Gli ultimi giorni d'estate corrono via veloce e nel frattempo è iniziato un nuovo mese. Per i Pesci settembre non è privo di agitazioni e momenti sottotono, soprattutto per quanto riguarda l'amore. C'è aria di insoddisfazione e disagio e per qualcuno potrebbe essere giunto il momento di occuparsi in prima linea di questi malesseri. In ambito lavorativo si può ottenere qualcosa in più, anche se per le stelle il fisico potrebbe giocare dei brutti scherzi e costringere il segno a rimandare degli impegni o posticipare dei progetti. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del mese di settembre 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di settembre 2020 per i Pesci

Amore: l'oroscopo di settembre 2020 lascia presagire un mese faticoso per quanto riguarda l'amore e i rapporti interpersonali. I Pesci potrebbero apparire, in più di un'occasione, troppo distanti, distratti, poco interessanti, aizzando contro di se l'ira del partner o dei famigliari. E' un momento di alti e bassi per il segno, anche se da un punto di vista astrale non ci sono ostacoli. Le ragioni di questo malessere andrebbero dunque ricercate intimamente ed individualmente. Cosa vi manca? L'amore durante i mesi estivi non è mancato di nulla, c'è stata passione, c'è stato romanticismo, forse qualcuno non ha ricevuto la proposta che si aspettava o ha dovuto rinunciare a qualche progetto, ma dal punto di vista dei sentimenti le stelle sono sempre rimaste favorevoli.

Chi non si sente più appagato o sicuro della propria relazione farebbe bene a parlarne con il partner, potrebbe essere il momento di decidere se continuare o lasciare. Non è un periodo fortunato per i single alla ricerca dell'anima gemella anche se non è da escludere la possibilità di fare degli incontri occasionali.

Lavoro: dopo una settimana di assestamento, i Pesci sono pronti a riprendere le proprie occupazioni e tornare nella solita routine. Da un certo punto di vista, tornare alle attività di tutti i giorni, porta una certa sicurezza e questo inizio non mancherà di entusiasmo e aspettative. Sabato 5 Mercurio lascia la Vergine, dunque se nei mesi precedenti qualcuno ha cercato di ostacolarvi o mettervi in cattiva luce, queste tensioni si placano e il segno può gestirle con maggior lucidità.

Ci sono tre cambi di Luna difficili da affrontare, quello del giorno 2, eccitante ma anche litigioso, quello del 10 quando la tensione in ambito lavorativo potrebbe favorire accese discussioni con colleghi e superiori e il novilunio del 17 quando qualcuno potrebbe essere portato a prendere decisioni improvvise. Le stelle consigliano di agire con molta cautela, evitando che la fretta comprometta il lavoro svolto.

Salute: come anticipato, quello di settembre 2020 non si rivela un mese semplice per i Pesci. Il nervosismo e il cattivo umore potrebbero essere quasi una costante delle giornate del segno e qualcuno potrebbe arrivare a somatizzare queste agitazioni, trasformandole in dolori e malesseri fisici.

Il fatto è che questo segno spesso si sente in trappola, incapace di prendersi anche il più piccolo momento per sé stesso e questo non fa che aumentare il disagio. Le stelle consigliano proprio di mettersi in prima persona, di non perdere mai di vista i bisogni del proprio corpo e della propria mente.