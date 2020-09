L'Oroscopo settimanale dal 28 settembre al 4 ottobre apre le porte a delle giornate molto importanti e diverse. Esce di scena settembre e subentra ottobre con un sacco di novità importanti che si paleseranno anche in questi primi giorni del mese. Il momento clou sarà giovedì quando la Luna piena agiterà le acque. Amore, lavoro, casa, famiglia, amicizie e altro ancora, scopriamo nel dettaglio le previsioni degli astri di questa settimana.

Previsioni astrologiche dall'Ariete al Cancro

Ariete - La prima parte della settimana sarà decisamente impegnativa in quanto dovrete chiudere delle questioni entro la fine del mese.

Ottobre porterà un po' di tregua e vi sentirete più positivi e propositivi. Sta per iniziare la stagione degli acquisti e delle offerte, dunque sarà una settimana molto intensa per voi che amate fare shopping. Per i prossimi mesi sarà meglio focalizzarsi sul proprio lavoro/studio specie se, per giugno o il prossimo anno, ambite ad un trasferimento o ad una promozione. Occhio al traffico, i mezzi di trasporto subiranno dei ritardi.

Toro - Non sarà una passeggiata affrontare questa parte della settimana in cui settembre e ottobre si passano la staffetta. Le stelle parlando di eventi a cui prenderete parte. Noterete dei cambiamenti attorno a voi e vi sembrerà che nulla tornerà più come un tempo.

Cercate di andare avanti e di farvene una ragione altrimenti finirete per rimanere indietro. Dovrete cercare di tenere duro fino a venerdì, dopodiché le cose si semplificheranno. Riceverete quel pacco che stavate aspettando oppure una risposta. Occhio alla bilancia.

Gemelli - Questa potrà essere una settimana lodevole, ma tutto dipenderà da voi.

Se sarete capaci di adeguarvi ai tempi senza perdervi in inutili dettagli, allora tutto filerà liscio come l'olio. Nella vita gli alti e bassi sono una costante imprescindibile, quindi non fatevene una colpa se in alcune giornate le cose non sembreranno quadrare. In settimana sarete al centro di nuove situazioni al cardiopalma.

Un evento in particolare vi causerà un po' di ansia o preoccupazione. La sera prima di dormire concedetevi una bella camomilla e lasciate fuori dal letto i pensieri vorticosi.

Cancro - Per questa settimana l'oroscopo annuncia una pioggia di cambiamenti più o meno sorprendenti. Prenderete delle decisioni importantissime e che potrebbero stravolgervi la vita. Ultimamente siete scivolati nell'abisso della noia e dell'apatia, ma nei prossimi giorni avrete modo di scrollarvi tutto di dosso e di spiccare il volo. Non dovrete avere nulla da temere. Dei cambiamenti risultano previsti anche all'interno della relazione di coppia. Avrete delle giornate molto fortunate e i liberi professionisti otterranno nuovi incarichi e guadagni.

Sarete molto presi dalla casa o dal lavoro, del resto, in questo periodo bramate l'auto-realizzazione.

Oroscopo settimanale 28 settembre - 4 ottobre: predizioni dal Leone allo Scorpione

Leone - Settimana da 'leoni'. Avrete modo di rincarare la dose e ottenere maggiori soddisfazioni. All'interno del lavoro tutto procederà come programmato mentre, nella sfera economica, si registreranno dei movimenti sostanziosi. Forse state per traslocare, cambiare casa o città, oppure state prendendo in seria considerazione questo aspetto. Comunque sia, tempo al tempo e le cose si faranno più limpide. Non dovrete fare altro che continuare a procedere sulla stessa linea, facendo molta attenzione a non sbandare.

Farete breccia nel cuore di qualcuno/a.

Vergine - Le stelle predicono che la seguente settimana sarà decisiva. Se da tempo state rimuginando sul da farsi, non potrete più procrastinare o rimandare. La prima parte della settimana sarà impegnativa e si registreranno dei ritardi o delle code chilometriche. Verso giovedì ritroverete un po' di tranquillità anche se la situazione generale vi darà da pensare. Andrà meglio tra il sabato pomeriggio e la domenica mattina. Le cose belle non durano in eterno, ma nemmeno quelle brutte: cercate l'equilibrio e troverete la pace. Avrete modo di incominciare un nuovo libro o una serie tv emozionante, le vostre serate saranno confortevoli.

Bilancia - L'oroscopo annuncia una settimana fantastica per voi che vi ritroverete a spegnere le candeline per il vostro compleanno o a vivere un'emozione in più.

L'amore resterà una nota dolente per alcuni nativi di questo segno dato che ci sono delle incomprensioni e delle incompatibilità caratteriali. I sogni vostri e quelli del partner non combaciano e il rischio di prendere strade separate è abbastanza elevato. Per tutto il resto, la settimana vi regalerà un cielo soddisfacente. La vicinanza della famiglia si farà sentire più che mai, ma presto dovrete cominciare a cavarvela da soli soprattutto se siete stanchi di trovarvi sempre al medesimo punto. Entro dicembre ci saranno dei cambiamenti.

Scorpione - Nei prossimi giorni vi ritroverete al centro dell'attenzione. Sarete chiamati ad affrontare una certa prova e vi assenterete da casa per un po' di tempo.

Ci sarà dell'apprensione da superare, ma nel weekend la situazione si ripristinerà. Siete felici della vostra famiglia, ma sotto sotto c'è sempre qualcosa che vi reca insoddisfazione. Forse avete commesso degli sbagli in passato e ne siete ancora pentiti. Cercate di guardare avanti e di fare pace con il passato: quello che è stato è stato. Non appesantite la vostra mente con le preoccupazioni continue. Lasciate libere le persone che amate, in genere tendete ad essere possessivi ed oppressivi.

L'oroscopo della settimana dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Le previsioni astrologiche dal 28 settembre al 4 ottobre parlano di nuovi arrivi e di incontri bollenti per i più 'calienti'. Vi sentirete molto determinati e questo vi spingerà ad osare di più.

L'estate vi ha aperto nuovi orizzonti, ma l'autunno sarà altrettanto importante soprattutto a livello professionale. Nei prossimi mesi potrebbero esserci dei nuovi ridimensionamenti o delle chiusure. Dovrete prepararvi ad ogni eventualità al fine di farvi trovare pronti a colpire. In amore non mancheranno piccoli disguidi, il partner sarà più capriccioso del solito. Qualcuno si recherà dal dentista o dal medico di famiglia per un controllo particolare.

Capricorno - Ottobre chiuderà determinate situazione e ne aprirà delle altre. Sarete alle prese con una sorta di evoluzione interiore e farete dei rinnovamenti attorno a voi. Troverete la forza di sbarazzarvi delle cose che non funzionano più.

Con il partner occorrerà venirsi incontro, ma senza annullarsi a vicenda. Settembre è stato un mese impegnativo sotto certi punti di vista, ci sono state delle situazioni da assimilare, ma ce l'avete fatta. In questa settimana tutto sarà più limpido e pulito: occhio ai temporali.

Acquario - Martedì e sabato saranno due giornate fantastiche e fortunate. Arriverà un risvolto inaspettato che stravolgerà le carte in tavola. Dovrete prendere delle decisioni in maniera veloce, non ci sarà più tempo per indugiare. Sarete alle prese tra casa, lavoro e famiglia. Avete un progetto in ballo che dovrebbe vedere la luce entro la prossima primavera. Aspettate a programmare quel viaggio che avete in mente da tempo di fare, le stelle annunciano l'avvicinarsi di venti opposti: prevenire è meglio che curare.

Pesci - La Luna piena di giovedì accentuerà tutti i vostri sentimenti dato che sarà la giornata in cui arriverà o accadrà qualcosa di grosso. Sarà bene tenere gli occhi aperti e sbrigare ogni eventuale lavoro o commissione. Puntate il tutto per tutto nei primi 3 giorni della settimana, ossia quando la Luna sarà nella vostra casa. Presto saranno presi dei provvedimenti importanti. Assicuratevi di avere tutto a portata di mano prima di uscire di casa. Qualcuno dovrà cominciare qualcosa di importante e sarà estremamente ansioso. Amore stellare, vi divertirete con i soliti amici.