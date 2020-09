L'Oroscopo di domani 8 settembre è pronto a mettere in evidenza i segni fortunati e non in vista del prossimo martedì. Curiosi di scoprire cosa riserveranno le stelle ai primi sei simboli rappresentanti l'Astrologia? Diciamo subito che, quest'oggi, a gongolare saranno solo tre segni tra i sei sotto analisi. A dominare la giornata sarà senz'altro l'ingresso della Luna in Gemelli, pronta ad elargire ottime opportunità ai nativi del segno e non solo. In ottima evidenza tra i migliori anche Ariete e Leone, entrambi favoritissimi e classificati a cinque stelle. Invece cosa dovranno aspettarsi i restanti simboli astrali?

In merito ai settori relativi all'amore e al lavoro, le previsioni zodiacali di martedì non sono troppo confortanti per gli amici nativi in Cancro, preventivati in giornata poco positiva, quindi classificata con le due stelle dei periodi da "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di martedì 8 settembre segno per segno da Ariete a Vergine.

Classifica stelline di martedì 8 settembre

L'Astrologia quotidiana è pronta a dare il consenso oppure a stroncare la giornata in analisi. Curiosi di mettere le mani sul pensiero delle stelle? Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani saranno solo i segni compresi nella sestina da Ariete a Vergine.

Andiamo per gradi: il responso generale espresso dalla classifica stelline quotidiana per la giornata del 8 settembre vede in tutto solo tre fortunati. Come abbiamo visto in apertura e qui lo ricordiamo, saranno gli amici Gemelli a gongolare di gioia, in primis per il fatto di avere dalla loro parte la Luna nel segno e poi di poter contare su una splendida Venere in sestile alla stessa Luna.

Il resoconto astrale dettagliato espresso dalle stelline quotidiane:

Top del giorno : Gemelli - Luna nel segno;

★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Toro;

★★★: Vergine;

★★: Cancro.

Previsioni zodiacali 8 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 8 settembre indica l'arrivo di un martedì pregno di positività.

Certamente ottimo frangente per mettere a segno qualche bel colpo in campo sentimentale come in quello lavorativo. Clima disteso e felice sul fronte affettivo: sarete più aperti del solito, perché abbandonerete eventuali vostre diffidenza nei confronti della persona a voi cara. In amore perciò, l'intesa con la persona amata sfocerà con una bellissima sintonia, al riparo da litigi ed imprevisti. Cercate di assaporare fino in fondo questo momento di felicità: perché? Ovvio, potrebbe durare tanto come non durare: cogliete l'attimo! Single, avrete una gran voglia di lasciarvi alle spalle tante piccole noie e delusioni che hanno caratterizzato l'ultimo periodo: volere è potere... Parlando in merito al lavoro, un faro luminoso sarà acceso sulla Luna per voi e vi fornirà il carburante necessario per consolidare la vostra posizione professionale, magari per sostenere eventuali cambiamenti in atto!

Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di martedì invitano ad armarsi di pazienza e tanta buona volontà: il periodo non sarà impossibile, però richiederà senz'altro una buona concentrazione soprattutto a livello di rapporti interpersonali. L'Astrologia pertanto consiglia prudenza negli affari. Invece si prevede una giornata da segnare in agenda per voi nati in Toro con ascendente Gemelli, Leone o Sagittario: le stelle vi regaleranno un crescendo di dolce espansività, una fase di grande comunicativa unendo il tutto a creatività ed equilibrio interiore. Se siete soli non lo rimarrete a lungo perché Luna e Venere si stanno già impegnando per farvi incontrare una persona capace di rubare cuore e pensieri.

Serata appassionata invece per chi è in coppia: entusiasmo e fiducia le vostre potenzialità. L'amore vi sosterrà nelle decisioni e anche se aveste piccole tensioni in atto tutto si concluderà positivamente. Al lavoro Mercurio sarà a vostra completa disposizione con affari, proposte o conoscenze utili per la carriera. Non date troppo peso a certe voci di corridoio... Voto 7.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): 'top del giorno'. L'Astrologia di domani predice che partirà in modo molto brillante questo vostro martedì dell'attuale settimana. Favoriti senz'altro dalla splendida presenza della Luna nel segno, in ingresso nel comparto a fine giornata ma i cui influssi saranno sfruttabili già dal primo pomeriggio.

In amore il clima del periodo sarà decisamente sereno. La vita di coppia sarà stimolante: grazie anche ad effemeridi vincenti, amiche del vostro segno, inizierete alla grande già dal primo mattino. In generale, quasi tutto il periodo sarà all'insegna della comunicatività e della buona intesa: sappiate regolarvi di conseguenza. Molti tra coloro del segno ancora single spopoleranno, riempiendo il carnet di appuntamenti e numeri di telefoni. Martedì di settembre decisamente gradito per quelli con problemi da risolvere: tutto bene grazie a una serie di posizioni celesti quanto mai propizie nei vostri confronti. Anche se da qualche tempo qualcuno sembrava avercela proprio con voi, prendete fiato e tempo prima di lasciarvi andare a considerazioni di cui in seguito potreste pentirvi.

Serata prodiga di splendide, magiche intese passionali. Voto 10.

Oroscopo martedì 8 settembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★. La giornata di martedì si preannuncia decisamente negativa, almeno sulla carta. Diciamo che potreste soffrire più del dovuto: rilassatevi, pensate positivo e andate dritti per la vostra strada. Certo, vi mancherà un po' di convinzione soprattutto per il fatto che non sarete particolarmente soddisfatti degli eventi o delle situazioni, ma a cosa serve innervosirsi? In amore non potete continuare a farvi condizionare dal passato, perché ciò che è successo ormai è acqua passata. Se continuate così gli errori che avete commesso tempo addietro finiranno per ripresentarsi ancora.

Più cercate di ragionare nel voler razionalizzare a tutti i costi i vostri sentimenti e più vi è assai difficile capire veramente a cosa puntare. Piccolo consiglio: liberate la mente, fatevi guidare dal cuore: anche se avrete l'impressione di camminare sui carboni ardenti, sappiate che presto tutto si risolverà. Nel lavoro non sapete da che parte andare. In effetti più ci riflettete su e più vi sentite persi, quindi fermatevi un attimo e prendetevi del tempo per ricaricarvi. Voto 6.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. Giornata valutata a pieni voti dall'Astrologia, in questo caso con le cinque stelle della fortuna. Un martedì sicuramente di una certa importanza per ciò che interessa il comparto sentimentale, ma non solo.

Diciamo che è il momento giusto per compiere scelte importanti e definitive, sia che siate single o in coppia. In amore, i programmi della giornata andranno a buon fine e otterranno l'approvazione che desiderate. Gratifiche in molti casi anche sotto il profilo finanziario. E in amore sarete sollecitati da una splendida Luna a voi amica. Farete i passi giusti per ottenere dal partner le risposte che aspettate da tempo. Grandiose occasioni d'incontro e di divertimento per i single. Quindi, preparatevi a trascorrere una serata con gli amici di sempre, il che vi regalerà tanta allegria e serenità. Intanto, se con i cambiamenti in corso nel settore lavorativo pensate di avere qualche miglioramento, non esitate a puntare sempre più in alto.

Le novità saranno numerose; del resto non avreste mai creduto di arrivare fino a dove siete ora. Voto 9+.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★. L'oroscopo di domani 8 settembre prevede una giornata negativa, su questo non ci piove! Purtroppo, gli astri hanno messo in luce un frangente poco positivo ma questo non implica il fatto che non ce la possiate fare a sopportare gli alti e bassi in arrivo. Diciamo che, se osserverete una certa calma, non avrete eccessivi problemi con i quali scontrarvi e, a fine sera, potreste anche avere un lieve senso d'appagamento. In campo sentimentale, cercate di non credere a tutto quello che sentirete o dovesse esservi riferito: l'ingenuità, particolarmente stimolata in questo giorno, potrebbe esporvi a dar credito a ciò che non dovrebbe averne.

In ambito privato, cercate di non interpretare negativamente le parole o il semplice comportamento del partner. Rallentate i ritmi, ritagliatevi del tempo per voi stessi e per il relax. Avete bisogno d'amore e la persona al vostro fianco ha bisogno di voi: purtroppo, Nettuno in opposizione renderà difficile trovare armonia, modi e tempi giusti. Altra caratteristica relativa ad avere Nettuno in opposizione è che rende distratti e difficili i rapporti privati e sociali. Presto, con un po' di buona volontà e con stelle più a favore, riuscirete a far convivere umore, decisionismo e rapporti interpersonali. Voto 7-.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.