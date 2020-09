L'oroscopo del weekend che va dal 5 al 6 settembre prevede per i nativi Vergine un po’ di affetto in più da parte della propria anima gemella, mentre Toro prenderà un po’ di precauzioni per quanto riguarda il settore professionale. Scorpione avrà bisogno di stabilire un dialogo costruttivo con il partner, mentre Capricorno farà progressi evidenti sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana dal 5 al 6 settembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni weekend 5-6 settembre 2020 segno per segno

Ariete: in questo fine settimana vi ritroverete a fare i conti con alcuni problemi a livello amoroso secondo l'oroscopo.

Cercherete di stabilire un dialogo con il partner e cercherete di tappare alcuni buchi nella vostra relazione di coppia. Voto - 7

Toro: sarà un weekend non particolarmente entusiasmante per voi nativi del segno. Per quanto riguarda il settore professionale infatti prenderete le giuste precauzioni e cercherete di non commettere errori di valutazione con le vostre mansioni, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7-

Gemelli: sarete pieni di risorse in questo weekend secondo l'oroscopo, grazie anche ad una discreta configurazione astrale che vi permetterà di essere molto creativi al lavoro, oltre che romantici nei confronti del partner, regalandovi intense soddisfazioni. Voto - 8,5

Cancro: si rivelerà un periodo piuttosto entusiasmante soprattutto per quanto riguarda i rapporti sociali.

Cercherete di instaurare un buon equilibrio tra amore e lavoro e in entrambi i settori cercherete di ottenere grandi soddisfazioni. Voto - 8

Leone: potrete contare su una buona dose di energia e di leggerezza in più secondo l'oroscopo del fine settimana. Avrete finalmente concluso dei progetti lavorativi lunghi e faticosi e adesso potrete concedervi a nuovi impegni, questa volta più interessanti e piacevoli.

Voto - 7,5

Vergine: sarete in grado di donare un po’ di affetto in più alla vostra anima gemella in questo fine settimana, grazie ad una configurazione astrale favorevole. Preparatevi dunque ad un periodo fatto di passione e di romanticismo tutto da vivere con la persona che amate. Voto - 8,5

Bilancia: sarete molto più tranquilli in questo periodo e questo weekend potrebbe essere quello giusto per discutere di alcuni argomenti in particolare con il partner, portando un po’ di stabilità in più nella vostra relazione di coppia.

Voto - 7+

Scorpione: potreste sentire la necessità di stabilire un dialogo costruttivo con la vostra anima gemella. Intendiamoci, non che ci sia qualcosa che non tra di voi, semplicemente potreste aver bisogno di un po’ di sicurezza in più. In ogni caso, prestate comunque attenzione. Voto - 7

Sagittario: rinunciare ad un eventuale incontro con un amico o una persona per voi importante, potrebbe non essere una grande idea per voi nativi del segno. Rivalutate la situazione e provate a vedere le cose da un altro punto di vista finché siete in tempo. Voto - 6,5

Capricorno: oroscopo del fine settimana ottimale per quanto riguarda il settore professionale per voi nativi del segno. Sarete in grado di fare progressi notevoli con le vostre mansioni, e inizierete a gustarvi il successo del vostro impegno e della vostra fatica.

Voto - 7,5

Acquario: alcuni segnali che vi lancia il partner saranno il preambolo di una possibile discussione. Forse fareste meglio a dare più ascolto alla vostra anima gemella, e ad assecondare le richieste della persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 6,5

Pesci: periodo abbastanza discreto per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo. Potrete contare su un buon affiatamento di coppia che vi permetterà di vivere un buon fine settimana, senza troppi pensieri o problemi di coppia. Voto - 7,5