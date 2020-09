Nuova settimana in arrivo, che segna l'inizio di un nuovo mese. Scopriamo come sarà il periodo compreso tra lunedì 28 settembre e domenica 4 ottobre per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'Oroscopo con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: con la Luna nel segno a partire dai primi giorni di ottobre, in campo sentimentale potrebbero arrivare delle novità. A livello lavorativo sarà possibile mettere in cantiere nuovi progetti.

Toro: con l'opposizione di Mercurio, è possibile che in amore dobbiate affrontare polemiche che creeranno qualche tensione. In campo lavorativo sarà possibile mettere in cantiere nuovi progetti.

Gemelli: a livello professionale dovrete fare un bilancio per comprendere quale strada percorrere.

Bisognerà impegnarsi per trovare contatti o idee vincenti. Per quel che riguarda il settore amoroso è possibile che sorgano delle problematiche a causa di incomprensioni.

Cancro: le giornate di questa settimana saranno interessanti. A livello professionale dovrete riuscire a superare delle discussioni. Per quel che riguarda l'amore, le relazioni nate nell'ultimo mese potranno proseguire con serenità.

Leone: nel lavoro possibili polemiche, cercate di affrontare con razionalità le discussioni. Per quel che riguarda l'amore, è un bel momento, con Venere nel segno. Conferme importanti anche per le coppie.

Vergine: i single potranno pensare a nuove opportunità sentimentali in questa settimana. Le coppie potranno trovare il proprio equilibrio per poter proseguire il proprio rapporto in serenità.

Nel lavoro è possibile che giungano delle buone notizie, soprattutto per chi ha un'attività in proprio.

Astrologia settimanale per i segni zodiacali

Bilancia: piccoli imprevisti lavorativi in questo periodo, dovrete impegnarvi per superarli. Per quel che riguarda il settore sentimentale attenzione a non rovinare un rapporto che per voi è importante solo per incomprensioni del momento.

Scorpione: Mercurio è nel segno, ma con Urano in opposizione è possibile che in campo lavorativo dobbiate valutare bene quali passi compiere per superare dei rallentamenti. Per quel che riguarda l'amore, è un momento di recupero rispetto alle settimane precedenti, in particolare a metà periodo potrete pensare di chiarire discussioni in sospeso.

Sagittario: fase faticosa al livello lavorativo, siete in cerca di maggiori certezze, che con il tempo arriveranno.

In amore momento altalenante, non riuscite a concentrarvi al meglio sul partner.

Capricorno: con Venere favorevole si potrà recuperare a livello sentimentale, per confermare anche un sentimento finora in bilico. Nel lavoro possibili novità e progetti da sviluppare nei prossimi mesi.

Acquario: è il momento di risolvere delle problematiche in sospeso, Venere non sarà più in opposizione e il periodo è favorito. Nel lavoro cercate di gestire al meglio le entrate.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la settimana sarà caratterizzata da polemiche nel lavoro, ma con la luna nel segno, non mancheranno anche situazioni di grande concentrazione. In amore periodo tranquillo, è importante che capiate la natura dei vostri sentimenti.