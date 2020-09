L'oroscopo settimanale sulla salute è pronto a dare indicazioni e consigli per vivere al meglio questa nuova settimana che va da lunedì 14 a domenica 20 settembre 2020. Secondo le previsioni astrologiche, alcuni segni zodiacali devono fare molta attenzione all'alimentazione, altri, invece, recuperano quell'energia perduta nelle scorse settimane. A godere di ottima salute sono i nativi del Toro e della Vergine. Le persone nate sotto il segno del Leone, invece, non se la passano tanto bene per via del nervosismo e dei troppi dubbi.

Oroscopo settimanale sulla salute: da Ariete a Cancro

Ariete – In questa nuova settimana settembrina il vostro fisico risente di tutte queste complicazioni che la pandemia ha causato.

Il vostro umore, però, potrebbe migliorare, anche se in maniera graduale. Dovete sforzarvi di pensare positivo e confidare nel fatto che nei prossimi mesi arriverà qualcosa di soddisfacente. Avete poca forza ed energia, ecco perché l’Oroscopo consiglia di non fare sforzi sovrumani, soprattutto se non ci siete abituati. Non fate nulla più di quello che fate di solito, potreste incorrere in qualche piccolo trauma.

Toro – Perfetta la forma fisica. Vi aspetta una settimana abbastanza favorevole, in alcune giornate vi sentite pieni di energia e in altre, invece, leggermente fiacchi. Nonostante gli alti e bassi della vita, siete delle persone che affrontano le cose di petto e non si scoraggiano davanti a nulla.

Certo, dovete sempre guardarvi le spalle, poiché alcune situazioni potrebbero farvi perdere il controllo. Grazie alle stelle che vi proteggono, riuscite a combatterle e a prevenirle.

Gemelli – Questa terza settimana di settembre potrebbe vedervi un po' stanchi e spossati. Le vacanze estive, tra nottate in bianco, gioco, danze e cene super abbondanti, vi hanno destabilizzato totalmente.

Se, invece, si tratta di postumi di un caldo eccessivo con un po' di influenza, curatevi e non trascurate la vostra forma fisica. Nel fine settimana vi sentirete meglio e pieni di energia.

Cancro – La vostra salute chiede un po' di attenzione. Questa nuova settimana settembrina è molto impegnativa e l’energia che avete dentro voi potrebbe non essere sufficiente per mettere in cantiere tutto ciò che avete in mente.

Se vi sentite stanchi e privi di forze a fine giornata, dovete selezionare solo le cose che non richiedono massimo sforzo. Curate molto l’alimentazione, senza farvi mancare nulla. Avete bisogno di vitamine, sali minerali, proteine e un po’ di carboidrati.

Previsioni delle stelle fino al 20 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Questo è un periodo pieno di dubbi e nervosismo. Fate particolarmente attenzione alla vostra salute e cercate di non strafare. Siete soggetti ad affaticamento e se non rimediate in tempo potreste essere costretti a fermarvi per un lungo periodo. Fate attenzione a ciò che bevete e mangiate. Se qualcuno cerca di darvi qualche consiglio di benessere, non sgridatelo, vuole solo il vostro bene.

Vergine – Questa settimana è vostra alleata, con questa grande energia che avete dentro di voi potete correre da un posto all'altro, senza aver bisogno di fermarvi. Questa è una grande fortuna e vi dà la possibilità di accelerare il vostro metabolismo e di tenervi sempre in forma. Se siete in sovrappeso e avete il desiderio di perdere qualche chilo, praticate un’attività sportiva che vi piace tanto oppure andate in palestra: potreste fare un incontro che vi cambierà la vita.

Bilancia – La salute in questo periodo sembra rassicurante. Anche se strapazzate il fisico un po' più del solito, non ne soffrite. Se in questa settimana dovete iniziare qualche cura, non abbiate timore perché vi aiuta a farvi sentire un po' meglio.

Afferrate al volo l'occasione per fare uno sport che ridia tono ai vostri muscoli.

Scorpione – Questa settimana settembrina vi sentite più energici rispetto alle settimane di agosto. Praticate con costanza qualche attività sportiva e non esagerate con i dolciumi. Qualche piccolo problema di pressione arteriosa potrebbe costringervi a poltrire di più. Bevete molta acqua, che vi aiuta a smaltire tossine e a mantenervi in forma. Nel weekend fare una piccola pausa potrebbe migliorare il vostro umore.

Salute e benessere secondo l'oroscopo dal 14 al 20 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se negli ultimi giorni avete avuto l’influenza o un disturbo alimentare, questa settimana vi riprendete alla grande.

Anche la forma fisica migliora giorno dopo giorno, perciò non sarà necessario ricorrere alla dieta o alla palestra: avete solo bisogno di riprendere i vostri ritmi quotidiani. L’oroscopo consiglia di non fissarsi su cosa può farvi bene o male, qualcosa può sfuggire al vostro controllo maniacale.

Capricorno – Si prospetta un’ottima settimana dal punto di vista fisico. Difficilmente avrete delle ricadute e tutto ciò che di negativo vi ha lasciato il mese di agosto diventa solo un lontano ricordo. Approfittate di questo mese di settembre per concentravi di più sul vostro fisico, così vi ritroverete in forma per i giorni di festa. Se dovete iniziare una cura, andate tranquille e seguitela alla lettera.

Acquario – Molta è l'energia che avete nel vostro corpo e questo vi permette di intraprendere con successo qualsiasi tipo di cura, sempre se ne avete davvero bisogno. Essere positivi vi aiuta a recuperare tutto ciò che il vostro corpo ha bisogno per affrontare l’autunno. Siete uno dei pochi segni zodiacali per i quali la fatica è una parola sconosciuta.

Pesci – La salute in questa nuova settimana settembrina migliora, soprattutto per coloro che hanno avuto dei problemi causati dal troppo caldo e dall'umidità. Reagite molto bene allo stress accumulato nelle ultime settimane in cui avete ripreso a lavorare. Non sarete però immuni alle influenze stagionali e ai malanni, per tale motivo l'oroscopo consiglia ogni tipo di attenzione al riguardo e di consultare sempre un professionista.