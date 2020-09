L'Oroscopo di domani, venerdì 11 settembre, è pronto a rivelare come trascorrerà questa promettente giornata che incomincerà con l'entrata della Luna in Cancro. Questo allineamento astrale privilegerà la riflessione, l'introspezione e la comunicazione. Approfondiamo l'intero discorso valutando amore, salute e lavoro attraverso le previsioni delle stelle e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche dell'11 settembre: gli ultimi quattro segni zodiacali

Vergine - 12° posto - Le previsioni parlano di un venerdì sottotono, avrete il morale sotto ai piedi. Ciononostante, siete abituati a tirare avanti la carretta anche quando le cose non girano bene.

In giornata avrete un sacco di faccende e di commissioni da sbrigare, rischierete di perdervi in mezzo al traffico cittadino o di impazzire per le lunghe code. Se possibile, rimandate le cose ad un altro giorno più favorevole oppure delegate. Non dovrete fare altro che mantenere la calma e contare fino a dieci prima di aprire bocca. All'interno delle questioni affettive, sembra esserci qualcosa che non va.

Sagittario - 11° - Qualcuno, in queste 24 ore, si ritroverà a porgervi una critica o a risaltare un vostro sbaglio. In ogni caso dovrete cercare di non innervosirvi. Scrollatevi di dosso il parere altrui e continuate sulla vostra strada. Nessuno può dirvi con assoluta certezza cosa è più giusto fare, quindi ritenetevi liberi di fare errori e di ritentare.

In amore occorrerà essere maggiormente rispettosi e non invadere i rispettivi spazi. In serata avrete modo di rilassarvi con un bel programma televisivo ed una buona cioccolata calda o una camomilla. Rinviate le faccende spinose ad un altro momento favorevole.

Acquario - 10° - Venerdì con qualche insidia dietro l'angolo.

Dovrete tenere gli occhi bene aperti e diffidare dalle false amicizie. Un pessimo affare rischierà di affossarvi, ma non dovrete abbattervi. Se delle persone che vi sono attorno necessitano continuamente del vostro supporto, almeno per un giorno ne potranno fare a meno. Cercate di pensare solamente a voi stessi, avete bisogno di ripristinare l'equilibrio interiore che ultimamente è stato minacciato.

Possibili richieste d'amicizie via social.

Leone - 9° - Ultimamente vi sentite facilmente irritabili, non a caso ci sono state delle discussioni durante la settimana. L'impressione che tutti ce l'abbiano con voi o che vi mettano il bastone tra le ruote sarà alquanto elevata in questa giornata. L'oroscopo dell'11 settembre vi mette in guardia dagli imprevisti che sembrano destinati ad esserci in questo venerdì. Cercate di tenere duro: dovete attendere che la Luna esca dal domicilio del Cancro. Calo fisiologico generale.

L'oroscopo di venerdì 11 settembre, i segni di metà classifica

Toro - 8° posto - Venerdì che volerà via in un baleno. La prossima sarà una settimana carica di grandi impegni, perciò dovrete cercare di trascorrere in completa serenità il weekend che verrà.

Via libera alle fughe romantiche o alle cene a lume di candela. La vostra voglia di mettervi in gioco e di esplorare sarà elevata, quindi vi tufferete nella cosiddetta "movida". Sarà possibile fare un incontro rovente. L'oroscopo vede che, da tempo, avete tra le mani molta carne a cuocere,: non esitate a chiedere aiuto. Occupatevi di più della vostra salute, ultimamente vi state mettendo in secondo piano.

Ariete - 7° - Il vostro mattino partirà con il turbo. Alla vigilia del weekend avrete delle questioni da rivedere e sistemare, per fortuna non vi mancherà la buona volontà. Possibili partenze per una gita fuori porta, per voi l'estate non è ancora finita. In questo periodo siete un po' scostanti e apatici, ma in questa giornata il vostro umore migliorerà.

Anche se in famiglia o nell'ambiente di lavoro le cose non sembrano andare per il meglio, potete sempre decidere di tagliare la corda e intraprendere un percorso diverso. Abbattete la paura sfidandola.

Bilancia - 6° - Le previsioni astrologiche dell'11 settembre segnalano una rapida ripresa psicofisica. In amore nutrite dei dubbi o magari vi occorrono delle prove o delle garanzie, in ogni caso è bene pensarci con cautela prima di fare il passo più lungo della gamba. Forse vi sentite poco desiderati dal partner o magari vi sottovalutate. Qualunque sia il problema, in questo venerdì riuscirete a superarlo a pieni voti. Una persona necessiterà del vostro aiuto, in un qualche modo ne trarrete giovamento.

Cancro - 5° - In queste 24 ore sarà meglio tenere alta la guardia. L'oroscopo prevede un venerdì ad alto tasso di creatività. Dovrete cercare di sfruttare il meglio possibile questa rinnovata energia cosmica, caratterizzata dall'ingresso della Luna nel vostro maestoso segno. L'amore farà scintille, chi è in coppia da anni finalmente compirà un passo avanti. Chi è solo, in realtà vanta molti ammiratori segreti che però sembrano intimiditi dal vostro carattere tosto. Andate avanti per la vostra strada: avete diritto di essere felici e di vivere come vorreste. In famiglia c'è stata un po' di maretta, ma a partire da questa giornata tutto si acquieterà.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Gemelli - 4° posto - L’Oroscopo del giorno 11 settembre dice che sarà un venerdì a dir poco eccezionale. In famiglia è in atto una rivoluzione, a breve cambieranno delle cose. Tendete a parlare moltissimo, siete un segno molto socievole e pragmatico. In queste 24 ore non sarete lasciati soli, anzi. Le persone vi ronzeranno attorno come mosche. Chi è solo, ignora di avere più di un ammiratore: guardatevi bene attorno. Nel lavoro/studio avrete delle questioni da assolvere entro domenica, ma evitate di farvi travolgere dal panico.

Pesci - 3° - L’oroscopo di domani dice che sarà una giornata più che positiva. Alle porte del fine settimana, vi ritroverete ad organizzare qualcosa di interessante da fare.

Di recente avete rispolverato alcune passioni o delle abitudini che durante l'estate avevate messo da parte. Finalmente vi sentirete in forma smagliante e produttivi. Entro la fine dell'anno siete intenzionati a raggiungere degli obiettivi importanti. Cercate di non cedere alla procrastinazione e alla noia, questo vale anche in amore. In famiglia occorrerà essere più comprensivi gli uni con gli altri.

Capricorno - 2° - L'oroscopo dell'11 settembre riporta delle notizie interessanti. Una bella scossa vi scuoterà da quel tepore in cui siete rimasti avvolti sinora. L'amore potrà fare dei passi da gigante ma dovrete essere disposti a mettervi in gioco. Chi la dura la vince, quindi non dovrete arrendervi.

Gli ostacoli e gli imprevisti, in queste 24 ore, non saranno presenti e finalmente potrete tirare un respiro di sollievo. Sfruttate questa giornata per recuperare. Salute stabile.

Scorpione - 1° - Venerdì di sorrisi e buoni movimenti astrali. Con la Luna in buona posizione, avrete l'attenzione che meritate. Svolgerete i vostri compiti con completa devozione e una rinnovata passione. Presto otterrete quel riscontro che stavate cercando da tempo. In queste 24 ore dovrete impegnarvi anche sul fronte personale. Occorrerà rivedere la situazione della vostra vita affettiva e professionale. Se non vi impegnate non vi sarà possibile pretendere granché. Comunque sia, riuscirete a fare del vostro meglio in ogni caso.