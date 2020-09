L'oroscopo del giorno 8 settembre è pronto a svelare come andrà il secondo giorno della settimana. In primo piano, in questo frangente, la classifica stelline affiancata dalle immancabili previsioni astrologiche segno per segno. In questa sede ci occuperemo dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, analizzati approfonditamente sui comparti relativi all'amore e al lavoro. Curiosi di mettere in luce chi, tra gli appena citati, avrà il completo appoggio delle stelle? In questo caso le previsioni zodiacali di martedì evidenziano alcuni aspetti planetari abbastanza significativi.

Tra i tanti da segnalare la presenza della Luna in Toro con Venere in sestile alla stessa Luna. Ottimo soprattutto il Sole in aspetto trigono a Giove in Capricorno. Tra i segni in odore di positività l'appena citato Capricorno, con l'altrettanto positivo Sagittario. Due i simboli astrali valutati in periodo "no": Bilancia e Acquario.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana, per poi passare all'Oroscopo di martedì 8 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline martedì 8 settembre

Una nuova giornata si intravvede all'orizzonte, quindi non c'è niente di meglio se non scoprire se sarà o meno positiva. A dare le ovvie risposte, sperando possano risultare giuste e in linea con quanto riscontrato nella giornata, la nostra seguitissima classifica stelline, interessante la giornata di martedì 8 settembre.

Abbiamo già svelato in apertura il segno del Sagittario e del Capricorno, sostenuti a pieno titolo da un ottimo cielo astrale. Ad avere un buon sostegno da parte dei propri pianeti di settore anche altri due segni, tutti da scopre nella scala di valori posta a seguire.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★: Bilancia;

★★: Acquario.

Previsioni zodiacali del 8 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★.

L'oroscopo di martedì 8 settembre predice una giornata scarna, per molti con i contorni poco gradevoli dei periodi "sottotono". La vita famigliare e i problemi di casa in questo periodo potrebbero inasprirsi, forse dovrete risolvere una volta per tutte alcune questioni mai chiarite. Prendersela o sbraitare non aiuterà di certo a trovare la soluzione ideale. Tenete alta la guardia al lavoro, potreste cacciarvi in una situazione spiacevole, provocare del risentimento o addirittura attirarvi critiche, se non rimproveri. Insonnia dovuta per lo più a troppa stanchezza fisica. In certi ambiti state attenti a non urtare la suscettibilità altrui. Inoltre, non intraprendete nulla che non offra garanzie: la poca voglia di agire vi renderà imprudenti.

In qualche caso vi saranno divergenze a causa di opinioni differenti con i vostri amici: sarà inutile insistere più di tanto, perché non riuscirete a far cambiare idea a chi non la pensa come voi. Mettetevi a dieta se non vi piace il giro vita! Scegliete verdura e frutta fresca, spremute e tè freddo: vi sentirete subito meglio con voi stessi. Voto 7.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali del giorno preannunciano questa parte della settimana in linea con la normale quotidianità. Visto l'attuale cielo astrologico, alcuni problemi (i soliti che ben conoscete!) continueranno a complicarvi la giornata: tranquilli, alla fine riuscirete a trovare la giusta soluzione o almeno a mitigare gli affanni.

In campo sentimentale le stelle son pronte a inviare influssi abbastanza benevoli, quindi il rapporto con il partner vivrà senz'altro di ottimi momenti, qualcuno anche abbastanza irripetibile. Pronti a sfruttare questa nuova occasione? Single, a molti di voi invece vi aspetta una giornata davvero con i contro-fiocchi! E non parliamo certo di neve, ma di tanta buona manna caduta dal cielo: sinceramente non capita tutti i giorni, non dovrete fare altro che vivere l'attimo. Nel lavoro alcune divergenze d’opinione vi renderanno insofferenti. Le stelle consigliano un atteggiamento più duttile con meno rigore e molta più tolleranza. Voto 8-.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. Giornata più che ottima, valutata nelle predizioni zodiacali con le splendide cinque stelle riservate ai periodi top.

Preparatevi a sfruttare come si deve il periodo: questo martedì si preannuncia estremamente convincente. In amore, lasciatevi andare a tenerezze e coccole col partner, sforzandovi di non nascondere i vostri desideri migliori. È il momento più adatto per fare progetti importanti e a lungo termine. Single, il consiglio di oggi? Lasciate perdere le solite relazioni illusorie e prive di prospettive. Cercate piuttosto persone più simili a voi, che sappiano apprezzarvi per quello che siete e non per ciò che vorrebbero che foste. Nel lavoro, invece, concentrate la vostra energia sulle questioni più importanti evitando di sprecare tempo e fatica in cose che non portano a nulla. Provate, lasciatevi però alle spalle progetti e imprese pressoché irrealizzabili.

Voto 9.

Oroscopo del giorno 8 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. Partirà e terminerà in modo molto positivo il periodo. Approfittate del momento "sì” per mettere sul tavolo della sincerità le cose migliori che tenete strette nel cuore, senz'altro andranno a buon fine. In amore si prospettano interessanti opportunità: in primo piano tutta la sfera affettiva, pregna di opportunità per coloro in coppia da tempo. Gli astri metteranno su un piatto d'argento soluzioni e opportunità da sfruttare durante la giornata. Il consiglio, comunque, è quello di non dare per scontate certe cose, anche se in realtà potrebbero sembrarvi lampanti. Single, potreste rimanere felicemente scioccati, sapete perché?

Con un pizzico di fortuna in più farete nuove conoscenze e qualcuna di queste, alla fine, potrebbe trasformarsi davvero in un rapporto valido e duraturo. Nel lavoro sicuramente sarete premiati, se non con un riconoscimento tangibile, almeno con un "bravo/a!" accompagnato da un sorriso o da una pacca sulla spalla. Godetevi questa giornata estremamente positiva e rilassatevi. Voto 9+.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★. Le previsioni astrali del momento puntano sul fatto che la giornata di martedì 8 settembre è già stata scritta nel prezioso libro degli astri. Diciamo subito che le due stelle a corredo del segno indicano un periodo difficile, quindi vediamo come affrontare questo frangente giudicato da "ko".

In amore, valutando annessi e connessi, tutto sarà in stallo, quindi nulla dovrà essere lasciato al caso. In coppia studiate a priori (mentalmente) le opportune contromosse da usare per controbattere eventuali diatribe aperte con il partner. Single, avete aspettato tanto, rinviare ancora di qualche giorno non vi comporterà nulla. Rifletteteci un momento sopra. Nel lavoro a darvi pensiero potrebbero essere le solite distrazioni oppure quei pensieri pesanti quasi sempre all'ordine del giorno. Attenti a non dare troppo peso a questo stato d'animo. Voto 6-.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo del giorno 8 settembre annuncia a moltissimi di voi Pesci un periodo discreto. La giornata si manterrà in prevalenza sui mesti binari della normalità.

Non arriverà il temuto periodo "no", ma solo una tranquilla giornata da vivere come al solito, con pochi spunti positivi e altrettanto pochi negativi. In amore, quindi, ottime probabilità di ottenere serenità e relax sia in coppia che da singoli. Per i più si prospetta una giornata certamente frenetica, ma altamente positiva: non sciupate il momento con quelle solite vostre "battutine" tanto odiate dalla persona che avete a fianco, siate cauti. Single, avrete dalla vostra gran parte delle stelle, dunque non lasciatevi intimorire dai primi eventuali "no": insistere (con rispetto ed educazione) alla lunga paga, eccome se paga! Nel lavoro, per concludere, potrebbe manifestarsi qualche ostacolo di troppo.

Se così dovesse essere, non agitatevi, anche perché qualcuno arriverà in vostro aiuto consigliandovi. Riuscirete a risolvere comunque, tranquilli. Voto 8.