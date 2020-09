L'Oroscopo di sabato 19 settembre punta un riflettore sui sentimenti e la razionalità, con Luna in Bilancia che soppesa il tutto in modo equilibrato e armonioso. Le relazioni a due diventano più profonde e tanta è la voglia di costruire in amore. I single possono contare sulla presenza di Mercurio che promette splendide sorprese a tutti i simboli zodiacali di Aria. E gli altri segni? Di seguito le previsioni astrali fortunate riguardanti anche la sfera lavorativa.

Luna in Bilancia nell'oroscopo di sabato

Ariete: siete alquanto irritabili con Luna e Mercurio opposti a Marte. Potete andare fuori dai gangheri per un nonnulla e in amore ricercate nuovi stimoli che soddisfino i vostri desideri dirompenti.

Cercate di mantenere la calma, sia in amore che sul lavoro. Forse possono tornare a galla dei problemi celati da tempo, ma riflettete prima di prendere decisioni affrettate.

Toro: i presupposti per conquistare una persona a cui tenete sono buoni e gli astri sono complici nell'elargire fascino e loquacità. Passate all'azione, ma con moderazione: tutto andrà nel verso giusto. Siate più romantici in amore e ricordate che anche il partner ha bisogno di dimostrazioni d'affetto. Una nuova forza vi lambisce e l'influenza benefica di Giove risulta favorevole anche per ottenere successo in ambito professionale.

Gemelli: siete più in sintonia con il partner amoroso e Luna dalla Bilancia diventa vostra complice.

Così le relazioni già in atto diventano più armoniche e siete in sinergia con la persona amata, basando il rapporto sulla comprensione reciproca. Possono ritornare alla mente alcuni ricordi appartenenti al passato, ma rielaborate il tutto in modo positivo. Anche voi single traete il meglio dalle esperienze passate, per progredire nel presente con maggiore consapevolezza.

Cancro: i rapporti amorosi diventano un po' tesi e Luna in Bilancia risulta in dissonanza. Magari razionalità e sentimento entrano in conflitto tra loro, sprigionando un peso emotivo che rende la sfera sentimentale irrequieta. Che ne dite di riequilibrare il tutto con maggiore diplomazia? Gli astri in opposizione dal Capricorno confondono un po' le idee e rendono gli affetti rigidi e un po' malinconici.

Sole in compenso splende per voi e illumina i cuori in modo più rivitalizzante.

Leone: buono l'influsso del satellite notturno dalla Bilancia che rafforza l'empatia e vi rende molto socievoli. Siete alla ricerca di emozioni forti e al tempo stesso stabili. Luna risulta favorevole a equilibrare al meglio razionalità e sentimento. Così le emozioni volano e l'amore diventa più entusiasmante e creativo, grazie a Venere nel segno che garantisce belle soddisfazioni anche a voi single.

Vergine: la vicinanza di Luna rende gli affetti più stabili. Siete molto aperti a un dialogo costruttivo e, in alcuni casi, riparatore per l'amore. Ci sono evoluzioni in atto per voi, ma non partite a razzo nell'avvio di alcuni cambiamenti che richiedono tempo per maturare.

Siate pazienti e perseveranti. Una persona a cui tenete può ritornare dal passato, ma la troverete cambiata. Saturno dal Capricorno chiede se siete all'altezza di far fronte agli impegni lavorativi con rigorosità e destrezza.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna nel segno acuisce le emozioni e rende le sensazioni più romantiche e profonde. Siete più sensibili all'amore e pronti a dichiarare verbalmente i sentimenti che provate. Mercurio, infatti, viene caricato di energia positiva da una Luna molto romantica. Attenzione solo agli astri in Capricorno, che quasi sfidano a superare eventuali contrattempi alla realizzazione dei vostri progetti amorosi.

Scorpione: non chiudetevi a un dialogo produttivo per l'amore.

Urano in opposizione crea insoddisfazione, ma forse pretendete troppo dagli altri. Aprite anche voi il cuore e non impuntatevi nel portare avanti le vostre idee a tutti i costi. Anche sul lavoro uno scambio d'idee può risultare prezioso per progredire. Voi single perseverate con coraggio e non arrendetevi. Venere crea dei contrattempi poiché in dissonanza, ma Sole splende per voi dalla Vergine.

Sagittario: Luna risulta benefica dalla Bilancia e buon gusto ed eleganza non mancano di certo. Voi single curate l'immagine e ricercate una persona da affiancare che sia molto raffinata e curata nei minimi dettagli. Questa Luna rende gli affetti più profondi e sprigiona voglia di costruire in coppia, in modo più solido e armonioso.

Bando alla pigrizia impartita da Sole in dissonanza e procedete dritti alla meta prestabilita.

Capricorno: Saturno incrocia le sue energie con Sole in Vergine e farete progressi sia in amore che in ambito lavorativo. State creando le basi per un futuro migliore e non sprecate le energie. Piuttosto arginate lo stress impartito da Marte in dissonanza e ritagliate maggior tempo per voi stessi. Luna e Mercurio risultano in quadratura e fanno chiudere in un'introspezione profonda che non lascia spazio agli altri. Va bene riflettere, ma poi apritevi alle nuove opportunità con maggiore ottimismo.

Acquario: alcune situazioni risultano in bilico e occorre grande ricchezza d'animo per progredire in maniera fortunata.

Venere in opposizione rende la sfera sentimentale alquanto tesa, ma una grande forza di volontà lambisce, per questo progredirete con coraggio e ottimismo. C'è una bella ricchezza emotiva che va coltivata attimo dopo attimo. Non sciupate questa opportunità. Buono il lavoro dinamico.

Pesci: non siate rigidi nei confronti degli affetti e cercate di superare eventuali problemi sentimentali o in famiglia che confondono un po' le idee. Forse le intuizioni sono sbagliate e tutto non è poi così nero come sembra. Rivalutate le relazioni a due con maggiore elasticità mentale e sentimentale. Voi single fate luce sulle nuove opportunità e passate all'azione con fiducia in voi stessi. Buono il lavoro.