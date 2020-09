L'Oroscopo del giorno 3 settembre, è pronto a "sfornare" una nuova tornata di previsioni. In ballo quest'oggi c'è il giovedì di metà settimana: curiosi di mettere in chiaro quali saranno i segni più fortunati nel periodo? Bene, diciamo subito che a gongolare nel frangente, come espresso già nel titolo, Sagittario e Pesci entrambi valutati al "top" specialmente in campo sentimentale. Questa parte della settimana invece non risulta affatto positiva per gli amici Bilancia e Acquario. In base a quanto estrapolato dagli astri e messo nero su bianco nelle le previsioni zodiacali di giovedì, alla Bilancia è previsto un frangente "sottotono" mentre all'Acquario il periodo potrebbe tingersi con i colori scuri del "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di giovedì 3 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 3 settembre

Un nuovo giovedì è pronto a fare il suo ingresso nella vita di tutti noi. All'orizzonte si intravvede il tanto atteso inizio weekend, meta agognata di chi lavora ma anche di chi attende con trepidazione l'occasione per staccare un po' la spina dalla solita e sempre uguale routine. Ansiosi di scoprire come saranno gli astri questa parte della settimana? Pronta a dare le risposte valutando il grado di positività dei segni, la nostra nuova classifica stelline interessante la giornata di domani, giovedì 3 settembre. In prima posizione, come già in parte accennato, Sagittario e Pesci, in giornata privilegiata rispetto a tutti gli altri segni.

A tenere il passo dei primi in classifica solamente altri due fortunati che andremo subito nel prosieguo.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★: Bilancia;

★★: Acquario.

Previsioni zodiacali del 3 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★.

L'oroscopo del 3 settembre per questo giovedì di mezza settimana vi anticipa già da adesso che potrebbe essere un giorno al limite della tedia più assoluta. Situazioni quotidiane che si ripetono da anni, all'infinito potrebbero risultare nervose o mettere in ansia. In amore, si consiglia di non dare troppo per scontate certe cose: certamente la giornata potrebbe essere quella giusta per mettere in campo qualcosa a cui tenete in particolar modo.

Sappiate comunque che la parte relativa al fine pomeriggio sarà molto più fortunata della restante. Single, in amore potreste avere la sensazione di dare senza ricevere: può darsi che le persone che frequentate pensino la stessa cosa di voi, ve lo siete mai chiesto? Quindi, cercate di migliorare sia il modo di approcciare le persone che il carattere, forse un po' troppo "sanguigno" (caratteristica innata di voi Bilancia!). Nel lavoro intanto non brillerete come le altre volte però, poco ma sicuro, non mancheranno le energie. Quindi con la dovuta calma riuscirete a portare a termine quel che vi è stato richiesto. Voto 7-.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì indicano un periodo normalissimo, senza scocciature rilevanti o situazioni difficili da sostenere.

La coppia Marte-Urano, rispettivamente speculare negativa al 50% e positiva al 80%, contribuiranno a tenere basso il vostro livello di felicità, sia in campo sentimentale che in quello dell'amicizia. Cercate di andare avanti al meglio, ma non abbassate la guardia: il pericolo che possa succedere qualcosa di spiacevole è sempre dietro l'angolo. In buona evidenza intanto l’intesa con le persone del vostro giro: amici, parenti, familiari portati avanti con indubbia intelligenza. In aumento altresì la volontà di portare avanti alcune delle attività quotidiane non messe in agenda. Invece in amore il periodo non rilascerà grosse opportunità ma nemmeno brutte sorprese, anzi qualcuna di queste potrebbe essere abbastanza gradita.

Tutto dipenderà esclusivamente da voi o da come imposterete eventuali discorsi/approcci amorosi: le stelle in parte saranno propense ad aiutare nel cercare di non farvi stare più da soli. Alla luce di quanto appena detto, non resta altro che armarsi di coraggio e agire nella ricerca dell'anima gemella: buona caccia! Nel lavoro invece, le stelle di domani sembrano essere particolarmente positive. Gli affari (i vostri) avranno grandi probabilità di successo e i rapporti con i superiori saranno discreti. Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 3 settembre al Sagittario indica che la giornata partirà in quinta marcia. Questo vostro gran giovedì di mezza settimana sarà vincente soprattutto nei rapporti sentimentali.

Le previsioni astrali quindi, per ciò che concerne l'amore, annunciano tanta tranquillità soprattutto riguardo la coppia: ma (forse) vi divertireste di più provando a fare qualcosa di nuovo, o non è così? Tranquilli, anche se ultimamente avete registrato un calo nell'attrazione verso il partner, in questo giorno darete prova del vostro irresistibile fascino. Comunque, vietato assumere comportamenti indecifrabili solo per mettere alla prova i sentimenti dell’altro, potreste pagarlo a caro prezzo sappiatelo... Single, molti di voi invece sarete proiettati verso l’incontro perfetto: belli e affascinanti come siete non troverete sicuramente nessuna difficoltà a fare conquiste o ad avere nuovi contatti.

Avendo la possibilità di più scelte, saranno da preferire persone magnetiche e con un certo fascino: qualcuno potrebbe farvi davvero girare la testa! Nel lavoro intanto partirete in quarta e, se avete già nuovi progetti in mente, sarete senz'altro pronti ad impegnarvi fino in fondo per realizzarli. Voto 9.

Oroscopo di giovedì 3 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo di giovedì 3 settembre predice che la giornata in analisi non avrà riscontri negativi per la maggior parte di voi nativi. Secondo le previsioni di oggi, tutto procederà come da copione: forse, è arrivato il momento di rilassarsi un po' di più con le persone che vi piacciono, cercando di godere a pieno regime ogni attimo della giornata.

Intanto, per quanto riguarda l'amore, l'energia delle stelle vi aiuterà a superare con scioltezza la giornata. In special modo nella vita di coppia, non siate troppo gelosi ma sforzatevi di dimenticare le tensioni quotidiane. Siate capaci di godere anche al solo piacere di stare con la persona che avete vicino e soprattutto nel cuore. Single, periodo discreto, senza impuntamenti ma nemmeno senza vittorie sentimentali esaltanti. Grazie alla complicità dei pianeti, a fine giornata potreste incontrare una persona davvero interessante. Forse un vecchio amico o una vecchia fiamma, non si sa: intanto vi diciamo in bocca al lupo, poi... Nel lavoro, vi occorrerà molta pazienza e senso della misura, sappiatelo.

Intanto, non avrete peli sulla lingua e sarete agguerriti più che mai: pronti ad inseguire i vostri obiettivi? Voto 8+

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★. Le previsioni astrali di giovedì, sarà indicativamente sottomesso ad un probabile "ko" generale. Quindi prevista al ribasso questa parte della settimana. In generale si prevede una giornata abbastanza strana: diciamo pure poco reattiva alle cose che eventualmente vorreste vedere realizzate al meglio. Poco male, quelle importanti cercate di posporle in momenti più consoni. In amore, spiegatevi il più chiaramente possibile con lui /lei: la tenerezza e la capacità di discutere saranno i vostri punti di forza, dunque sfruttateli. Diciamo pure che se non abbandonerete le vostre esitazioni non andrete da nessuna parte, anzi, continuerete a litigare all'infinito.

Single, sarete troppo suscettibili questo giovedì, perciò gli astri suggeriscono di stare lontano dalle persone che potrebbero farvi saltare i nervi o ferirvi. Se non ascolterete i nostri consigli potreste fare una pessima figura, anche probabilmente lasciandovi andare con parole pesanti... Nel lavoro, l'oroscopo di domani invita ad occuparsi degli affari cercando in tutti i modi di concentrare l’attenzione su quel progetto che, per questioni di tempo, siete stati costretti a trascurare. Una notizia importante (non sappiamo se buona o cattiva) sta per prendere il volo in vostra direzione. Voto 6--.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 3 settembre prevede possa partire molto bene questa parte della settimana, con un giovedì all'altezza in ogni situazione.

Diciamo che sarete degni protagonisti del momento: vi sentirete in ottima forma ed anche abbastanza curiosi; soprattutto sarete ben disposti verso nuove esperienze. In amore, godrete appieno del momento avendo a disposizione fascino e sensualità da vendere! Queste vostre doti favoriranno senz'altro momenti davvero indimenticabili, soprattutto se già in coppia. Anche il buon dialogo con il partner sarà più sereno e costruttivo, i progetti si rafforzeranno e l’intesa tenderà al continuo miglioramento. Single, il vostro spirito naturale e la vostra intelligenza vi apriranno le porte del cuore con risultati molto soddisfacenti. Sarà tempo così di avere coraggio e di invitare chi più vi piace: non esagerate con le solite domande "a nastro", ok?

Nel lavoro, continuate sulla strada che state percorrendo in questo frangente. I soliti consigli: tenete vigile l'attenzione su eventuali cambiamenti che potrebbero portare miglioramenti alla vostra attuale posizione. Voto 9+.