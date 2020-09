L'Oroscopo di domani, lunedì 7 settembre, riprende con nuove predizioni astrali su amore e lavoro, in questa sede improntate sulla giornata di lunedì. Il segno più fortunato che potrà contare sul favorevole appoggio delle stelle sarà il Leone. Il perspicace segno di Fuoco non dovrebbe avere problemi né in coppia e nemmeno se single, visto l'ottimo aspetto di Venere in sestile a Mercurio. Sempre tenendo conto della giornata positiva, le stelle sono pronte a sostenere Ariete, Toro, Scorpione e Sagittario, tutti al top con cinque stelle. Invece, in base a quanto messo in luce dalle previsioni zodiacali di lunedì, ad avere qualche difficoltà in più saranno Cancro, Bilancia e Pesci.

Approfondiamo qualcosa di più dall'oroscopo di lunedì 7 settembre per poi passare a valutare la classifica stelline completa posta alla fine.

Previsioni zodiacali del 7 settembre

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. L'oroscopo del 7 settembre predice che la buona sorte vi metterà sul piatto bellissimi regali o meritati premi per il vostro impegno profuso ultimamente in ambito lavorativo. Avrete finalmente tutto quello che vi spetta e in qualche caso vi sarà dato ed anche di più. Ottimi momenti anche in amore, visto che le attenzioni del partner saranno quasi tutte rivolte a voi. Siete single? Presto i sogni diventeranno realtà. Dopo varie problematiche e litigi, riuscirete a recuperare un rapporto che vi sta a cuore e che ultimamente aveva preso una brutta piega.

Sarà il momento per nuove idee oppure per mettere in campo nuovi progetti. Dunque, cercate per una volta di fare le scelte giuste a cominciare da adesso. In definitiva questo periodo non poteva prospettarsi meglio di così. Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di lunedì visto i tanti pianeti buoni all'attivo, qualunque cosa si andrà a fare riuscirà a meraviglia: lavoro, affari, vita privata.

Una riunione con parenti a cui siete affezionati e che non vedete da tempo oppure una serata da sballo con gli amici, tanto per fare un esempio, andranno alla grande. Invece se si tratta di lavoro, potete adagiarvi sin da ora sugli allori: con compiacimento e dichiaratamente soddisfatti dell'attuale situazione, troverete ad aspettarvi una sorpresa a fine giornata.

In amore, sarete degni protagonisti dell'intero periodo: vi sentirete in splendida forma, collaborativi e curiosi, ben disposti a vivere nuove esperienze insieme alla persona amata. Single, dedicate più tempo libero a cercare nuove amicizie, oppure allo svago ma sempre tenendo d'occhio i vostri interessi sentimentali: sappiate che il tempo passa e non ritorna. Voto 9+.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani in merito alla giornata di lunedì, annuncia un periodo abbastanza positivo. Qualche progetto in corso potrebbe subire qualche variazione, anche se di poco conto. Nel lavoro fidatevi dei vostri riflessi o di quello che la vostra mente vi suggerirà al momento. Il punto debole della coppia invece, parlando d'amore, sarà la scarsa sintonia emotiva che a volte vi farà guardare il rapporto con un paio di lenti scure.

In questa giornata, anche se non sarete pienamente felici di come potrebbe evolvere il periodo, avvertirete una sensazione di pienezza nel condividere qualcosa tenero con chi vi è vicino. Tale emozione vi farà comprendere che, comunque vadano certe giornate, avete sempre bisogno del calore e dell'affetto delle persone amate. Single, questa sera attenti a non farvi sfuggire qualche buona occasione. Vi consigliamo di mettere l'ansia da parte cercando di combinare qualcosa in campo sentimentale. Voto 8.

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★. La giornata di lunedì sarà all'insegna dell'indecisione su alcune situazioni da affrontare. In pratica il periodo sottotono, oltre all'umore meno brillante del solito, potrebbe influire su una questione famigliare abbastanza complicata: cercate di far luce su ogni cosa al più presto in modo da risolvere.

L'amore sarà una delle vostre principali preoccupazioni. In certi rapporti è evidente che c'è qualcosa che non va: forse non siete sulla stessa lunghezza d’onda e faticate a capirvi. Parlatene cercate di risolvere ogni problema insieme al partner. Possibile qualche difficoltà di concentrazione anche al lavoro. Il rapporto con qualche collega vi manderà sicuramente in tilt. Rallentate il ritmo dell'attività sportiva, se praticanti. Siate più equilibrati e più saggi, solo così ritroverete la piena serenità. Voto 7-.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): 'top del giorno'. Questo primo giorno della nuova settimana voi del Leone sarete il segno ad avere più sicurezza in amore e anche in ambito finanziario.

Allora, date pure libero sfogo a tutte le vostre energie, approfondite nuovi argomenti e cercate di riscoprire la ricchezza che alberga nelle amicizie sincere. Non avrete di certo problemi ad esternare i vostri veri sentimenti. In coppia, non abbiate paura di abbordare argomenti spinosi con il vostro partner: riuscirete senz'altro a trovare un punto d’incontro. Se single, questa potrebbe essere la vostra giornata fortunata: Cupido ha finalmente deciso di farvi trovare l'anima gemella, perciò tenetevi pronti: non vi lasciatevi scappare questa belle occasione. Venere poi, vi potrebbe anche sorprendere con un invito inaspettato da parte di una persona molto simpatica e molto alla mano. Voto 10.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★.

La giornata sotto analisi si prevede in linea con la media positività, anche se potrebbero esserci dei "fuori onda" da tenere d'occhio. L'oroscopo giornaliero prevede quindi spiragli positivi in alcune situazioni ma anche qualche complicazione in ambito di coppia. In campo sentimentale, con la Luna in aspetto favorevole (specularità positiva al 70%), si riaccenderanno in voi nuove speranze. Non sarà facile ricominciare a credere nell'amore dopo una grande delusione ma gli astri promettono risvolti abbastanza fortunati. Chi avesse un rapporto in lieve crisi sentirà di nuovo lo stimolo a voler riallacciare situazioni e trovare soluzioni alle cose che non vanno. Invece riguardo il lavoro, gli astri suggeriscono che i grandi protagonisti di questa giornata saranno coloro in cerca di una prima occupazione: avranno sicuramente delle occasioni da non perdere.

Voto 8-.

L'oroscopo di lunedì 7 settembre

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★. L'oroscopo di lunedì 7 settembre predice che alcune aspettative potrebbero sgonfiarsi lasciandovi con un pugno di mosche in mano. Se così fosse, sarà inutile stare lì a recriminare scaricando la delusione sul primo malcapitato. Mettete in preventivo momenti di disorientamento: il rischio che correrete sarà quello di perdere il senso delle proporzioni, pertanto analizzate con obiettività ciò che non dovesse soddisfare, riflettendo. In amore, visto il periodo un po' difficile da affrontare specialmente in coppia, inventatevi qualcosa. Il coraggio non vi manca di sicuro, di conseguenza cercate di prestare attenzione maggiormente a ciò che vi suggerisce il cuore.

Al lavoro meglio star fermi ed attendere le mosse degli altri, perché delle novità bolleranno in pentola, ma dovrete essere decisi e astuti. Voto 6--.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali del giorno indicano che le stelle saranno pronte a farsi in quattro pur di rendervi felici. Stimoli nuovi aiuteranno coloro in cerca del primo amore: degli incontri insoliti nasceranno sotto la Luna sdolcinata del periodo. In coppia invece da mettere in conto l'arrivo di una forte corrente passionale, senz'altro capace di svegliare anche coppie più distratte. Sprizzerete quasi tutti della buona energia e lo farete da da tutti i pori: ciò vi renderà molto belli agli occhi degli altri.

Socievoli e propositivi come non mai, potrete mirare ai successi, sia sul lavoro, sia in campo sentimentale, specialmente se single. Sarà proprio sul lavoro che questo lunedì vi farete notare. Porterete dalla vostra parte soci, collaboratori o clienti. Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. Una giornata ottima soprattutto a livello affettivo, anche se nella parte riguardante il lavoro non mancherà di nulla. Dunque, periodo all'insegna della serenità: una passeggiata in campagna per respirare l’odore della natura potrebbe essere un'idea. In amore, diciamo che il rapporto di coppia sarà eccellente grazie a un dialogo fittissimo e a nuovi interessi comuni. Deliziatevi con una cenetta da soli, voi e la persona amata.

Single, una persona potrebbe sapere più di quanto vorrebbe far credere: prestate solo attenzione a eventuali esperienze "stravaganti" di quest'ultima. Nel lavoro, sarete dinamici e intraprendenti e vorrete ottenere i risultati che ritenete siano alla vostra portata. Infatti, avrete in appoggio la giornata ideale per tentare. Voto 9.

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. La Luna in trigono a Giove renderà la giornata magica. Non avrete bisogno di dare una spiegazione logica o razionale a tutto per essere felice, perché "la musa dei poeti" vi addolcirà e vi darà la possibilità di dedicarvi a tutto ciò che amate fare. La vostra fantasia e la vostra creatività saranno ben evidenti anche in ambito lavorativo, ma ciò che vi renderà più grati però, sarà la vostra vita amorosa, perché avrete al vostro fianco una persona speciale, che vi ama e vi rispetta.

Nel lavoro è consigliabile valutare con maggiore perizia come metter mano alle situazioni che non vi piacciono più. Voto 8+.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali del momento annunciano un lieve entusiasmo ed una moderata allegria nella vostra giornata. In molto riscoprirete il piacere delle piccole cose, magari da fare col partner. Venere in Leone vi renderà abbastanza dolci e premurosi con la persona amata e le relazioni per lo più saranno di nuovo in risalita. Single, contrariamente agli appartenenti ad altri segni, il vostro fascino è decisamente aumentato, merito vostro o di qualche nuovo trattamento di bellezza? Cercate di sfruttarlo al meglio... In ambito lavorativo, intanto, alcune circostanze suggeriscono di approfondire lo studio di nuove tecnologie all'avanguardia: puntate sull'innovazione. Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★. L'oroscopo di domani 7 settembre predice che questo lunedì sarà sottotono per voi nativi. Diciamo che le stelle avranno poco in serbo per il vostro segno, poi starà a voi far si che la giornata non sfori troppo nella negatività. In amore, in arrivo un probabile "sottotono". Dunque, periodo magro da prendere con le molle ma non da essere disperati più del consentito. Il problema sarà il riuscire a tenere bene il tutto sotto controllo, ma la realtà potrebbe essere difficile da imbavagliare. Single, se non desiderate altro che una persona da amare, tenete duro, perché se non in questi giorni, nel futuro prossimo le occasioni non si faranno attendere. Nel lavoro invece, ricordate che la pazienza porta a risultati migliori, l'importante è non demordere. Voto 7-.

Classifica stelline del 7 settembre, tutti i segni

L'astrologia è pronta a svelare la classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 7 settembre 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani saranno tutti i segni dello zodiaco al completo.

Il resoconto astrale dettagliato espresso dalle stelline quotidiane:

Top del giorno : Leone;

: Leone; ★★★★★: Ariete, Toro, Scorpione, Sagittario;

★★★★: Gemelli, Vergine, Capricorno, Acquario;

★★★: Cancro, Pesci;

★★: Bilancia.

Il prossimo appuntamento con l'Astrologia e la classifica stelline interesserà la giornata di martedì 8 settembre.