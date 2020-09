L'oroscopo di mercoledì 2 settembre prevede un po’ d'insicurezza dal punto di vista sentimentale per i nativi del Sagittario, mentre per la Vergine la giornata sarà davvero stimolante per quanto riguarda le emozioni. Il Capricorno sarà propenso ad instaurare un rapporto più profondo per quanto riguarda la sfera sentimentale, mentre la Bilancia potrebbe essere un po’ sospettosa nei confronti del partner. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 2 settembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 2 settembre 2020 segno per segno

Ariete: giornata di mercoledì che dal punto di vista sentimentale si rivelerà discreto, soprattutto per voi nati nella prima decade.

Potrete contare infatti su un affiatamento di coppia tutto sommato gradevole e il desiderio d'amore e di affetto sarà un po’ più forte. Se siete single vi basterà essere un po’ più coraggiosi, fluidi e scorrevoli con chi avete a cuore potrebbe aiutarvi a fare qualche passo avanti. Sul posto di lavoro forse potrebbe essere il momento di osare, e provare a portare avanti un progetto lavorativo più ambizioso. Voto - 7,5

Toro: un mix di idealismo e di immaginazione vi spingeranno ad essere più attivi sul fronte lavorativo in questa giornata di mercoledì 2 settembre. Con questo atteggiamento sarete più risolutivi e sicuri delle vostre capacità, pronti a raggiungere il successo con maggior destrezza.

In amore un folle istinto vi spingerà ad osare e a dare di più nei confronti del partner, grazie anche ad una simpatica Luna in sestile dal segno dei Pesci. I cuori solitari potrebbero riuscire a guadagnare nuovi amici e ammiratori in questa giornata. Voto - 8

Gemelli: oroscopo di mercoledì discreto i nativi del segno, considerato che il Sole, Mercurio e anche la Luna saranno in quadratura, i primi due dal segno della Vergine, e la Luna dal segno dei Pesci.

Dunque per quanto riguarda la sfera sentimentale potreste sentirvi un po’ insicuri nei confronti del partner, e fareste meglio a non evidenziare tutto ciò che non funziona. Se siete single sarà difficile in questo momento trovare qualcuno da apprezzare. Nel lavoro le energie verranno meno in questa giornata e la stanchezza potrebbe avere il sopravvento.

Voto - 6

Cancro: secondo l'oroscopo di mercoledì, la comunicazione sarà un elemento importante per quanto riguarda le relazioni di coppia. L'influenza positiva di Venere presto verrà meno e questo sarebbe il momento adatto per rafforzare al meglio il legame con il partner. Se siete single i rapporti con gli altri sono positivi e potreste anche lasciarvi andare un po’. Per quanto riguarda il settore professionale, ci sarà tanto da fare in questo periodo, e dovrete darvi da fare per concludere in tempo le vostre mansioni. Voto - 7,5

Leone: periodo in rialzo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, adesso che la Luna non vi disturba più. Per quanto riguarda la sfera sentimentale presto arriveranno piccoli colpi di fortuna che vi metteranno in una posizione più agiata.

Nel frattempo, godetevi questo momento, perché in fin dei conti, non è tanto male. Se siete single se vi sentite un po’ soli, cercate di procurarvi un po’ di compagnia. Nel lavoro dovrete rivedere i vostri obiettivi e cercare per il momento di essere più realisti. Voto - 7-

Vergine: configurazione astrale abbastanza soddisfacente in questo periodo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di mercoledì. Per quanto riguarda i sentimenti sarete in grado di comprendere appieno i sentimenti della vostra anima gemella, raggiungendo uno stato di intimità profondo. Per i single la giornata sarà piuttosto stimolante e piena di emozioni. Per quanto riguarda il lavoro al momento avrete molte idee per la mente, che riuscirete ad esprimere in maniera chiara e precisa.

Voto - 8+

Bilancia: potreste essere un po’ più sospettosi nei confronti del partner in questa giornata di mercoledì secondo l'oroscopo. Potreste inoltre tirare fuori un po’ di aggressività e di certo quest'atteggiamento non farà bene alle relazioni di coppia. Se siete single sarete un po’ introversi in questa giornata, faticando a stabilire un approccio con chi conoscete. Sul posto di lavoro avrete bisogno di un colpo di genio per portare avanti le vostre mansioni, cosa che potrebbe anche accadere. Voto - 6,5

Scorpione: oroscopo di mercoledì positivo per voi nativi del segno, con la Luna e Venere in ottima posizione, che tenderanno a rafforzare ulteriormente il vostro legame sentimentale tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Se siete single avrete la possibilità di rinsaldare o migliorare un rapporto che sembrava perduto. Per quanto riguarda il settore professionale i presentimenti potrebbero essere importanti in questa giornata. Voto - 8+

Sagittario: vi attende una brutta Luna in quadratura secondo l'oroscopo di mercoledì 2 settembre, che potrebbe rivelarsi un po’ problematica soprattutto dal punto di vista sentimentale. Potreste infatti esprimere insicurezza o aggressività a seconda del carattere nei confronti del partner, e questo non sarà certamente un segno positivo per la vostra relazione di coppia. Se siete single attenzione non essere gelosi di una persona, soprattutto se già impegnata. Nel lavoro può capitare a tutti una giornata negativa.

L'importante sarà non trasmettere il vostro malumore ai colleghi. Voto - 6

Capricorno: ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie ad una configurazione astrale per una volta dalla vostra parte. Sul fronte amoroso per voi single la vostra popolarità sarà in ascesa e potrebbe essere il momento adatto per conoscere nuove persone. Se avete una relazione fissa sarete propensi ad instaurare un rapporto più sereno e stabile con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro sarete ben organizzati grazie a Giove in congiunzione al vostro cielo e non vi sfuggirà nemmeno un dettaglio. Voto - 8

Acquario: la Luna se ne va, e tornano i problemi dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo di mercoledì.

Problemi che tuttavia potreste tranquillamente evitare se dimostrare al partner di essere dei validi compagni di vista. Se siete single non tutto procederà senza problemi e dovrete essere in grado di reagire a tono. Per quanto riguarda il lavoro delle entrate finanziarie potrebbero aiutarvi. Cercate solamente di non sprecarle in un colpo solo. Voto - 6+

Pesci: giornata favorevole per voi nativi del segno, con la Luna in congiunzione che vi sorride. Dal punto di vista sentimentale godrete di tanta intesa tra voi e il partner, e vi sentirete dunque a vostro agio con la persona che amate. Se siete single avrete il forte desiderio di prendervi nuovi impegni in questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro consultarvi con i colleghi sarà quasi un obbligo per voi nativi del segno, per avere sempre le idee chiare su come agire con le vostre mansioni.

Voto - 7,5