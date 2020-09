È l'inizio di una nuova settimana con aspettative e sogni. L'oroscopo di lunedì 28 settembre avrà in serbo numerose sorprese per tutti i segni zodiacali. Gli astri influenzeranno la sfera lavorativa, emotiva e amorosa di ciascuno di noi. Nella volta celeste di domani, fra gli aspetti planetari principali, sarà possibile notare la congiunzione di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, la Luna sarà in opposizione a Urano, Mercurio in opposizione a Marte, Venere in trigono a Marte e Marte in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 28 settembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche di lunedì 28 settembre: Ariete coraggioso e Cancro innamorato

Ariete: avrete la sensazione che la buona sorte vi abbia voltato le spalle, ma questo non sarà un motivo valido per arrendervi. Darete al vostro coraggio la possibilità di emergere prepotentemente e affronterete tutte le sfide della giornata. Non sarà il momento giusto per concentrarvi sul rapporto di coppia perché ci saranno parecchie incomprensioni. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non incaponirvi e di lasciare all'altro il giusto spazio personale. Ben presto, nella vostra relazione amorosa, tornerà l'armornia. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno tutti i presupposti per fare dei passi avanti: forse, non saranno quelli desiderati, ma potrete ritenervi fieri di voi stessi.

Toro: avrete bisogno di calma e serenità per raccogliere le idee. Non sarà il giorno giusto da dedicare alla riflessione perché i numerosi impegni quotidiani vi distoglieranno dal vostro intento. Per fortuna, riuscirete a ritagliarvi dei piccoli spazi da dedicare solo a voi stessi. Vi troverete davanti a una decisione molto importante, ma non saprete come muovervi.

Avvertirete l'esigenza di chiedere consiglio ad amici e parenti. Non tutti saranno della stessa opinione e alcuni di loro vi scoraggeranno perché riterranno insensata la vostra posizione. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di concentrarvi solo sui vostri desideri: seguite il cuore e la passione e tutto andrà per il meglio!

Gemelli: chi vi sarà accanto proverà a estorcervi sorrisi e serenità, ma sarà del tutto inutile. Preferirete concentrarvi sui vostri pensieri e non dare modo agli altri di penetrare la corazza che vi siete costruiti. Forse, non sarà il modo giusto per affrontare le situazioni, ma sentirete di non poter fare altrimenti. La cosa migliore sarà quella di concentrarvi sui vostri hobby preferiti e sul rapporto con le persone più care. L'obiettivo sarà quello di arrivare a fine giornata con un umore migliore rispetto a quello della mattina. Passetto dopo passetto, riuscirete a lavorare su voi stessi e a mandare via le nuvole!

Cancro: vi metterete alla ricerca del vostro vero talento. Vorrete sfruttare una qualità che sia soltanto vostra e che possa aiutarvi a spiccare tra la folla.

Forse, ci vorrà tempo affinché ciò avvenga, ma ogni passo che farete vi porterà verso la direzione giusta. In amore, sarete pronti ad aprire il vostro cuore, ma esigerete massimo rispetto dal partner. Non sopporterete litigi o la mancanza di attenzioni. Gli amici vi chiederanno di essere un po' meno esigenti, ma voi saprete perfettamente cosa desiderare da una relazione amorosa. In ambito lavorativo, al contrario, verrete colpiti da una forte indecisione perché avrete davanti a voi diverse scelte. Fortuna e razionalità saranno determinanti.

Oroscopo del 28 settembre: shopping per Leone e Bilancia timida

Leone: potrebbe essere il momento giusto per lasciarvi andare allo shopping sfrenato! Adorerete trascorrere del tempo tra i negozi e acquistare nuovi abiti per dare nuova vita al vostro guardaroba.

Se riuscirete a coinvolgere qualche amico, gli acquisti saranno ancora più divertenti e spensierati! Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di osare con i colori: sarà importante non fossilizzarvi su toni scuri, ma scegliere sfumature che evidenzino i vostri punti di forza. Vi sembrerà superficiale, ma questo potrebbe davvero incidere sul vostro umore. Se sarete gioiosi, attirerete eventi positivi e vi relazionerete più facilmente con il prossimo.

Vergine: l'eccessivo stress lavorativo vi renderà più cagionevoli e soggetti a stanchezza. Avrete bisogno di sperimentare una nuova strategia per sfogare le preoccupazioni quotidiane. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di cercare qualche corso che sia di vostro gradimento.

Potreste iscriverti a un'attività sportiva che, al contempo, vi aiuti a mantenervi in forma. Oppore, potreste lanciarvi a capofitto nel ballo e nella musica. Proverete a coinvolgere il partner in queste attività, ma potreste rimanere delusi dalla sua reazione. Sarà fondamentale non insistere troppo perché l'unica cosa che otterrete sarà il risultato contrario.

Bilancia: avrete un'attenzione particolare verso le vostre finanze perché temerete di spendere troppo. Questo atteggiamento, però, vi porterà a privarvi di molte cose belle. Sarà fondamentale trovare un punto di equilibrio e avere il coraggio di soddisfare le vostre esigenze. In amore, il partner sarà partecipe all'interno della vostra vita.

Organizzerà qualcosa di divertente da fare insieme e cercherà di farvi conoscere i suoi amici. Forse, vi sentirete un po' restii nel fare questa seconda esperienza perché vi farete travolgere dalla timidezza. Per fortuna, vi basterà poco per sbloccarvi e per lasciarvi andare. Qualcosa di inaspettato potrebbe cambiare la vostra giornata.

Scorpione: metterete al primo posto la vostra capacità innata di attrarre l'attenzione degli altri. Lavorerete sul vostro fascino grazie alla cura per la moda e per i dettagli. Questo non farà di voi persone vanitose, ma al contrario vi consentirà di essere più sicuri di voi stessi. L'approccio con gli altri, soprattutto se in contesti sconosciuti, sarà facilitato e non avrete problemi a far ascoltare la vostra voce.

Il potere attrattivo, però, non potrà fare a meno di essere supportato da coraggio e determinazione. La grinta sul lavoro sarà essenziale per raggiungere determinati risultati. A fine serata, forse, vi renderete conto di non aver realizzato tutti gli obiettivi prefissati, ma sarete pronti a riprovare il giorno dopo!

Previsioni zodiacali di domani 28 settembre: Sagittario spaventato e Acquario sicuro di sé

Sagittario: tenderete a buttarvi giù davanti agli ostacoli perché temerete di non essere in grado di superarli. Però, sarà soltanto un pensiero pilotato dalle vostre paure. Avrete, infatti, tutte le carte in regola per gestire le situazioni, dalle più semplici, alle più complesse. Sul lavoro, sarete stimati e rispettati e saprete rispondere a tono a chi proverà a mettere in discussione il vostro ruolo.

In amore, vi sentirete decisamente più sicuri. Il rapporto con il partner prenderà una direzione positiva e vi renderete conto di aver raggiunto un nuovo livello di complicità. Le emozioni provate vi metteranno di buon umore e vi consentiranno di archiviare i cattivi pensieri.

Capricorno: non vi sentirete all'altezza del contesto lavorativo in cui vi troverete. Vi sembrerà di non avere un buon rapporto con i colleghi e di non riuscire a svolgere, con efficacia, tutti i compiti assegnati. In realtà, avrete una percezione distorta causata dalla paura di fallire. L'eccessiva attenzione per il successo, infatti, provocherà l'effetto contrario. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di trovare un modo per rilassarvi.

Un approccio più sereno vi consentirà di svolgere meglio gli impegni quotidiani e di essere meno tesi quando vi rivolgerete agli altri. I consigli del partner potrebbero davvero fare la differenza, ma dovrete essere disposti a parlargli della situazione.

Acquario: finalmente, dopo un periodo abbastanza lungo, sarete pronti per accogliere le vostre responsabilità. La preoccupazione e l'ansia verranno sostituite da un atteggiamento sicuro e determinato. Il rapporto con gli altri migliorerà perché avrete un maggiore controllo sulle vostre emozioni. Forse, le cose sul lavoro saranno ancora un po' complesse da gestire, ma sarà solo questione di tempo: arriverà il giorno in cui vi renderete conto di essere usciti da questo brutto periodo!

La notte sarà vostra consigliera ed amica perché, mentre tutti riposeranno, avrete modo di riflettere sul vostro percorso di vita. Potreste arrivare a conclusioni inaspettate!

Pesci: non ci saranno grandi cambiamenti durante questo lunedì. Tutto procederà secondo la solita routine e questo vi metterà in difficoltà. Verrete attanagliati dalla monotonia e proverete a donare nuovi stimoli alla vostra quotidianità. Per prima cosa, sarà importante lavorare sulla vostra cerchia di amici. Avrete bisogno di persone dinamiche che possano coinvolgervi nelle loro folli avventure. Ciò significherà uscire dalla vostra zona di comfort, ma sarete pronti a tutto pur di rivoluzionare la vostra vita. In amore, preferirete avere accanto qualcuno che condivida i vostri stessi interessi, ma divano e televisione saranno banditi dal vostro vocabolario!