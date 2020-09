L'Oroscopo rivela che ottobre sarà un mese lunghissimo e affaccendato. Non mancheranno complicazioni che riguarderanno la situazione generale. Sarà il periodo giusto per tirare fuori dall'armadio il cappotto/giubbotto e ripristinare gli abiti più caldi. Sarà tutto un susseguirsi di giornate miti e fredde. I momenti difficili non mancheranno, ma sarà possibile cavarne qualcosa di buono e produttivo. Sarà il mese del cambiamento, le cose prenderanno una nuova strada. Amore, lavoro, soldi, famiglia, salute, scopriamo che cosa hanno in serbo gli astri per questo decimo mese dell'anno.

Previsioni astrali di ottobre 2020 dall'Ariete al Cancro

Ariete - In questo mese autunnale, che tanto adorate, comincerete a respirare a pieni polmoni la frescura autunnale. Anche se vi sentirete assonnati a causa dell'accorciamento delle giornate, riposerete più che bene grazie alle notti rinfrancanti. La maggior parte delle vostre serate saranno caratterizzate da tv e buon cibo. Chi ha una famiglia di cui occuparsi, trascorrerà dei momenti piuttosto piacevoli dato che si respirerà un clima di armonia. Chi studia o lavora, dovrà cercare di rimanere al passo con le proprie competenze onde evitare accumuli di impegni, ma ciò non sarà affatto facile. Shopping in vista. Qualche nativo dell'Ariete dovrà sottoporsi a un'operazione o a un controllo particolare.

Questo mese non sarà favorevole per gli incontri, ma lo sarà per gli affari e i colloqui.

Toro - Questo 2020 è un anno molto turbolento, ma bene o male lo state affrontando con grande spirito battagliero. Ottobre porterà molte questioni da affrontare, qualcosa di importante si smuoverà. Sarete indaffarati tra casa, lavoro e famiglia.

Anche chi vive da solo avrà il suo bel daffare. In questo frangente della vostra vita, necessitate di uno stimolo in più. Dunque, via libera ai progetti di lunga data, anche se potreste avere difficoltà a essere constanti. Per quanto riguarda l'amore di coppia, chi sta insieme da moltissimi anni rischierà di sprofondare nell'apatia.

Sarà necessario cercare di tenere accesa la fiamma della passione e la comunicazione. Possibili viaggetti in vista, ma qualcosa o qualcuno potrebbe sconvolgervi i programmi.

Gemelli - Per voi sarà indubbiamente un mese piacevole, vi sentirete avvolti nel velo confortevole dell'amore e dell'amicizia. Metterete via quelle cose estive e finalmente vi deciderete a fare posto alla stagione fredda. Tuttavia, ottobre riserverà ancora qualche emozione e sorpresa, sia per chi è single e sia per chi è felicemente in coppia. Non mancheranno discussioni, ma non si tratterà di nulla di grave. Chi ha dei figli, si renderà conto di quanto essi siano cresciuti e maturati: presto andranno per la loro strada e voi dovrete accompagnarli senza fare polemiche.

I più giovani e tutti coloro che sono separati o single, dovranno rimboccarsi le maniche e fare la loro parte. Sarà un mese interessante anche a livello estetico e generale: accadrà qualcosa di sostanziale.

Cancro - Ottobre vi riserverà qualcosa in più sia sul piano professionale che su quello personale. Sarete concentrati sul vostro lavoro/studio, soprattutto perché durante il periodo autunnale e invernale siete maggiormente dediti alla vostra realizzazione personale. Sarà complesso cercare di non perdere la cognizione del tempo e rischierete di trascurare la famiglia, il partner e le amicizie. Siccome siete un segno che ama prevenire e preparare in anticipo le cose, ecco che a ottobre vi occuperete di qualche preparazione natalizia.

In questo mese, il caldo soverchiante finalmente lascerà spazio ai primi freddi pungenti e rispolvererete il cappotto/giubbotto. Verso la fine del mese, l'amore vi ridonerà giovinezza interiore. Chi è separato dalla distanza, presto avrà modo di ricongiungersi. Cambiamenti in atto!

Oroscopo mensile di ottobre, previsioni dal Leone allo Scorpione

Leone - Ottobre sarà un mese che vi metterà alla prova. Ci saranno delle situazioni piacevoli e altre meno, ma alla fine tutto ciò vi servirà d'esperienza. Avrete modo di incominciare un'attività nuova che catturerà la vostra attenzione. Sarete chiamati in causa e dovrete rivedere dei conti perché potrebbero non quadrare. Tuttavia, ci saranno anche delle note positive come un arrivo inaspettato, un evento emozionante, una sorpresa commovente.

Comincerete a non aver più voglia di uscire e a preferire le serate in casa, al caldo. I più giovani incominceranno una nuova serie tv che li appassionerà moltissimo e che li spingerà a fare tardi la sera. Sarà importante, però, curare il look e nutrirsi in maniera salutare onde evitare di beccare l'influenza stagionale.

Vergine - L'oroscopo di ottobre annuncia una pioggia di cambiamenti che riguarderanno sia la vostra vita privata che quella di chi vi circonda. Comprenderete che le cose sono destinate a evolversi e che è necessario adeguarsi ai tempi. L'autunno vi spingerà a superare i vostri limiti e a mettervi alla prova, anche se in alcune giornate sarete assonnati e apatici. Vi basterà pensare che quando il periodo autunnale/invernale sarà finito, sboccerete come una rosa in primavera, intanto dovrete continuare a lavorare e a pretendere il meglio per voi stessi.

Ottobre vi riserverà delle sorprese sentimentali o familiari. Stringerete delle nuove amicizie, anche attraverso i social.La salute andrà preservata il più possibile e cercando di non mischiarsi troppo tra la folla.

Bilancia - Non vi farete trovare impreparati dal decimo mese dell'anno, anzi. Questo sarà il vostro periodo favorevole dato che ferveranno i preparativi per un evento speciale. Avrete modo di divertirvi, di partire per una meta stimolante, di ristrutturare casa, di avviare le cure sulla vostra persona, insomma, qualcosa di spessore accadrà. A breve, l'anno volgerà al termine, perciò sarete molto stimolati a chiudere in grande stile. Non siete un segno socievole, difficilmente vi aprite con gli estranei.

Tuttavia, le stelle dicono che ottobre vi porterà ad ampliare la vostra cerchia delle conoscenze. Sono previste uscite, festeggiamenti, ricongiungimenti d'amore e tanta passione rovente. Le vostre notti saranno fresche e riposanti, tutto ciò porterà beneficio alla salute generale.

Scorpione - L'oroscopo del mese di ottobre dice che sarete in apprensione per la vostra salute e per quella dei vostri cari. Tuttavia, tutto andrà a buon fine. Potrete staccare la spina e ritagliarvi più tempo per voi stessi. Vi siete messi da parte per troppo tempo, quindi questo mese vi restituirà la serenità e la tranquillità agognata. Chi studia dovrà prestare attenzione durante le lezioni perché non mancheranno prove e verifiche.

Qualcosa evolverà attorno a voi, cercate di giocare d'anticipo e di non farvi mancare l'essenziale. Possibili uscite per coppie e famiglie. Chi si ama vivrà delle giornate cariche di passione. Visite inaspettate, qualcuno vi verrà a trovare.

L'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Le previsioni astrologiche parlano di un ottobre così così. La carica cosmica inciderà sul vostro umore che sarà alquanto lunatico. In alcune giornate vedrete tutto nero mentre in altre vi sentirete positivi e carichi di energie. Sarà bene alimentarsi adeguatamente. Dunque, evitate di fare delle diete restrittive o di ingerire cibi spazzatura. Non rinchiudetevi in casa, anche se tendete a soffrire il freddo è sempre meglio trascorrere del tempo all'aria aperta al fine di rafforzare le difese immunitarie.

Nel mese di ottobre il lavoro risulterà un pochino rallentato e potreste perdere l'ispirazione. Non sarà tutto negativo, infatti avrete delle serate al cardiopalma e memorabili. Tuffatevi nell'avventura e non impigritevi. L'amore di coppia subirà dei cambiamenti.

Capricorno - Sotto il profilo sentimentale, ottobre avrà ben poco da offrirvi. Chi è in coppia si ritroverà a vivere dei momenti di fiacchezza assoluta, la passione sarà praticamente assente ed anche il desiderio dell'altro scarseggerà. Tutto ciò rischierà di portare ad un allontanamento e a contrarre una serie di discussioni. Andrà meglio sul piano professionale e finanziario. Durante l'autunno, anche se non vi sentite granché a livello mentale, siete maggiormente focalizzati sulla carriera e sui risparmi.

Avete in programma un certo acquisto e quindi cercherete di tagliare qualche spesa e di diminuire i consumi. Infine, per quanto concerne la salute, questo mese pieno di alti e bassi rischierà di esporvi troppo all'influenza stagionale.

Acquario - Puntare al massimo per ottenere almeno il minimo, sarà questo il vostro motto durante il prossimo mese. L'autunno è uno dei periodi in cui tendete a dare il massimo. Siete un segno pieno di risorse, perciò potrete togliervi delle soddisfazioni al più presto. La prima parte di ottobre riserverà un avvio al rilento, ma dal 23 in poi le cose inizieranno ad ingranare. Otterrete consensi e denaro, soprattutto perché lavorerete sodo. Chi è in pensione o non ha un mestiere, trascorrerà il mese a reinventarsi e a scoprire nuove passioni da coltivare.

Qualcuno vorrebbe studiare o completare il percorso di studi intrapreso anni fa, ebbene, gli astri promettono bene! Dovrete fare attenzione alla vostra salute, non trascuratevi e non stressatevi.

Pesci - L'oroscopo del mese di ottobre presenta una vasta gamma di novità, tra operazioni importanti e tutti quei progetti che riguardano vari aspetti della vostra vita. Qualche nativo sogna di incontrare un personaggio famoso o di trovare l'anima gemella perfetta, ma la perfezione non esiste, quindi rivedete i vostri standard e aprite il cuore ai "comuni mortali". Siete un segno sognatore, ma tendete a inseguire ideali di bellezza impossibili. Nel decimo mese dell'anno avrete difficoltà a lavorare dato che le stelle parlano di problemi improvvisi come maltempo, linea internet problematica, discussioni familiari, decisioni da prendere, ecc. Tuttavia, ci saranno dei cambiamenti piacevoli e vi reinventerete. State per sbocciare! Nel 2021 la famiglia si allargherà.