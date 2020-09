L'Oroscopo settimanale dal 21 al 27 settembre 2020 svela la classifica, le pagelle e le previsioni riguardanti gli ultimi sei simboli dello zodiaco. In primo piano dunque, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci valutati sulla qualità dei prossimi sette giorni. Tra i migliori in assoluto, i nati sotto al segno dell'Acquario (voto 10), grandi favoriti soprattutto dall'ingresso della Luna nel segno a fine settimana. Splendido frangente, pregno di positività per gran parte del periodo, anche per coloro nativi in Bilancia (voto 9), seguiti a stretto giro dal Sagittario (voto 8), quest'ultimo sostenuto da una pimpante Luna nel segno proprio ad inizio periodo.

Tra i segni considerati in periodo routinario, da segnalare lo Scorpione (voto 6) e Pesci (voto 6). Andiamo a dettagliare l'oroscopo della settimana da Bilancia a Pesci analizzando le previsioni zodiacali da lunedì 21 a domenica 27 settembre.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 9. Periodo interessante, valutato nelle previsioni della settimana con un meritato "voto 9" in pagella. Tra le giornate migliori, ovviamente da sfruttare soprattutto in ogni occasione, spicca martedì 22 settembre, efficace in primis in ambito sentimentale. Invece lunedì 21, mercoledì 23 e sabato 26 risulterete vincenti ed energici su tutta la linea specialmente in merito ai comparti relativi al lavoro e alle situazioni legate al denaro.

Un occhio di riguardo sarà da tenere nella giornata di venerdì 25, valutata sula carta come "sottotono".

Le stelline quotidiane da lunedì a domenica:

Top del giorno martedì 22 settembre;

martedì 22 settembre; ★★★★★ lunedì 21, mercoledì 23, sabato 26;

★★★★ giovedì 24, domenica 27;

★★★ venerdì 25 settembre 2020.

♏ Scorpione: voto 6.

Rispetto al periodo precedente, questi prossimi sette giorni non saranno di certo all'altezza di quelli appena trascorsi. Ad avere massimo supporto dagli astri del periodo saranno lunedì e domenica, due giornate considerate stabili ed altamente positive. Potrete contare ancora su altre tre giornate abbastanza buone in quelle di giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26, anche se nel complesso saranno da vivere con un po' di attenzione in più rispetto alle precedenti.

Invece da evitare assolutamente distrazioni, facilonerie o leggerezze nelle due giornate relative a martedì e mercoledì.

Andiamo pure ai dettagli e scoprire quando e come meglio agire:

★★★★★ lunedì 21, domenica 27;

★★★★ giovedì 24, venerdì 25, sabato 26;

★★★ martedì 22 settembre;

★★ mercoledì 23 settembre 2020.

♐ Sagittario: voto 8. Settimana decisamente convincente, purtroppo non completamente. Infatti, questo periodo vedrà un ottimo avvio e un buon proseguo, ma con un weekend sicuramente sconfortante. In compenso, voi del Sagittario potrete contare ad occhi chiusi su uno splendido lunedì valutato al "top" grazie soprattutto all'arrivo nel settore della Luna: in questo periodo saranno altamente favoriti i rapporti sentimentali, famigliari e di amicizia.

Purtroppo, almeno sulla carta, è previsto un finale di settimana abbastanza impegnativo con un sabato e una domenica ad alto tasso di negatività.

Analizziamo nei minimi dettagli le stelline giornaliere:

Top del giorno lunedì 21 settembre - Luna nel segno;

lunedì 21 settembre - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 22, mercoledì 23, giovedì 24;

★★★★ venerdì 25 settembre;

★★★ sabato 26 settembre;

★★ domenica 27 settembre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. Settimana abbastanza interessante, prevista con un avvio poco stimolante ma con un centro e un finale di periodo in linea con le migliori attese. Dunque raccomandato tenere un atteggiamento concentrato nella giornate del 21 e del 22 settembre: probabilmente in questa fase molti nativi potrebbero restare delusi, specialmente coloro che speravano in un fine settimana buono.

L'oroscopo della settimana consiglia pertanto di sfruttare al meglio il prossimo giovedì, frangente supportato dall'ingresso della Luna in Capricorno. Sabato e domenica saranno da dedicare al relax e alla tranquillità generale.

Il quadro complessivo esposto nelle stelline di competenza del Capricorno:

Top del giorno giovedì 24 settembre - Luna nel segno;

giovedì 24 settembre - Luna nel segno; ★★★★★ venerdì 25, sabato 26;

★★★★ mercoledì 23, domenica 27;

★★★ lunedì 21 settembre;

★★ martedì 22 settembre 2020.

♒ Acquario: voto 10. La prossima settimana si prevede esaltante per la gran parte del periodo. A dare massimo appoggio in amore sarà l'ingresso della Luna in Acquario, in arrivo nel segno sabato 26 settembre. L'Astro d'Argento oltre a portare i favori della "top del giorno" riuscirà a garantire una certa stabilità nei rapporti sentimentali.

A giovarne appieno saranno soprattutto coloro con problemi relazionali da risolvere o con situazioni sentimentali che necessitano di lievi aggiustamenti.

Scopriamo in dettaglio la situazione completa relativa alle stelle, giorno per giorno:

Top del giorno sabato 26 settembre - Luna nel segno;

sabato 26 settembre - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 24, venerdì 25, domenica 27;

★★★★ lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23.

♓ Pesci: voto 6. Settimana poco interessante in svariati campi, prevista con la pagella della sufficienza. In questo caso l'Astrologia del periodo consiglia di prendere nota dei giorni indicati come positivi, ovviamente da sfruttare nelle situazioni più importanti. In questo caso potete puntare tutto o quasi sia su martedì 22 che domenica 27 settembre, entrambi considerati a cinque stelle.

Non male per fare o disfare nemmeno le tre giornate relative a lunedì 21, mercoledì 23 e sabato 26 del mese, comunque da vivere con una certa attenzione, evitando inutili distrazioni.

La classifica a stelline con le giornate migliori, normali e peggiori:

★★★★★ martedì 22, domenica 27;

★★★★ lunedì 21, mercoledì 23, sabato 26;

★★★ giovedì 24 settembre;

★★ venerdì 25 settembre 2020 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Nuovo incontro con l'Astrologia settimanale. In primissimo piano la classifica stelline della settimana da lunedì 21 a domenica 27 settembre, valida per tutti i segni del comparto zodiacale, ossia da Bilancia a Vergine. In periodo vincente, come da anticipazioni iniziali, il segno dell'Acquario, nel contesto considerato al "top" per i prossimi sette giorni.

Ansiosi di conoscere in dettaglio la scala di valori attribuita dall'Astrologia settimanale ad ogni singolo segno?

A voi valutare il resto della scaletta:

1° Acquario , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Bilancia, voto 9;

3° Leone e Sagittario, voto 8;

4° Ariete, Cancro e Capricorno, voto 7;

5° Toro, Vergine, Scorpione e Pesci, voto 6;

6° Gemelli, voto 5.

L'analisi astrologica relativa all'oroscopo settimanale dal 21 al 27 settembre 2020, dunque interessante la terza settimana dell'attuale mese è arrivata a conclusione. Il prossimo incontro con le predizioni, la classifica e le pagelle verteranno sulle giornate comprese dal 28 settembre al 4 di ottobre.