L'oroscopo di venerdì 4 settembre, prevede l'inizio di una nuova amicizia o di una nuova storia d'amore per i nativi sotto il segno dell'Ariete, che potranno contare sulla Luna che si troverà in congiunzione, mentre Vergine reagirà con prontezza ad alcuni imprevisti per quanto riguarda il settore professionale. Capricorno potrebbe sentire la necessità di prendersi qualche momento di riposo, mentre Sagittario avrà bisogno di un po’ di tempo per capire cosa prova nei confronti di una persona. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 4 settembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 4 settembre 2020 segno per segno

Ariete: in questa giornata la Luna si troverà in congiunzione al vostro cielo secondo l'oroscopo.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, soprattutto per i cuori solitari potrebbe nascere una nuova amicizia oppure una nuova storia d'amore, con momenti di grande felicità per voi. Se avete una relazione fissa riceverete delle conferme dal partner che vi metteranno a vostro agio. Sul fronte professionale siate convinti e decisi quando collaborate, tuttavia attenzione ai vostri limiti personali. Voto - 8-

Toro: si preannuncia una giornata di venerdì interessante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Potrete contare su una configurazione astrale a vostro vantaggio, grazie al Sole e a Giove in trigono dal segno della Vergine e del Capricorno. In ambito sentimentale si toccheranno corde intense e romantiche all'interno della vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade.

I single è tempo di mettere le cose in chiaro con chi frequentate. Sul fronte lavorativo avrete la situazione sotto controllo e vi sentirete sicuri delle vostre capacità. Non ci sarà nulla che potrà ostacolarvi. Voto - 8+

Gemelli: Marte e la Luna in sestile dal segno dell'Ariete vi saranno di grande aiuto secondo l'oroscopo di venerdì 4 settembre.

Per quanto riguarda i sentimenti essere democratici in famiglia o con il partner vi aiuterà a farvi sembrare una persona migliore agli occhi degli altri. Se siete single siete perfetti così, e non avete bisogno di cambiare per conoscere qualcuno, solo di farvi coraggio e conoscere la persona che vi piace.

Nel lavoro bisognerà reagire sempre alle batoste, per essere più forti di prima e tornare ad ottenere buoni risultati. Voto - 7+

Cancro: non accetterete dei no come risposta sul posto di lavoro, non in questa giornata, e se non saranno gli altri a darvi ciò che volete, allora sarete voi a prendervi ciò che desiderate, pur di riuscire a raggiungere i vostri obiettivi, ovviamente senza intralciare nessuno. Per quanto riguarda la sfera sentimentale le vostre emozioni saranno sincere e spontanee nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single cercate di esprimere con le giuste parole ciò che sentite. Voto - 7+

Leone: ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie alla Luna in trigono dal segno dell'Ariete che promette momenti piuttosto incoraggianti dal punto di vista sentimentale per i single.

Se avete una relazione fissa spingerete sul vostro charme per soddisfare la vostra anima gemella e godere di una relazione di coppia non solo romantica, ma anche piena di momenti di crescita. Sul posto di lavoro state aspettando un periodo migliore, e con un po’ di impegno e pazienza prima o poi arriverà. Voto - 7,5

Vergine: qualche preoccupazione dal punto di vista sentimentale è normale, l'importante sarà cercare di reagire al meglio e continuare ad essere ottimisti, che poi pensandoci bene, vedrete che non saranno problemi insormontabili. Se siete single attirerete sguardi romantici facilmente, ma poi dovrete essere in grado di concludere. Nel lavoro sarete particolarmente reattivi ed otterrete discreti successi dalle vostre mansioni con estrema efficacia.

Voto - 7,5

Bilancia: migliora la vostra configurazione astrale, ma non sarà ancora così eccezionale secondo l'oroscopo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale un po’ di sicurezza emotiva potrebbe anche far bene alla vostra relazione di coppia, se volete godere nuovamente di un buon affiatamento di coppia. Se siete single al momento non vi sentite in vena di nuove storie d'amore. Nel lavoro non brillerete come sempre, ma dovrete comunque cercare di arrivare a fine giornata portando discreti risultati. Voto - 6

Scorpione: avrete il pianeta Venere dalla vostra parte ancora per un po’ secondo l'oroscopo di venerdì. Questo significa che sul fronte sentimentale sarete circondati dall'amore e dal romanticismo, in una sorta di bolla estremamente piacevole dal quale non avrete intenzione di uscire.

Se siete single avrete dei fortissimi batticuori, ciò nonostante la timidezza potrebbe prendere il sopravvento, e dovrete essere in grado di gestirla al meglio. Nel lavoro sarete particolarmente abili a pianificare al meglio la giornata, sembrando quasi un abile stratega. Voto - 8

Sagittario: oroscopo di venerdì discreto per voi nativi del segno, grazie alla Luna che si troverà in trigono dal segno amico dell'Ariete. Per quanto riguarda i sentimenti al momento sembra che abbiate messo da parte i problemi, tuttavia nascondere la polvere sotto al tappeto non vorrà dire che la casa è pulita. Piuttosto provate a sfruttare questo momento per discutere con il partner e risolvere eventuali problemi.

Se siete single potreste avere bisogno di riflettere un po’ per capire cosa provate per una persona. Nel lavoro ci saranno buoni risultati e realizzerete buona parte delle vostre mansioni con cura. Voto - 7

Capricorno: il supporto del partner sarà praticamente indispensabile secondo l'oroscopo di venerdì, per sentirvi il partner vicino, cercando di rafforzare il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single in questo periodo darete molto valore a quei piccoli gesti che vi faranno sentire estasiati. Sul fronte lavorativo ultimamente vi sentirete un po’ stanchi o stufi, e prendersi un breve periodo di riposo potrebbe farvi bene per ricaricare le batterie. Voto - 7+

Acquario: una discreta e timida Luna in sestile migliora, seppur di poco, la vostra configurazione astrale per questa giornata di venerdì.

In amore le cose al momento non vanno come vi aspettate, ma non per questo dovrete abbandonarvi a voi stessi e smettere di credere se siete single. Capita a chiunque di sentirsi inadatti, ma prima o poi troverete qualcuno che vi considera perfetto. Se avete una relazione fissa ci sarà un'atmosfera un po’ fredda, ma potrete scambiare comunque due piacevoli parole con il partner. Nel lavoro svolgete i vostri incarichi con pazienza e cautela e potreste ricavarne qualcosa di buono. Voto - 6,5

Pesci: oroscopo di venerdì nel complesso positivo per voi nativi del segno, grazie a Venere in buona posizione ancora per un po’. Dal punto di vista sentimentale vi sentirete in ottima forma e sarete perfettamente in grado di prendervi cura della vostra relazione sentimentale.

I cuori solitari potrebbero sentirsi dire ciò che desiderano finalmente, anche se c'è voluto un po’ di tempo. In ambito lavorativo portate a termine solamente l'indispensabile, i risultati saranno comunque buoni. Voto - 8-