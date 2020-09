L'Oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre vede alcuni pianeti cambiare di segno. Si tratta di Venere, che entra nel magnifico Leone e di Mercurio che entra nella Bilancia. Questi passaggi renderanno l'atmosfera molto più leggera, in particolare per i segni di fuoco e d'aria. Marte in Ariete, invece, inizia il moto retrogrado: alcuni progetti potrebbero subire una fase di arresto. Di seguito le previsioni per tutti i segni dello Zodiaco.

Venere rende perfetto l'oroscopo dell'Ariete

Ariete - La situazione diventa molto stimolante. Venere torna favorevole e favorisce gli affetti e l'amore, ma Mercurio in opposizione renderà le cose un poco più complicate.

Sono possibili incontri interessanti, ma con persone già legate: vedete voi come comportarvi. Il lavoro procede spedito, spesso anche troppo!

Toro - Il Sole in Vergine vi rende attivi, ma presto dovrete affrontare qualche problema con il partner. Il rischio per alcune coppie è quello di scoppiare! Per i single, invece, c'è la possibilità di un colpo di fulmine in arrivo. Il lavoro procede bene, senza sforzi e senza troppa gloria.

Gemelli - Il vostro oroscopo della settimana vi renderà luminosi. Fisicamente siete in forma e sarete ancora più attraenti grazie alla nuova posizione positiva di Venere. Mercurio vi è super favorevole: cosa volete di più? Potete fare un viaggio, conoscere nuove persone, avere miglioramenti in campo lavorativo, con il partner la comunicazione è ok: vi basta?

Cancro - Diventerete improvvisamente musoni: ecco il rischio che arriva per voi durante la settimana. Il vostro oroscopo indica una serie di alti e bassi possibili per i prossimi giorni. Quelli della terza decade sono sottoposti ad un duro stress sia in campo lavorativo che sentimentale: il consiglio è di prendere tempo e di non essere impulsivi.

L'oroscopo del Leone: arriva Venere e l'amore

Leone - L'ingresso di Venere nel vostro segno vi rende super fascinosi, ma anche più esigenti e in particolare se siete in coppia fissa da tempo. I single del segno avranno la possibilità di approfondire una conoscenza che potrebbe diventare, alla lunga, un rapporto stabile.

Vergine - Il periodo sembra essere neutro. A vostro favore ci sono sempre pianeti importanti, tra cui Giove e questo vuol dire che la stabilità è garantita su molti fronti. Le uniche giornate che risulteranno più critiche per il vostro umore sono il 9 e il 10: fate attenzione.

Bilancia - Il vostro oroscopo della settimana parla della possibilità di vivere le giornate in modo più sereno. Venere e Mercurio sono positivi per voi della Bilancia e rendono tutto meno complicato sia in amore che nel lavoro. Restano i problemi per chi è in coppia da molto tempo, ma ci sarà la possibilità di comunicare (anche in vista di una separazione legale) in modo più tranquillo.

Scorpione - Venere in Leone vi metterà un po' di bastoni tra le ruote.

Voi, però, amate vivere sul filo del rasoio e quindi davvero non potrete lamentarvi di come andranno le giornate. L'amore non è bello se non è litigarello: sarete accontentati da questo punto di vista soprattutto a inizio settimana. Il lavoro procede bene, ma non vi sentite valorizzati al punto giusto.

Sagittario - Oroscopo con novità in arrivo per voi del Sagittario, sia in amore che nel lavoro. Si apre per voi una settimana molto intensa e parecchio interessante: se siete ancora in vacanza, potreste organizzare un altro viaggio, oltre a quelli già fatti! Il vostro umore è ottimo. Marte sarà super favorevole per lungo tempo e questo vi renderà sempre più appassionati.

Oroscopo critico per i Pesci

Capricorno - Mercurio in Bilancia vi rende un po' pessimisti o comunque vi porta qualche piccola situazione da aggiustare in campo lavorativo, ma non solo. In questo periodo, però, il vostro oroscopo dice anche che è presente molto eros e tanta sensualità.

Acquario - Venere nel Leone e Mercurio in Bilancia muoveranno finalmente una situazione d'amore che finora era rimasta in sospeso. Sarete molto più aperti e comunicativi e Venere vi spingerà ad esprimere i vostri sentimenti. L'oroscopo della settimana per voi è ottimo: non mancheranno anche molti contatti di lavoro con persone lontane. In vista ci sono tanti cambiamenti!

Pesci - Per voi Pesci si apre una settimana fatta di insoddisfazione, inutile nasconderlo.

In particolare, fate attenzione al 9 e al 10 settembre. La Luna in Gemelli negativa vi consiglia di non lasciarvi andare a fantasie e a pensieri poco costruttivi. Avrete tempo per riprendervi, intanto accontentatevi del fatto che le finanze non vanno poi tanto male.