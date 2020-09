L'Oroscopo di venerdì 11 settembre avrà in serbo moltissime novità per tutti i segni zodiacali. I transiti planetari influenzeranno la sfera emotiva, amorosa e lavorativa di ciascuno di noi. Nella volta celeste di domani, tra gli aspetti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Giove, in opposizione a Nettuno e in trigono a Plutone, mentre Marte sarà in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 11 settembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di venerdì 11 settembre: Toro speranzoso e romanticismo per Gemelli

Ariete: nell'ultimo periodo avete trascurato le vostre passioni per dare più spazio alla vita sociale e a quella lavorativa. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di prendervi del tempo per rispolverare vecchi hobby assopiti. Potreste scoprire una parte di voi stessi che non credevate più esistente. Sarà importante allontanare i sensi di colpa e individuare ciò che vi farà stare davvero bene. Vi impegnerete anche sul posto di lavoro, ma non gli permetterete di consumare tutte le vostre energie.

Toro: anche se le sfide che si presenteranno vi appariranno difficili da gestire, niente riuscirà a spegnere quella fiammella di speranza che si trova nel vostro cuore.

Il rapporto con il partner procederà senza alcuna difficoltà perché saprete rispettare i suoi spazi e supportarlo nelle sue scelte. Forse, dal punto di vista lavorativo, farete un po' di fatica a far ascoltare le vostre idee: dovrete lottare per affermarvi, ma avrete tutte le carte in regola per farlo!

Gemelli: il vostro lato più romantico prenderà il sopravvento e vi porrà in una condizione di vulnerabilità emotiva. Da una parte, sarete pronti ad accogliere chiunque nella vostra vita, ma dall'altra, avrete paura di soffrire. Per fortuna, il vostro istinto vi spingerà ad aprirvi con gli altri e a condividere i momenti più belli della giornata.

Avvertirete il bisogno di avere qualcuno che possa ascoltarvi e capirvi profondamente. Potrebbe essere il momento giusto per provare ad arricchire la vostra vita sociale!

Cancro: vi sembrerà di fare dei piccoli passetti indietro nel vostro rapporto di coppia. Avvertirete il bisogno di risolvere alcune questioni irrisolte, ma vorrete farlo a modo vostro. Il partner, forse, avrà in mente una risoluzione diversa e questo vi farà innervosire. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di provare a essere maggiormente empatici. Il dialogo e l'ascolto dell'altro vi consentiranno di evitare inutili litigi e di riportare, il prima possibile, la serenità nella vita sentimentale.

Oroscopo dell'11 settembre: Vergine in difficoltà e insicurezza per Bilancia

Leone: vi sembrerà difficile riuscire a ricaricare le energie dopo un periodo così complesso. Avrete bisogno di ritrovare il baricentro della vostra interiorità e di rapportarvi in modo sano e produttivo con il prossimo. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non sottovalutare l'importanza della vista sociale perché in essa risiederà il tassello della vostra felicità. In ambito amoroso, non avrete voglia di impegnarvi in una relazione duratura, ma potreste iniziare a guardarvi intorno per vedere se riuscirete a individuare un possibile partner adatto a voi.

Vergine: avrete difficoltà a relazionarvi con la vostra famiglia.

Vi sembrerà di non riuscire a entrare in sintonia con i parenti e di dover spiegare, con troppe parole, le vostre opinioni. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non accanirvi eccessivamente: con il tempo, si presenterà l'occasione giusta per farvi ascoltare. Nel frattempo, potreste concentrarvi sulla vostra vita amorosa: il partner potrebbe nascondere numerose sorprese per voi! Forse, accadrà qualcosa di davvero inaspettato!

Bilancia: farete fatica a fidarvi del prossimo perché vorrete evitare di essere feriti ancora. Per il momento, preferirete rimanere single e concentrarvi sulla ricerca di amici gentili e onesti. Il lavoro potrebbe essere un'ottima valvola di sfogo perché vi permetterà di mettere in pratica le vostre idee e di realizzarvi come persone.

Forse, non tutto andrà come avreste sperato, ma potrete essere fieri di voi stessi! Una persona speciale potrebbe cercare un approccio più profondo: starà solo a voi decidere se darle una possibilità!

Scorpione: preferirete dormire di giorno e sfruttare le ore della notte per dedicare tempo ai vostri interessi. Il silenzio e la serenità, infatti, vi consentiranno di massimizzare la vostra concentrazione. Il partner potrebbe avvertire un certo distacco e chiedervi delle spiegazioni. Sarà opportuno usare un tono calmo e pacato in modo da non creare ulteriori malcontenti. In ogni caso, questa situazione non durerà a lungo e nel giro di poco riuscirete a ripristinare il vostro ritmo sonno-veglia.

Previsioni astrologiche di domani 11 settembre: Capricorno stanco e Pesci sotto pressione

Sagittario: sarete alla ricerca di un mentore che possa guidarvi nel vostro percorso di vita. Avrete bisogno di qualcuno con cui condividere i vostri progetti e le vostre idee. Sarà importante scegliere la persona giusta perché, in caso contrario, rischiereste di complicare la vostra situazione. In amore, vi sentirete pronti a ricevere tutto l'affetto possibile. Darete corda al vostro lato più romantico, ma non reprimerete il desiderio e la passione. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non trascurare il lavoro.

Capricorno: vi sembrerà di non avere abbastanza energie per riuscire ad affrontare la giornata.

Fin dalle prime ore della mattina, avrete la sensazione di non potervi concentrare abbastanza sui vostri incarichi. L'aiuto degli amici sarà fondamentale, ma non dovrete sottolineare l'importanza di un buon pisolino pomeridiano. Potrebbe essere l'unico modo per recuperare un po' della vostra dinamicità e ritornare attivi. Il partner potrebbe sollevare alcune questioni da risolvere, ma forse non sarà il momento giusto.

Acquario: deciderete di badare maggiormente al vostro aspetto fisico. La cura per il viso e per il corpo vi permetterà di aumentare la fiducia in voi stessi. Non avrà ripercussioni positive solo sull'estetica, ma soprattutto sul vostro approccio con gli altri. Essere padroni delle situazioni sociali che andrete ad affrontare vi fornirà una marcia in più anche sul posto di lavoro.

Al contrario, non sarà un buon momento per mettervi alla ricerca di un partner: sarà necessario attendere la persona giusta!

Pesci: dovrete dare prova di voi sul posto di lavoro. Avrete numerose mansioni da svolgere e nessun desiderio di fare brutta figura con il vostro capo. Il fallimento vi spaventerà particolarmente perché temerete di non poter recuperare in futuro. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di affrontare la giornata con più serenità. Se riuscirete a rilassarvi, avrete modo di usare le vostre energie per gli obiettivi che vorrete raggiungere. In campo sentimentale, la situazione rimarrà stabile.