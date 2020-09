L'Oroscopo del giorno 19 settembre, è pronto a mettere sul piatto della bilancia i segni in giornata positiva e quelli preventivati negativi. Punto centrale del periodo, certamente in grado di destare l'interesse e la curiosità degli appassionati d'Astrologia, il transito della Luna in Scorpione. Come da prassi, al sensibile segno d'Acqua è stata riservata la posizione migliore nella classifica di oggi, quella relativa alla "top del giorno". Invece, poco da sperare avranno coloro nativi sotto al segno dell'Acquario, considerati nelle previsioni zodiacali di sabato in periodo "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di sabato 19 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline sabato 19 settembre

Ansiosi di vedere quale sarà l'andamento della giornata prevista per questo prossimo inizio di weekend? Bene, andiamo a dare lo spazio che merita alla nuovissima classifica stelline interessante appunto la giornata di sabato 19 settembre. Al primo posto, come da anticipazione iniziale, il segno dello Scorpione, favorito alla grande da una gagliarda Luna in ingresso nel comparto alle ore 20.33 della sera. Al secondo posto troviamo invece Bilancia e Capricorno valutati a cinque stelle e tutti gli altri a seguire

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Scorpione - Luna nel segno;

★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★: Acquario.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali di sabato 19 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

L'oroscopo del giorno 19 settembre predice una giornata ottima, valutata a cinque stelle per questo inizio weekend. Il periodo vi renderà seducenti, passionali e molto ben disposti verso tutti. In amore, il vostro impeto sentimentale farà sì che con il partner ci sia un'intesa ottima: la passione arriverà alle stelle e voi approfitterete di questo splendido momento per risolvere qualche piccola controversia.

Single, le avventure e le sfide amorose non vi mancheranno, se invece il vostro desiderio è quello di trovare un partner fisso, sappiate che basterà usare la vostra carica vitale e i vostri modi schietti per conquistare la persona che vi piace. Nel lavoro, ottima la situazione che si è creata in ufficio e soprattutto tra i colleghi.

Avrete infatti una crescita importante e degli ottimi sviluppi per quanto riguarda il futuro. Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di sabato prossimo annunciano uno splendido inizio weekend per tanti di voi nativi. In amore, non servirà arrovellarsi il cervello stressandolo nella gelosia, magari immaginando chissà cosa: specialmente quando il partner esce con amici, cercate di pensare ad altro, ok? Dai, concedete pure la giusta e meritata libertà a chi amate e, nel frattempo, godetevi la vostra senza pensare a chissà cosa: dare fiducia a chi avete nel cuore è sintomo di amore profondo e incondizionato. Single, l'oroscopo di sabato indica che farete degli incontri che si riveleranno interessanti, ma solo per prospettive future.

Cogliete l'attimo se potete, non lasciandolo fuggire via da voi, ok? Nel lavoro, ci saranno molte frecce al vostro arco. Farete centro in tante situazioni professionali: incoraggiati soprattutto gli impegni in atto, un po' meno quelli con problematiche già conclamate. Voto 10.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo di sabato 19 settembre al Sagittario indica che la prima giornata del weekend sarà abbastanza "affaccendata", seppur con un profilo valutato a priori come positivo. In amore, domani e dopodomani non potrete certo lamentarvi dell'andamento delle relazioni sentimentali. Riuscirete a mantenervi attivi su tutti i fronti: avrete un crescendo di attenzioni e di grande sensualità specialmente in coppia.

In molti sarete pronti a vivere serenamente questa serata con le presone che avete nel cuore. Single, non date nulla per scontato e non siate troppo precipitosi nelle decisioni che vorreste prendere. Appellatevi al vostro self-control tenendo alto il livello di fiducia e simpatia, ok? Nel lavoro invece, tranquilli, siete abbastanza attrezzati al momento per puntare al successo o al soddisfacimento di certe vostre aspettative. Discrete novità potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Voto 8.

Oroscopo del 19 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato 19 settembre preannuncia una giornata ottima, davvero colma di buoni propositi e con efficienti situazioni da sfruttare.

In amore, potrete consolidare eventuali legami di lunga data. Diciamo che avrete più di un’occasione per vivere l’amore a livelli eccellenti. Chi desiderasse sperimentare sensazioni forti, sarà accontentato, purché sia assolutamente convinto di ciò che andrà a fare. Single, l'amore è imprevedibile, lo sappiamo, per questo vi invitiamo a non demordere mai. Probabilmente il destino vi farà incontrare l'amore quando meno ve lo aspettate e nelle circostanze più impensate: tenetene conto di questo e sorridete, presto avrete conferma di quanto appena fatto trapelare dalle stelle. Intanto, sappiate che potreste fare una dolce conoscenza, il che vi farà dimenticare eventuali delusioni passate: rallegratevi!

Nel lavoro altresì, la fortuna sarà dalla vostra parte. Inizierete a vedere quei successi che da tanto stavate aspettando e ne sarete lusingati. Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★. Le previsioni astrali di sabato preannunciano una giornata di fine settimana sotto la poco piacevole etichetta dei periodi "sottotono". In amore, avrete contro la specularità negativa di Venere, nel contempo sotto quadratura da Urano in Toro: qualcuno avrà non pochi problemi da una storia nata per caso, attualmente destinata al fallimento. In coppia non avrete le idee molto chiare ma in compenso vivrete un periodo abbastanza affettuoso sotto il profilo sentimentale, a patto però di avere in corso una storia passabile, altrimenti...

Single, domani non avrete proprio la testa per le "cose sentimentali". Qualche altro, forse, non avrà voglia nemmeno di pensare: lasciate pure tranquillamente perdere, ci ritornerete a tempo debito. Nel lavoro invece, potreste rallentare la vostra capacità di apportare idee. State calmi, non reagite ma sorridete. Voto 7.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di sabato 19 settembre presume possa partire leggermente a marcia bassa questo vostro primo giorno di weekend, riprendendo però consistenza positiva solo a metà/fine periodo. In amore, probabilmente sarà lecito aspettarsi una situazione abbastanza "faticosa". Con il Sole dissonante, vista l'opposizione in atto verso il vostro Nettuno, il momento potrebbe risultare delicato soprattutto per chi vive un rapporto in coppia già di suo un pochino in crisi.

Single, ancora in attesa di un amore? Queste giornate potrebbero dare alcune risposte, purtroppo ve lo anticipiamo già, non saranno troppo positive per le vostre aspirazioni, tenetelo bene a mente. Nel lavoro, per chiudere, le situazioni che vi troverete ad affrontare saranno tra le più disparate e, in qualche frangente anche abbastanza contraddittorie. Non scoraggiatevi di fronte alle prime eventuali difficoltà ma pensate e agite da positivi. Voto 8.