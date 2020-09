L'Oroscopo di domani 26 settembre, regala su un piatto d'argento le previsioni zodiacali relative al prossimo sabato. Sotto osservazione nel periodo, come sempre, i comparti relativi all'amore e al settore lavoro: pronti a scoprire i segni fortunati e non ad inizio week-end? Come da titolo d'apertura, queste analisi astrologiche di fine settimana saranno all'insegna dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Pronti a togliere il velo della curiosità al pensiero delle stelle? Certo che si: allora, ad avere a che fare con un ottimo periodo, portatore di belle novità e/o buone notizie, gli appartenenti a Cancro e Gemelli.

Per questi simboli astrali appena citati, il periodo si tingerà di rosa e rosso scarlatto, con ottime occasioni da sfruttare in campo affettivo/sentimentale nonché nel lavoro. Invece riguardo la giornata "no", le previsioni zodiacali di sabato indicano che saranno solamente in due ad avere difficoltà: l'Ariete e la Vergine. Vediamo di capire qualcosa in più sull'andamento del periodo analizzando la classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo del giorno 26 settembre segno per segno.

Oroscopo 26 settembre, la classifica

Il prossimo sabato di fine settimana è pronto per essere valutato. A dare le dritte giuste in merito all'andamento previsto per questa ripartenza del nuovo week-end, come da copione, la classifica stelline quotidiana, nel contesto interessante la giornata del 26 settembre 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. A prendere possesso, giustamente, della posizione relativa al 1° posto, come svelato in anteprima all'apertura dell'articolo, i soli Cancro e Leone.

A seguire, sempre valutati in media positività, Toro e Gemelli con, a fine scala, i simboli astrali dell'Ariete e della Vergine, in questo frangente considerati rispettivamente in periodo a tre e due stelle.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Cancro, Leone;

★★★★: Toro, Gemelli;

★★★: Ariete;

★★: Vergine.

Previsioni zodiacali di domani, 26 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★.

L'oroscopo di domani 26 settembre al segno dell'Ariete indica una giornata in generale improntata al "sottotono". Diverse decisioni importanti da prendere in questo inizio week-end: meditate sulle conseguenze di possibili cambiamenti. In amore, peccherete di impazienza nei confronti di un familiare che, in realtà, vorrebbe soltanto essere ascoltato con maggior attenzione. Il partner sarà a sua volta nervoso, quindi starà voi il compito di sostenerlo in un periodo per lui (lei) incerto e farlo sentire importante. Single, sarà una giornata complessa dal punto di vista astrale, con difficoltà nei rapporti interpersonali. Qualcuno che vi sta vicino penserà più a se stesso anziché preoccuparsi delle vostre esigenze.

Dovrete pertanto darvi da fare, riflettendo se questo modo di fare è per voi accettabile o meno, soprattutto sapendo che comunque anche in futuro la cosa si potrebbe ripetersi. Nel lavoro, siate più organizzati nelle faccende amministrative e burocratiche e rispettate le scadenze. Con l'abilità che vi contraddistingue potrete risolvere una faccenda finanziaria. Con intuito forse scoverete una strada nuova da imboccare. Voto 7.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di sabato indicano una giornata sicuramente normale, valutata con le classiche quattro stelle vissute nella solita routine. La prima parte del periodo potrebbe presentare abbastanza buona energia, ma già a fine pomeriggio potrebbe esserci un deciso calo di positività: non fatevi tornare il malumore, ok?

In amore la Luna, parziale amica del segno, almeno a voi nativi regalerà entusiasmo e quel tocco di romanticismo in più. Magari non lo espliciterete nell'immediato, ma questa opportunità vi riempirà il cuore di affetto rendendo l'atmosfera nella vostra vita di coppia serena e felice. Single, per reagire alla noia della vita quotidiana, avvertita particolarmente in questo inizio week-end, potreste anche fare una pazzia. Concedetevi pure uno svago fuori dalle solite cose, potrebbe essere un vero e proprio toccasana per il vostro umore (ma senza esagerare!). Nel lavoro, avrete una fortuna astrale tale che vi farà girare lontano da eventuali influssi negativi, cosa che non avverrà per altri segni zodiacali.

La presenza di un collega/amico diventerà preziosa, consentendovi di mettere in cantiere nuovi progetti. Buone possibilità di risolvere in modo veloce questioni professionali o finanziarie. Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo annuncia un periodo tranquillo per la quasi totalità. In amore, Mercurio in quadratura a Saturno, pianeti per voi speculari negativi, potrebbero insidiare qualche certezza specialmente in famiglia o in coppia. In qualche caso potreste dover sperimentare alti e bassi nelle relazioni sentimentali in generale. In amore, cambiate il modo di relazionarvi con gli altri, ascoltando di più e meglio il vostro partner: vedrete che il dialogo e la relazione nel complesso miglioreranno.

Anche la Luna parzialmente favorevole ascolterà alcune vostre richieste. Single, buttatevi nella conquista dell'amore, anche se questo potrebbe voler dire rischiare di brutto. Nel caso vi capitasse di essere rifiutati, pazienza: chiusa una porta si aprirà un portone! Siete così simpatici e solari che difficilmente potreste rimanere soli. Grazie ad alcuni dei vostri amici sarete invogliati a reagire mettendo in campo nuovi progetti o scelte mirate. Nel lavoro, sarete animati da un grande carica di energia e di entusiasmo. Se avete un'idea o un qualcosa da realizzare, non perdete tempo, perché questa giornata vi offrirà le condizioni più favorevoli per ottenere esattamente quello che desiderate.

Voto 8.

L'oroscopo di sabato 26 settembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato predice un periodo di grandi potenzialità, visto l'ottima posizione di Giove, speculare positivo al 85% ed in trigono a Urano. Con coraggio e grande forza d'animo, riuscirete a concretizzare molto spendendo poco in termini di impegno ed energie: pronti a gongolare? In amore, la Luna sarà abbastanza tranquilla ed aiuterà molti coniugi a trovare soluzioni per la casa ed i figli. L'Astro d'Argento creerà un'atmosfera piacevole ed elegante favorendo il raggiungimento di un traguardo desiderato, ovviamente da condividere con il partner. Single, in questa giornata potreste essere portati a prendere in considerazione un appuntamento proposto da una persona che non avreste mai pensato di conoscere e verso la quale non avete mai provato (almeno fino ad oggi) alcun interesse.

Qualcosa di buono sta cambiando in voi e questo vi renderà certamente migliori. Nel lavoro, raggiungerete agevolmente le vostre mete. Non temerete gli ostacoli: grinta, tenacia ed un pizzico di fortuna avranno ragione su tutti i problemi. Credendo nelle vostre potenzialità e risorse, riuscirete ad impegnarvi ed ottenere i risultati tanto agognati. Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani prevede la presenza di un giorno ottimo, degno di nota e spettacolare sotto tanti punti di vista: cosa potrebbe succedere di così interessante? Ebbene, a regalare tanta serenità e nuove opportunità da investire nella quotidianità lo splendido trigono in atto tra Marte e Venere, quest'ultimo pianeta presente nel vostro settore.

In amore, la vostra vita di coppia godrà di un momento di vitalità: sarete un vulcano d'idee e chi amate non potrà annoiarsi. Per farla breve, il cuore si riaccenderà riacquistando slancio, ottimismo e fiducia. La voglia di divertirsi e godere del tempo libero insieme alla persona amata prevarrà su tutto e tutti. Single, le stelle promettono una sequenza di nuovi incontri. Saranno molto positive le proposte provenienti dalla cerchia dei vostri amici più fidati: chi sta da tempo pensando ad un viaggio rilassante, sappia che questo potrebbe essere il momento giusto per farlo. Nel lavoro, il cielo sarà a vostra disposizione, vi aiuterà ad essere brillanti ed a suscitare ovunque simpatia. Ci saranno le condizioni più favorevoli ad un miglioramento del giro d'affari di molti di voi, rendendovi orgogliosi e tranquilli.

Voto 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★. L'oroscopo di domani, sabato 26 settembre, indica che il prossimo inizio week-end non sarà una bella giornata , purtroppo è valutata con la spunta del "ko". Mattinata piena zeppa di impegni, il tutto ovviamente condito con le immancabili difficoltà. Solo riuscendo a sorridere anche dei vostri difetti, troverete sicuramente il modo per superare ogni avversità. In campo sentimentale invece, se il partner dovesse davvero farvi arrabbiare, guardatelo come fosse trasparente oppure non guardatelo affatto. Lo vedrete arrossire dalla vostra indifferenza e si calmerà senza provocare tante discussioni inutili. Single, il castello di carte dove avevate rinchiuso i vostri sentimenti, sicuramente oggi è volato via.

Adesso le stelle consigliano di godere le gioie della vita da soli, purché senza troppi rimpianti. Nel lavoro, le stelle vi consigliano di trovare il tempo per valutare con calma ed attenzione gli avvenimenti che stanno capitando. In questo periodo eviterete confusioni sole se affronterete i problemi uno per volta. Voto 6.

