L'oroscopo di sabato 5 settembre prevede un sesto senso abbastanza preciso e acuto per i nativi sotto il segno del Sagittario, che potranno contare sulla Luna in posizione favorevole, mentre l'Acquario potrebbe avere maggiori possibilità di comprendere meglio una persona cara. Il Sole in trigono per il segno del Toro aiuterà i nativi del segno ad accorgersi di quanto amore ci sia attorno, mentre Bilancia sarà alla ricerca della propria comodità per quanto riguarda il settore professionale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 5 settembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 5 settembre 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di sabato che per quanto riguarda il fronte lavorativo sarà piuttosto interessante ma anche impegnativo.

Tenderete infatti ad assumervi alcune responsabilità e sarete più disponibili con chi vi chiede maggior impegno. In amore potrete contare sulla Luna in congiunzione che porterà tanta energia e fiducia nella vostra relazione di coppia, e di conseguenza maggior stabilità. Se siete single capita a tutti un po’ di preoccupazione sentimentale, ma forse parlandone con qualcuno avrete modo di sentirvi un po’ più leggeri e fiduciosi. Voto - 8

Toro: buona configurazione astrale per questa giornata di sabato secondo l'oroscopo, con Venere in trigono dal segno della Vergine, che darà una svegliata alla vostra situazione sentimentale, soprattutto coloro nati nella prima decade. Vi renderete conto infatti di quanto amore gira attorno a voi, single oppure no, e tutto ciò che dovrete fare sarà cogliere la palla al balzo e darvi una mossa.

Nel lavoro siete alla ricerca di un po’ di tranquillità, e lavorando con calma potreste riuscirci sicuramente. Voto - 7,5

Gemelli: giornata tutto sommato discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie a Marte e ad una buona Luna in sestile dal segno dell'Ariete. Per quanto riguarda la sfera sentimentale i rapporti vi daranno una leggera soddisfazione emotiva, che vi renderà un po’ più fiduciosi in voi e nel partner.

Se siete single dovrete comprendere bene quello che gli altri vi dicono, soprattutto se si parla di sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro sappiate che la collaborazione con i colleghi sarà più facile da gestire con un atteggiamento più morbido. Voto - 7

Cancro: sul fronte sentimentale i vostri sentimenti saranno molto forti in questo momento, grazie a una Venere romantica che vi farà ragionare con il cuore.

In questo modo sarete in grado di rendere felice la vostra anima gemella al meglio delle vostre possibilità. Se siete single sarete molto in contatto con la vostra parte emotiva e il vostro cuore batterà all'impazzata. Nel lavoro siete appena tornati dalle vacanze, e dovrete riabituarvi al lavoro, dunque non spendete troppi soldi per il momento. Voto - 7,5

Leone: oroscopo di sabato 5 settembre che vi donerà tantissime energie, con la Luna e Marte in trigono dal segno dell'Ariete. Sul fronte amoroso cercherete caldi abbracci dalla vostra anima gemella, che potrebbero essere sufficienti per far accendere la passione tra di voi. Voi single conoscendo meglio una persona potreste anche rivalutare la situazione.

Sul fronte lavorativo il vostro solito buonumore non mancherà, tuttavia mantenete una buona creatività e non fatevi assalire dalla noia. Voto - 7,5

Vergine: mantenere il rapporto di coppia fresco, vivo con il partner farà sicuramente felice quest'ultimo, e con il Sole in congiunzione al vostro cielo, potreste anche provare a spingervi oltre e regalare emozioni uniche e indimenticabili alla sola persona che più amate al mondo. Se siete single dovrete decidere se lasciarvi andare o se non fa per voi. Per quanto riguarda il lavoro la vostra presenza influirà abbastanza in questa giornata, l'importante è che influirà in positivo. Voto - 8

Bilancia: per quanto riguarda il settore professionale, secondo l'oroscopo della giornata di sabato, tenderete ad un po’ più arroganti, alla ricerca della vostra comodità per cercare di raggiungere buone prestazioni.

Per una volta potrebbe anche starci, soprattutto se i vostri colleghi non sono stati tanto carini nei vostri confronti. In amore con il partner le cose non vanno al meglio, ma in questo caso, l'arroganza non sarà risposta adatta. I single potrebbero scoprire qualcosa di inaspettato. Voto - 6,5

Scorpione: in questo momento potreste aver bisogno di qualche certezza in più sul fronte lavorativo, considerato che non arriveranno clamorosi successi. Ebbene nel prossimo periodo potrete rifarvi, ma dovrete pazientare ancora un po’. Sul fronte sentimentale la vostra relazione di coppia procede bene, vivendo momenti piuttosto convincenti insieme alla vostra dolce metà. Se siete single dovrete pesare con maggior criterio le vostre parole.

Voto - 7+

Sagittario: il vostro sesto senso abbastanza preciso e acuto in questa giornata vi dice di dedicare anima e corpo alla vostra relazione sentimentale secondo l'oroscopo di sabato. Il vostro umore sarà molto buono e tenderete ad essere più romantici nei confronti del partner, regalando ciò che più di caro potrete dare, ovvero il vostro amore. Se siete single potreste anche decidere di spingervi po’ oltre. Nel lavoro alcune vostre proposte potrebbero essere seriamente prese in considerazione. Voto - 8+

Capricorno: configurazione astrale un po’ in discesa secondo l'oroscopo di sabato. La Luna in quadratura infatti potrebbe mettervi un po’ in crisi in amore. Crisi che potrebbe essere evitata se non sarete gelosi, o arroganti per motivi inulti nei confronti del partner.

Se siete single mostrate un po’ più di fiducia e di ottimismo verso il prossimo. Per quanto riguarda il lavoro Giove porta stabilità e buone intenzioni di svolgere con serietà le vostre mansioni. Voto - 7-

Acquario: oroscopo di sabato che forse potrebbe riservarvi qualche piccola sorpresa dal punto di vista sentimentale, grazie alla Luna in sestile. La timidezza si farà ancora sentire, certo, ma se farete qualche piccolo passo in più verso la vostra anima gemella, potreste rimanerne stupiti. Se siete single potreste capire con maggior facilità chi vi circonda. Nel lavoro forse potreste aver bisogno di aver chiarito qualcosa nelle vostre mansioni. Voto - 7-

Pesci: partirà abbastanza bene questa giornata di sabato secondo l'oroscopo, con Venere che continua a fornirvi il suo supporto per queste ultime ore, prima di cambiare posizione astrologica.

In amore dunque sfruttate questo lasso di tempo per portare agli estremi l'affiatamento di coppia, e concedervi un periodo veramente da ricordare. Se siete single la necessità di parlare con chi amate prenderà il sopravvento. Nel lavoro anche se non vi sentirete al massimo della forma, svolgerete molto bene le vostre mansioni, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8-