giornata voi single cercherete di godervi la vita, prendendo le cose così per come verranno.

Poco importa dunque se l'amore al momento non arriverà, l'importante sarà sentirsi comunque felici. Se invece avete una relazione fissa prendetevi del tempo da dedicare al partner, adesso che avete la Luna favorevole. Nel lavoro ragionando con logica e con un po’ di concentrazione vedrete che ci saranno risultati degni di nota. Voto - 8

Toro: configurazione astrale positiva per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di giovedì 10 settembre. Potrete contare sul Sole e su Giove in trigono rispettivamente dal segno della Vergine e del Capricorno, che andranno perfettamente a bilanciare la giornata. In amore la vostra relazione di coppia procederà al meglio, e non mancherà anche una buona dose di romanticismo un po’ più sfrenato.

Se siete single quelle cose che non vi vanno troppo a genio potrebbero aver bisogno di una piccola revisione. In ambito lavorativo potreste ritrovarvi davanti a delle scelte che dovrete saper prendere con criterio. Voto - 8-

Gemelli: la Luna sosterà nel vostro cielo ancora per un altro giorno secondo l'oroscopo, di conseguenza promette momenti positivi soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Voi single se avete fatto strage di cuori, sappiate che adesso dovrete prendere delle decisioni, soprattutto voi nati nella prima decade. Se avete una relazione fissa potrebbero esserci degli sviluppi interessanti tra voi e il partner. In ambito lavorativo sta per chiudersi un progetto durato a lungo, e non vedrete l'ora di darvi da fare con altre mansioni più stimolanti.

Voto - 8

Cancro: oroscopo di giovedì discreto per voi nativi del segno, almeno per quanto riguarda la sfera sentimentale. Potrete contare su un buon affiatamento di coppia, e dimostrerete il vostro amore in maniera generosa e disinteressata. Se siete single e ancora non avete qualcuno da amare, pazienza. Guarderete comunque al futuro con estrema fiducia. Nel lavoro si farà sentire la voglia di novità, e di passare ad altre mansioni più interessanti. Voto - 7

Leone: super giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di giovedì, con Venere in congiunzione al vostro cielo e la Luna in sestile dal segno dei Gemelli. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete in grado di far brillare di luce propria la vostra relazione di coppia, sfoggiando al meglio il vostro fascino e l'amore che provate per il partner, come se aveste indosso il più bel vestito del mondo.

Se siete single farsi notare dalla persona che amate sarà quasi una missione per voi nativi del segno. Nel lavoro starete molto attenti ai dettagli di un vostro progetto, al modo di procedere lungo un sentiero che sta per regalare ulteriori soddisfazioni. Voto - 9

Vergine: periodo davvero promettente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di giovedì. Il Sole in congiunzione continua a portare stabilità nella vostra relazione di coppia. A volte infatti basta essere solamente se stessi per soddisfare le esigenze della persona che sia ama, non dimenticatelo. Se siete single forse in mattinata potreste essere un po’ frastornati, ma non sarà nulla di preoccupante. Per quanto riguarda il settore professionale tornerete a sorridere quando vedrete che l'impegno che ci mettete in quel che fate verrà ripagato.

Voto - 7,5

Bilancia: ottima giornata per voi nativi del segno per quanto riguarda il lavoro, grazie a Mercurio in congiunzione al vostro cielo, che vi renderà particolarmente creativi e fantasiosi con le vostre mansioni, arrivando a volte dove i vostri colleghi non arrivano. Sfera sentimentale ancora anonima, anche se la Luna in trigono dal segno dei Gemelli vi darà una mano. Se siete single vi risulterà un po’ più semplice esprimervi con sincerità. Voto - 7-

Scorpione: le vostre aspettative potrebbero essere un po’ troppo alte secondo l'oroscopo di giovedì, ma con questa configurazione astrale non sarà affatto facile trovare qualcosa di buono, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Infatti le mansioni che svolgerete non faranno per voi, ma dovrete trovare comunque un modo per svolgerle.

In amore le occasioni non mancheranno per chiarire alcune cose con il partner, per cui non siate altezzosi e datevi da fare. Se siete single essere preparati a tutto non significa che potrete mettervi un gradino sopra gli altri. Voto - 6

Sagittario: ottimo cielo soprattutto per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo di giovedì 10 settembre. Marte in trigono dal segno dell'Ariete vi darà tutto il supporto necessario per farvi notare da i colleghi e mettere in mostra le vostre abilità. Sfera sentimentale leggermente in calo, ma non per questo insoddisfacente. Godetevi il momento, con questa Venere favorevole, senza pensare troppo ai problemi, almeno non al momento. Se siete single non temere: sarete attraenti anche quando pensate di non esserlo.

Voto - 8-

Capricorno: oroscopo di giovedì davvero bello per voi nativi del segno, a partire dalla sfera sentimentale, soprattutto se avete intenzione di ricominciare da zero con la vostra anima gemella, andando dunque a riscoprire alcuni aspetti che forse avete dimenticato. Se siete single ormai le vacanze son finite, dunque sarebbe il caso di mettersi la testa a posto. Per quanto riguarda il lavoro avrete la situazione sotto controllo, dunque prendetevi tutto il tempo che vi serve per svolgere le vostre mansioni, evitando così ogni possibile errore. Voto - 8-

Acquario: relazione di coppia ancora tra alti e bassi secondo l'oroscopo di giovedì. Ciò nonostante con la Luna in trigono dal segno dei Gemelli potreste essere un po’ fortunati, con la possibilità di evitare alcuni imprevisti all'interno della vostra relazione di coppia.

Se siete single dovrete affrontare i problemi con maggior serietà, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro se non vi sentite in sintonia con i colleghi, sfruttate questa giornata per svolgere quelle mansioni che non richiedono alcun aiuto esterno. Voto - 6+

Pesci: giornata interessante per i cuori solitari quella di giovedì. Potreste ricevere segnali positivi in questa giornata, particolarmente incoraggianti che vi spingeranno ad avvicinarvi alla persona che amate. Sfruttate al meglio l'occasione. Per quanto riguarda le relazioni fisse sarete in grado di esprimere maggior fiducia nei confronti del partner, aumentando dunque l'intesa di coppia. Nel lavoro imparate a gestire meglio i tempi e vedrete che non vi ritroverete a finire tutto all'ultimo secondo.

Voto - 7+