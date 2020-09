L'Oroscopo di domani 3 settembre riprende a macinare predizioni a metà di questa settimana. Come sempre, anche questo giovedì a dettar legge sarà l'Astrologia applicata in questo contesto ai primi sei segni dello zodiaco. Pronti a valutare i settori della vita quotidiana legati all'amore e al lavoro? Bene, però prima di iniziare a dare le giuste indicazioni in merito alla giornata, ci preme mettere in evidenza il segno più fortunato del momento, ovviamente scelto tra i sei sotto analisi. Ebbene la posizione al "top del giorno" andrà a vantaggio degli amici dell'Ariete, favoriti da una splendida e sensualissima Luna nel segno.

Non sarà un periodo vincente e convincente, intanto, per i simpatici amici nativi del Leone. Infatti, coloro aventi come simbolo astrale di nascita il predetto segno di Fuoco avranno a che fare con un frangente classificato con l'irritante spunta relativa ai periodi da "ko". Ansiosi di scoprire qualcosa di più? Allora, senza tergiversare più di tanto iniziamo a mettere in risalto sentimenti e attività quotidiane valutate segno per segno nell'oroscopo di giovedì 3 settembre su amore e lavoro.

Classifica stelline 3 settembre

Il quarto giorno della settimana è pronto per essere sottoposto alla peculiare analisi da parte dell'Astrologia. In bella mostra senz'altro la consueta classifica stelline quotidiana, nel contesto interessante la giornata del 3 settembre 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Ad avere la posizione di prestigio in scaletta sarà l'Ariete, super-favorito insieme ad altri due simboli astrali tutti da scoprire.

Invece, ad avere almeno sulla carta un inizio periodo abbastanza frastornato, un solo segno tra l'altro già svelato: il Leone.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Ariete - Luna nel segno;

: Ariete - Luna nel segno; ★★★★★: Toro, Gemelli;

★★★★: Cancro, Vergine;

★★★: NESSUNO

★★: Leone.

Previsioni zodiacali di domani, 3 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): 'top del giorno'.

L'oroscopo di domani 3 settembre al segno dell'Ariete prevede un periodo vincente su molti fronti. Si profila senz'altro un ottimo giorno soprattutto grazie alla favorevole Luna nel segno. In molte situazioni sentimentali si intravvede la cosiddetta "fine del tunnel": le nubi nere sembrano lentamente diradarsi e una volta passate diciamo che resteranno lontane per un bel po' di tempo. In coppia potrete finalmente concentrarvi su quel che più desiderate e che, magari, ultimamente avete trascurato. In amore, parlando in generale, sarà una giornata molto vivace e positiva in cui migliorerete la salute, la bellezza e l’armonia con voi stessi. Alcune questioni familiari che vi avevano dato qualche preoccupazione nei giorni scorsi, si allontaneranno da voi definitivamente e vivrete felici con la persona amata.

Single, ecco per voi una giornata all'insegna dell'allegria e delle conquiste più eccitanti, un momento così non arrivava da tempo. Per quanto riguarda i nati nella seconda decade, non sarà neppure necessario andare a cercare, perché le nuove opportunità verranno a voi come api sul miele. Nel lavoro, avrete mille carte da giocare con successo. Attivate quindi tutta l'ambizione che avete e puntate molto in alto. Sarà un gioco da ragazzi portare a termine un progetto che vi premeva molto, ottenendo i miglioramenti desiderati. Risolverete finalmente tanti piccoli problemi. Voto 10+.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di giovedì preannunciano un centro settimana con il fortunato "bollino" delle cinque stelline: cosa desiderare di più dalla vita?

In effetti i vostri astri di settore contemplano niente poco di meno che Sole e Giove decisamente dalla vostra parte (trigono a Urano), ben disposti a regalare opportunità sia in campo sentimentale che nelle attività quotidiane. In amore, questa giornata sarà per voi gradevole e rilassante: avrete tutto quello che vi occorre, soprattutto silenzio e pace per casa. Aggiungete una passeggiata, della buona musica e un po' di lettura con il vostro partner e tutto sarà perfetto. Single, quanta allegria e quanta vivacità per voi amici del segno, sarete persi ad inseguire un amore e magari cento avventure! L'energia non vi mancherà di certo, perché Giove, Saturno e Plutone continueranno ad assistervi e vi invieranno la capacità di organizzare la vostra vita in modo efficiente ed intelligente.

I buoni influssi di questa felice configurazione astrologica vi faranno sentire speciali e fortunati. Nel lavoro, saprete eccellere in zelo e sarete molto concreti, avrete un'aria molto professionale che conquisterà i partner nell'investire sulla vostra persona. Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo prevede che il prossimo giovedì possa essere davvero splendido, forse oltre ogni più rosea attesa. I vostri astri sono pronti già da adesso a dare un ottimo sostegno, senz'altro appoggiati dalla splendida Luna in entrata nel segno dell'Ariete. In campo sentimentale regnerà un clima di serenità e gioia. Niente e nessuno potrà levarvi il sorriso.

Vorreste gridare al mondo intero quanto amate il vostro partner e quanto siate fortunati a condividere la vita con lui. Single, le stelle sono pronte a rallegrarsi con chi è capace di pensare positivo. Passerete una serata scintillante con la persona che sapete. Le stelle del momento altresì, consigliano (volendo) di invitare qualche amico in più a casa o al solito punto di ritrovo ed improvvisare una piccola festicciola. Potreste fare qualche gioco di società o qualcosa di divertente: se vi interessa veramente qualcuno, buttatevi! Nel lavoro, con un cielo così positivo nulla riuscirà a nuocervi. Saprete gestirvi con grande disinvoltura e troverete la strada per risolvere tutte le vostre problematiche.

Voto 9.

L'oroscopo di giovedì 3 settembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì prevede che partirà e chiuderà in modo abbastanza anonimo questo vostro giorno di metà settimana. Tranquilli, c'è chi sta peggio! Inizialmente però dovete stare un po' sul chi va là, solo così potrete sperare di passare il periodo senza troppe difficoltà. In merito ai sentimenti, i tre pianeti lenti presenti in Capricorno vi guardano malevoli. Plutone, Giove e Saturno saranno in opposizione alla vostra Venere; per fortuna la loro azione distruttiva sarà mitigata da Luna, Nettuno e Mercurio, tutti favorevoli alla stessa Venere. Intanto in queste giornate avrete modo di ascoltare in modo sereno le esigenze più profonde che abitano dentro di voi e condividerle naturalmente con la vostra dolce metà.

Single, la parte positiva di Venere vi farà vivere questa giornata in modo sereno, divertente, stuzzicante. Il senso dell’umorismo che possedete vi darà la possibilità di (ri)mettervi in gioco in campo sentimentale. Riceverete sicuramente, molto presto, una risposta positiva in amore: la persona che state cercando di conquistare da tempo, potrebbe finalmente cedere... Nel lavoro, la giornata solleciterà la vostra naturale creatività ed intuizione. Avrete una gran voglia di combattere per ottenere ciò che vi preme e le stelle vi aiuteranno nei vostri intenti. Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★. L'oroscopo di domani prevede una giornata da prendere con le dovute accortezze, sappiatelo fin da subito.

Il periodo è previsto dalla carta astrale come negativo, quindi sappiate che ogni cosa che andrete a mettere in gioco la probabilità di non centrare l'obbiettivo sarà molto alta. Purtroppo questo è quanto estrapolato dall'Astrologia, pertanto, come si dice di solito, "se lo conosci, lo eviti!". In amore, questo giorno vi metterà qualche bastone tra le ruote e non riuscirete a essere sempre lucidi e pazienti come sarebbe giusto e in qualche caso necessario. Cercate di buttare giù gli ostacoli con la forza della ragione e vi accorgerete che potete risolvere quasi tutto con un buon dialogo chiarificatore. Single, non sarà facile dipanare eventuali questioni in stallo o necessitanti di aggiustamenti.

Attenti, una persona potrebbe mettere in disaccordo voi e qualche familiare. In questo caso è preferibile ammorbidire la vostra intransigenza e cedere su qualche fronte. Nel lavoro, sotto il tiro della Luna, la comunicazione con con i colleghi sarà osteggiata; invece d'insistere, inanellando equivoci, optate per un saggio silenzio. Accettate il blocco momentaneo ed approfittatene per dedicare maggiori attenzioni a vostri progetti futuri. Voto 6.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 3 settembre, predice una giornata non male, comunque da prendere con la solita calma. Innanzitutto, cercando di non farsi trasportare da situazioni con incognite difficili da sciogliere.

Sappiate imporvi una scaletta da tenere a mente, logicamente da seguire in modo maniacale. Datevi da fare, evitando di dare sempre per scontata la disponibilità degli altri. In campo sentimentale, sarà una giornata magica per voi. Riscoprirete quella sintonia e quella spensieratezza che rendeva unico il vostro rapporto. Partirete insieme al partner, alla scoperta di una nuova dimensione dell'amore, sfuggente e proprio per questo capace di catturarvi e di non lasciarvi più. Single, le stelle vi promettono per la giornata di domani grande ottimismo, forte slancio e disponibilità verso il campo degli affetti. Cercate di valorizzare le vostre qualità positive, soprattutto se siete alle prese con una nuova conoscenza, perché le stelle prevedono situazioni promettenti per il vostro futuro. Nel lavoro, le combinazioni planetarie sembrano essere a vostro favore ed avrete la possibilità di prendervi delle rivincite e finalmente ritrovare l'equilibrio economico. Voto 8.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.