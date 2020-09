L'Oroscopo di domani 28 settembre inizia a tastare il polso al prossimo lunedì, giornata iniziale della nuova settimana. Una bella notizia intanto è annunciata direttamente dall'Astrologia: l'arrivo in grande forma di una meravigliosa Luna in Pesci, interessantissimo connubio a sfondo sentimentale/affettivo. Pronti a scommettere che molti di voi avranno speciali soddisfazioni in amore? Vediamo intanto di dare una piccola anteprima sulla situazione prevista in generale: nel merito, a finire "sotto torchio" dalle nostre previsioni zodiacali, esclusivamente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Diciamo subito che sarà un inizio settimana fortunato solo per coloro nativi in Cancro e Leone, splendidamente valutati in giornata a cinque stelle e con un ottimo nove in pagella. Invece, volendo svelare quali saranno i segni in difficoltà, le previsioni zodiacali di lunedì anticipano un periodo poco convincente alla Vergine e all'Ariete, giudicati entrambi con il segno di spunta negativo.

Passiamo pure a chiarire meglio la situazione in classifica segno per segno e, subito dopo, passare all'oroscopo di lunedì 28 settembre su amore e lavoro da Bilancia a Pesci.

Classifica stelline 28 settembre

Ansiosi di vedere quali saranno i segni al top previsti per questo prossimo avvio settimanale? Bene, andiamo a dare voce alla nostra attesissima classifica stelline quotidiana, in questo contesto interessante la giornata del 28 settembre 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Dopo aver svelato in anticipo i migliori ed i peggiori tra i sei segni sotto analisi quest'oggi, non resta altro se non andare direttamente alla tabella riassuntiva e confermare quanto svelato in anteprima.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Cancro, Leone;

★★★★: Toro, Gemelli;

★★★: Vergine;

★★: Ariete.

Previsioni zodiacali di domani, 28 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★. L'oroscopo di domani 28 settembre al segno dell'Ariete annuncia una giornata magra dal punto di vista di queste previsioni astrali.

Mercurio in diretta opposizione a Marte, pianeta si settore, continuerà a dare problemi e non solamente in campo lavorativo ma anche in relazione ai sentimenti e in parte in ambito famigliare. Pertanto l'Astrologia ha classificato il periodo con la spunta relativa al "sottotono". In amore, la negatività astrale del periodo invita a riflettere su alcune situazioni del passato che meritano di essere momentaneamente riaperte da parte vostra. In coppia, le stelle esortano a favorire il dialogo con il partner, anche se questo dovesse rendervi molto nervosi o arrabbiati. Single, alcune nuvole nere si preparano ad attraversare il vostro cielo: molti desideri saranno troppo elevati per divenire realtà e questo non farà altro che ricordare quanto sia duro portare a segno una conquista amorosa.

Tranquillizzatevi, presto incontrerete una persona adatta a voi che saprà dare tutto l'affetto che meritate. Nel lavoro, questa nuova giornata risulta abbastanza instabile, anche se non ci sono comunque motivi seri per entrare in panico. Si tratterà solo di aspettare l'arrivo di segnali nuovi. Voto 6-.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di lunedì preannunciano una giornata positiva ma in totale routine. Dunque, periodo da amministrare normalmente come di solito fate, evitando di cadere in fallo su quisquilie di poco conto. In amore, non peccare di ingenuità nell'affrontare una situazione riguardante l'ambito famigliare sarebbe auspicabile: la fretta o la troppa euforia infatti potrebbero indurre a sottovalutare qualcosa di importante, quindi portare a commettere svarioni difficili poi da rimettere in sesto.

In coppia, sentirete forte la voglia di rimescolare le carte; rompere con la routine o magari ritrovare quelle emozioni appartenute ai cosiddetti "tempi migliori". Single, una ventata di positività solleverà lo spirito mettendovi in grado di rompere il ghiaccio con una persona speciale. E' l'ora di dare ascolto agli amici veri, quelli sempre disposti ad aiutarvi fornendo sempre le dritte giuste. Qualunque cosa abbiate in mente, qualunque situazione ora vi troviate a vivere, non abbiate ripensamenti: sarete in ogni caso vincenti. Nel lavoro, il movimento che avvertite sarà dovuto alla vostra creatività ed alla vostra energia. Sarete così propensi a guardare al domani in modo da realizzare i nuovi progetti con impegno e tenacia.

Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo intravvede un periodo non male, forse visto un poco al ribasso per cause esterne non direttamente dipendenti da voi o dal vostro operato. Si consiglia di essere molto generosi con chi se lo merita, solo così riuscirete a vedere attorno a voi facce soddisfatte e sorridenti. In amore, chi è stabilmente in coppia potrà certamente contare sul buon aiuto di stelle abbastanza positive. In generale il periodo stuzzicherà l'inventiva mettendovi in grado di escogitare modi nuovi o divertenti per stare in armonia con la persona amata. Single, in questa giornata sarete abbastanza altruisti con le persone vicine, specialmente nei riguardi di coloro per cui provate un particolare interesse da tempo.

Questa occasione potrebbe essere ottima non solo per farsi notare, ma anche per stabilire un legame più solido e complice. Il vostro scopo dovrà essere quello di creare un clima basato sul rispetto e sulla fiducia. Nel lavoro, guardatevi attorno con attenzione, questo giorno potrà rivelarsi pieno di nuove idee ed opportunità. Se siete in attesa di qualche cambiamento o di qualche novità, sarete sicuramente fortunati. Voto 8.

L'oroscopo di lunedì 28 settembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì indica, come anticipato ad inizio articolo, che sarà una giornata all'insegna della Luna in Pesci. L'oroscopo giornaliero perciò non ha alcun dubbio a pronosticare un periodo altamente prospero in campo affettivo, in primis per i segni di Acqua come il vostro.

Ottime saranno le chance anche in ambito famigliare e nelle amicizie. Con il partner l'amore (ri)esploderà con irruenza nella vostra vita, rendendo indimenticabili alcuni momenti in cui sarete insieme alla persona del cuore. In coppia quindi, il cielo odierno si adatterà proprio al caso vostro. Così, se nel caso doveste farvi perdonare qualche piccolo peccato, sarà molto più facile spuntarla. Un sorriso smagliante dovrà essere a vostra arma segreta: lampi di felicità attendono tutti coloro che sapranno guardare con positività anche in caso di momenti impegnativi. Infine, la compagnia di chi si ama rappresenterà in ogni momento il più grande dei piaceri. Single, con un pizzico di fortuna e qualche merito, un piccolo sogno si avvererà: sarà il meritato risultato di un grande impegno.

Potrebbe riguardare un nuovo stile di vita oppure un amore tanto atteso. La cosa fondamentale però, di certo sarà che porterà un cambiamento nella vostra routine, un nuovo ciclo molto interessante. Nel lavoro porterete a termine numerose faccende, grazie all'appoggio della Luna. L'esperienza insegna che sapendo improvvisare non sarà difficile gestire alla grande qualche piccolo imprevisto. Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani annuncia una giornata a cinque stelle: è proprio il caso di dire "chi ben comincia è a metà dell'opera". A dare una grossa spinta verso la piena positività, ovviamente da sfruttare in tutte le occasioni possibili, l'ottimo trigono in corso tra Marte e Venere, quest'ultimo pianeta presente nel settore.

In amore, a dominare sarà quasi certamente un clima di passionalità, con la libera espressione a far da padrone in ogni vostro slancio. In coppia se c'è qualcosa da chiarire fatelo subito, visto che avete più tempo a disposizione. Soprattutto perché vi sentirete anche più tranquilli e sapete bene che il vostro partner in questo periodo ha bisogno di serenità e conforto. Solo così la giornata scorrerà in modo assolutamente rapido e piacevole. In alcuni casi la fortuna, agevolata dal buon periodo, sarà in molti casi dalla vostra parte. Single, sarete allegri ed il vostro spirito avrà voglia di esultare. Infatti sentirete attorno a voi un'atmosfera positiva, il che vi trasmetterà grinta e forza per affrontare la giornata.

Se prima vi arrabbiavate per qualsiasi cosa, adesso il vostro fare combattivo uscirà fuori solo per obiettivi importanti. La correttezza sarà il solo vostro unico punto debole. Nel lavoro, sarete dotati di ottime credenziali, sia per risolvere i problemi del momento che per poter ottenere il successo che meritate. Una volta celeste amica vi consentirà di raggiungere la sicurezza finanziaria, dato che avrete sicuramente delle idee vincenti. Voto 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 28 settembre, predice una giornata decisamente indirizzata verso il "sottotono". In attesa che la Luna divenga positiva nei vostri confronti, sappiate che attualmente a dettare condizioni sarà Venere, al momento in opposizione alla stessa Luna.

Cosa aspettarsi dalle stelle? Per quanto riguarda l'amore, in determinati frangenti il periodo sotto esame potrebbe essere molto delicato: evitate assolutamente malintesi o inutili scontri con la persona amata. In campo sentimentale, diciamo che in molti avrete un atteggiamento troppo impositivo o al limite dell'arroganza nei confronti del partner e questo non potrà essere sempre tollerato. In generale, la giornata sarà movimentata per le tante coppie con puntigli e screzi in corso d'opera: è necessario riportare immediatamente il rapporto sui binari della ragionevolezza, e non sarà un compito facile. Single, la Luna avrà su di voi riflessi stancanti, forse portatrice di un po' di mal di testa che potrebbe risultare problematico per il prosieguo della giornata. Bassa anche la capacità di resistere agli stress. Forse la scelta di staccare emotivamente da qualcuno potrebbe essere una giusta soluzione, se non altro servirebbe ad evitare ancora più problemi. Nel lavoro, anche qua la giornata vi guarderà storto: rischierete di commettere qualche gaffe, di dire qualche cosa non voluta. Niente di grave per carità, ma tutto sommato sarebbe auspicabile prevenire il possibile insorgere di situazioni a rischio. Voto 7-.

